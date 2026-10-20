English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

7 nạn nhân vụ ngộ độc khí ở Hà Nội đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai

Thứ Ba, 22:19, 20/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau sự cố phát tán khí clo tại xã Thượng Phúc (Hà Nội) sáng 19/10, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận điều trị 7 người, trong đó hai trường hợp rất nặng, một ca phải hỗ trợ oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (VV-ECMO). Giám đốc Bệnh viện chỉ đạo hội chẩn toàn viện khẩn cấp, tập trung nguồn lực cứu chữa các nạn nhân.

Như tin đã đưa, khoảng 6h ngày 19/10, tại khu vực Đình Tổ, xã Thượng Phúc, Hà Nội, xảy ra sự cố liên quan đến bình chứa hóa chất phế thải tại một cơ sở thu gom phế liệu trong khu dân cư. Khí độc phát tán khiến nhiều người xuất hiện cay mắt, ho, buồn nôn, tức ngực và khó thở.

Trong ngày, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín đã tiếp nhận 42 trường hợp, tiến hành cấp cứu, phân loại và chuyển những ca nặng đến tuyến chuyên sâu.

7 nan nhan vu ngo doc khi o ha noi dang dieu tri tich cuc tai benh vien bach mai hinh anh 1
Nam người bệnh 37 tuổi bị bỏng giác mạc sau khi tiếp xúc với khí clo. (Ảnh: BVCC)

Ngay khi nhận được thông tin, Bệnh viện Bạch Mai phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Thường Tín tư vấn chuyên môn, điều phối, tiếp nhận và cấp cứu người bệnh. Trước diễn biến nghiêm trọng, PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện đã chỉ đạo tổ chức hội chẩn toàn viện khẩn cấp, huy động tối đa nguồn lực chuyên môn, trang thiết bị và các phương tiện hồi sức để cứu chữa nạn nhân.

Cuộc hội chẩn chuyên môn do PGS.TS Nguyễn Văn Chi chủ trì với sự tham gia của các chuyên khoa Chống độc, Hồi sức tích cực, Hô hấp, Mắt, Thần kinh, Nhi khoa, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm cùng các đơn vị liên quan. 

Mục tiêu ưu tiên là bảo đảm chức năng sống, kiểm soát hô hấp và tuần hoàn, xử trí sốc, hạn chế tổn thương cơ quan và các biến chứng muộn. Các phương án thở máy, ECMO, lọc máu và chăm sóc chuyên khoa được cân nhắc theo tình trạng cụ thể, không áp dụng một phác đồ cứng nhắc cho tất cả người bệnh.

Trường hợp nguy kịch nhất là người đàn ông 50 tuổi, làm nghề thu mua phế liệu, được ghi nhận có tiếp xúc trực tiếp với bình chứa hóa chất. Sau khi hít phải khí độc, người bệnh khó thở dữ dội, ý thức chậm dần. Khi chuyển đến Trung tâm Chống độc, người bệnh đã suy hô hấp nặng, tổn thương phổi cấp lan tỏa hai bên, tụt huyết áp và sốc.

7 nan nhan vu ngo doc khi o ha noi dang dieu tri tich cuc tai benh vien bach mai hinh anh 2
Các nạn nhân khác đang được theo dõi sát để điều trị kịp thời tại Trung tâm Chống độc.

Chiều tối 19/10, người bệnh được chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực để triển khai VV-ECMO. Hội đồng chuyên môn thống nhất tiếp tục thở máy, hỗ trợ ECMO, kiểm soát huyết động và chỉ định lọc máu. Người bệnh bị tổn thương nghiêm trọng ở thanh quản, khí quản, phế quản và phổi, kèm suy đa phủ tạng; tiên lượng rất xấu, nguy cơ tử vong cao.

Ngoài ra, một người đàn ông 37 tuổi, cũng tiếp xúc trực tiếp với bình chứa khí, nhập viện trong tình trạng khó thở, tím tái. Kết quả thăm khám cho thấy tổn thương cả đường hô hấp trên và dưới, tổn thương phổi cấp, đồng thời bỏng kết mạc và giác mạc độ II ở hai mắt. Người bệnh đang được hồi sức tích cực kết hợp điều trị chuyên khoa Mắt nhằm giảm nguy cơ di chứng thị lực.

Đáng chú ý, một gia đình gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ sống gần hiện trường cũng phải nhập viện. Theo người vợ, ngay sau tiếng nổ, không khí có màu vàng và mùi hắc tràn vào nhà. Chỉ sau khoảng một phút phơi nhiễm, cả bốn thành viên đã xuất hiện tức ngực, khó thở, buồn nôn. Đây là lời cảnh báo rõ ràng về khả năng khí độc lan nhanh ra khu dân cư, gây nguy hiểm cả với người không trực tiếp tiếp xúc nguồn phát tán.

Trong đêm 19/10, thêm một nam người bệnh 34 tuổi, tổn thương phổi nặng được chuyển đến Bạch Mai, nâng tổng số trường hợp điều trị tại đây lên 7 ca. Người bệnh được hỗ trợ oxy liều cao và điều trị tích cực. 

TS. Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, những ca bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai đều là các trường hợp ngộ độc khí gây kích ứng đường hô hấp. Đặc biệt 3 ca nặng được chuyển đến, người bệnh bị tổn thương niêm mạc hô hấp từ mũi họng phế quản khí quản và bên trong phổi rồi giác mạc.

Các tổn thương cần được điều trị tích cực, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng. Sau điều trị khỏi vẫn có thể để lại di chứng đường hô hấp. Bệnh viện đang nỗ lực để cứu chữa cho người bệnh, hạn chế các tổn thương diễn biến nặng hơn. Các trường hợp còn lại, bác sĩ tiếp tục theo dõi sát chức năng hô hấp, tuần hoàn và nguy cơ diễn biến muộn để điều chỉnh điều trị kịp thời.

Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục tập trung nguồn lực, theo dõi sát diễn biến và điều trị tích cực cho 7 người bệnh, trong đó ưu tiên cao nhất cho các trường hợp nguy kịch.

Linh Thương/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hơn 40 người nghi ngộ độc khí ở Hà Nội, 6 trường hợp phải chuyển viện
Hơn 40 người nghi ngộ độc khí ở Hà Nội, 6 trường hợp phải chuyển viện

VOV.VN - Sáng 19/10, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín (Hà Nội) tiếp nhận hơn 40 người nghi ngộ độc khí tại xã Thượng Phúc, trong đó 6 trường hợp phải chuyển viện.

Hơn 40 người nghi ngộ độc khí ở Hà Nội, 6 trường hợp phải chuyển viện

Hơn 40 người nghi ngộ độc khí ở Hà Nội, 6 trường hợp phải chuyển viện

VOV.VN - Sáng 19/10, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín (Hà Nội) tiếp nhận hơn 40 người nghi ngộ độc khí tại xã Thượng Phúc, trong đó 6 trường hợp phải chuyển viện.

Vụ nghi ngộ độc khí ở Hà Nội: Bệnh nhân tổn thương phổi nặng kèm sốc
Vụ nghi ngộ độc khí ở Hà Nội: Bệnh nhân tổn thương phổi nặng kèm sốc

VOV.VN - Vụ nghi ngộ độc khí tại Hà Nội khiến 42 người nhập viện. Hai bệnh nhân được Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận đều suy hô hấp, trong đó một người tổn thương phổi rất nặng kèm sốc.

Vụ nghi ngộ độc khí ở Hà Nội: Bệnh nhân tổn thương phổi nặng kèm sốc

Vụ nghi ngộ độc khí ở Hà Nội: Bệnh nhân tổn thương phổi nặng kèm sốc

VOV.VN - Vụ nghi ngộ độc khí tại Hà Nội khiến 42 người nhập viện. Hai bệnh nhân được Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận đều suy hô hấp, trong đó một người tổn thương phổi rất nặng kèm sốc.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục