6 học sinh Long An bị điện giật: Không loại trừ nguyên nhân kỹ thuật

Liên quan đến sự cố về điện đối với 6 em học sinh ở tỉnh Long An, tại cuộc họp báo của Bộ Công Thương chiều 17/10, ông Tô Xuân Bảo, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, sau khi nhận được thông tin về sự cố xảy ra, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã lập Đoàn công tác vào ngay hiện trường, cùng phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý sự cố cũng như chỉ đạo công tác khắc phục sự cố.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo ông Bảo, sự cố vừa qua không loại trừ tất cả các nguyên nhân kỹ thuật cũng như công tác quản lý, các tác động từ bên ngoài. Hiện nay, Công an huyện Châu Thành đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra sự cố. Sau khi có kết quả điều tra sẽ làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể có liên quan để có hình thức xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Công Thương – ông Đỗ Thắng Hải khẳng định, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với tất cả các cơ quan liên quan, các địa phương để cố gắng sẽ đảm bảo an toàn hệ thống điện, không để lặp lại những sự cố đáng tiếc tương tự xảy ra.

PC_Article_Middle

Loading...

Trước đó, vào khoảng 15h30’ ngày 13/10, sau cơn mưa lớn, đường dây điện trung thế 22kV qua khu vực cổng trường THCS An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An đã bị đứt, rơi xuống khu vực cổng trường gây tai nạn cho 6 em học sinh giờ tan trường.

Phát hiện vụ việc, thầy cô cùng một số phụ huynh nhanh chóng đưa các em đến Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành cấp cứu. Do bị điện giật nặng, hai em Đinh Tiên Bảo và Nguyễn Thị Ngọc Lan (cùng SN 2007, lớp 6) tử vong tại phòng cấp cứu. Bốn em khác được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu gồm Phan Tấn Sang (SN 2006, lớp 7), Trương Huỳnh Tiến (SN 2006, lớp 7), Đinh Hoàng Vũ (SN 2007) và Hồ Thị Diễm Hương (SN 2006)./.

Dây điện đứt rơi trước cổng trường, 2 học sinh tử vong tại chỗ VOV.VN - Vụ tai nạn thương tâm này khiến 2 học sinh tử vong tại chỗ và 4 học sinh khác bị thương. Điện lực nói gì vụ dây điện đứt khiến 6 học sinh thương vong? Lãnh đạo Điện lực Long An đã đến động viên chia buồn, sau đó hỗ trợ gia đình 2 em học sinh tử nạn mỗi trường hợp 50 triệu đồng.