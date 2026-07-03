6 tháng đầu năm: Thu nhập bình quân của người lao động đạt 9 triệu đồng/tháng

Thị trường lao động tiếp tục khởi sắc

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 6 tháng đầu năm 2026, thị trường lao động tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực nhờ hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 53,7 triệu người, tăng gần 691.000 người so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt 29,7%, tăng 0,8 điểm phần trăm.

Số người có việc làm đạt 52,6 triệu người, tăng trên 672.000 người so với cùng kỳ năm 2025. Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực khi lao động trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng, trong khi khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm. Đáng chú ý, tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức giảm còn 61,9%, thấp hơn 2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng đầu năm, thị trường lao động tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực nhờ hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi (Ảnh minh họa)

Thị trường lao động tiếp tục được duy trì ổn định với tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động ở mức 1,65% và tỷ lệ thất nghiệp 2,22%. Tuy nhiên, thất nghiệp thanh niên vẫn là vấn đề đáng lưu ý khi tỷ lệ thất nghiệp của nhóm 15-24 tuổi ở mức 8,77%; khoảng 1,4 triệu thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo.

Thu nhập người lao động tiếp tục cải thiện

Thống kê của Cục Thống kê cũng cho thấy, thu nhập bình quân của người lao động trong 6 tháng đầu năm đạt 9 triệu đồng/tháng, tăng 717.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Đối với lao động làm công hưởng lương, mức thu nhập bình quân đạt 10 triệu đồng/tháng, tăng 7,3%.

Theo kết quả khảo sát đời sống dân cư, 96,9% số hộ đánh giá thu nhập trong tháng 6 ổn định hoặc tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nguồn thu tăng chủ yếu đến từ tiền lương, tiền công và hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản. Dù vậy, giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng vẫn là yếu tố tác động lớn nhất đến đời sống của 35,5% số hộ được khảo sát.

An sinh xã hội tiếp tục được quan tâm

Tính đến ngày 22/6, tổng kinh phí hỗ trợ an sinh xã hội trên cả nước đạt hơn 46.000 tỷ đồng, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn kinh phí chủ yếu dành cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, ngành Bảo hiểm xã hội đã cấp gần 35,7 triệu thẻ bảo hiểm y tế và sổ, thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng thụ hưởng. Từ đầu năm đến nay, Chính phủ cũng đã xuất cấp gần 18.000 tấn gạo cứu trợ dịp Tết, giáp hạt và khắc phục hậu quả thiên tai.

Cục Thống kê cho hay, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ và lấy mẫu thông tin đối với 12.127 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Đồng thời, việc dự kiến điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công lên 3.012.000 đồng từ ngày 1/7/2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao đời sống các gia đình chính sách.