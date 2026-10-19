English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hơn 40 người nghi ngộ độc khí ở Hà Nội, 6 trường hợp phải chuyển viện

Thứ Hai, 16:42, 19/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 19/10, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín (Hà Nội) tiếp nhận hơn 40 người nghi ngộ độc khí tại xã Thượng Phúc, trong đó 6 trường hợp phải chuyển viện.

 

Sáng 19/10, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín (Hà Nội) tiếp nhận 42 bệnh nhân nghi ngộ độc khí tại thôn Đình Tổ, xã Thượng Phúc, Hà Nội. Trong số này, 6 người được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, 36 trường hợp còn lại đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín. Tình trạng các bệnh nhân hiện tương đối ổn định.

Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân gồm công nhân làm việc tại một xưởng và người dân sinh sống ở khu vực lân cận.

hon 40 nguoi nghi ngo doc khi o ha noi, 6 truong hop phai chuyen vien hinh anh 1
Các bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thường Tín, Hà Nội

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thường Tín cho biết, các bệnh nhân bắt đầu nhập viện từ 6h30 sáng nay. Bệnh viện đã khẩn trương tổ chức cấp cứu, thăm khám và phân loại để có hướng xử trí phù hợp với tình trạng từng người.

Do số lượng bệnh nhân được đưa đến trong thời gian ngắn, bệnh viện đã huy động nhân lực, trang thiết bị và phương tiện phục vụ công tác cấp cứu. Lãnh đạo bệnh viện trực tiếp chỉ đạo việc tiếp nhận, xử trí các trường hợp nghi ngộ độc. Hiện nguyên nhân vụ việc và tình trạng sức khỏe cụ thể của các nạn nhân đang tiếp tục được làm rõ.

Nguyễn Hà/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

5 nguyên tắc bảo vệ tính mạng, phòng tránh ngộ độc khí hầm biogas
5 nguyên tắc bảo vệ tính mạng, phòng tránh ngộ độc khí hầm biogas

VOV.VN - Từ vụ ngạt khí hầm biogas tại Thanh Hóa khiến 5 người tử vong, để tránh những tai nạn tương tự, người lao động tuyệt đối không được xuống hầm theo kinh nghiệm hay cứu người theo bản năng, mà phải tuân thủ nghiêm các nguyên tắc an toàn, từ đo nồng độ khí, thông gió đến sử dụng thiết bị bảo hộ chuyên dụng.

5 nguyên tắc bảo vệ tính mạng, phòng tránh ngộ độc khí hầm biogas

5 nguyên tắc bảo vệ tính mạng, phòng tránh ngộ độc khí hầm biogas

VOV.VN - Từ vụ ngạt khí hầm biogas tại Thanh Hóa khiến 5 người tử vong, để tránh những tai nạn tương tự, người lao động tuyệt đối không được xuống hầm theo kinh nghiệm hay cứu người theo bản năng, mà phải tuân thủ nghiêm các nguyên tắc an toàn, từ đo nồng độ khí, thông gió đến sử dụng thiết bị bảo hộ chuyên dụng.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình tích cực cứu chữa 8 nạn nhân ngộ độc khí H2S
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình tích cực cứu chữa 8 nạn nhân ngộ độc khí H2S

VOV.VN - Ngay trong đêm tiếp nhận 8 bệnh nhân ngộ độc khí H2S từ vụ tai nạn tại Thanh Hóa, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã kích hoạt hệ thống "báo động đỏ toàn viện", tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa nhằm đánh giá toàn diện tổn thương do khí độc, chấn thương và các biến chứng nguy hiểm.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình tích cực cứu chữa 8 nạn nhân ngộ độc khí H2S

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình tích cực cứu chữa 8 nạn nhân ngộ độc khí H2S

VOV.VN - Ngay trong đêm tiếp nhận 8 bệnh nhân ngộ độc khí H2S từ vụ tai nạn tại Thanh Hóa, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã kích hoạt hệ thống "báo động đỏ toàn viện", tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa nhằm đánh giá toàn diện tổn thương do khí độc, chấn thương và các biến chứng nguy hiểm.

5 người tử vong, 8 nạn nhân ngộ độc khí hầm biogas được cấp cứu khẩn cấp
5 người tử vong, 8 nạn nhân ngộ độc khí hầm biogas được cấp cứu khẩn cấp

VOV.VN - Vụ ngạt khí tại hầm biogas của Công ty TNHH DABACO (Thanh Hóa) khiến 13 người gặp nạn, trong đó 5 người tử vong. Tám nạn nhân còn lại được chuyển khẩn cấp đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Bác sĩ cảnh báo thủ phạm là khí H₂S cực độc, không phải khí metan như nhiều người lầm tưởng.

5 người tử vong, 8 nạn nhân ngộ độc khí hầm biogas được cấp cứu khẩn cấp

5 người tử vong, 8 nạn nhân ngộ độc khí hầm biogas được cấp cứu khẩn cấp

VOV.VN - Vụ ngạt khí tại hầm biogas của Công ty TNHH DABACO (Thanh Hóa) khiến 13 người gặp nạn, trong đó 5 người tử vong. Tám nạn nhân còn lại được chuyển khẩn cấp đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Bác sĩ cảnh báo thủ phạm là khí H₂S cực độc, không phải khí metan như nhiều người lầm tưởng.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục