Hơn 40 người nghi ngộ độc khí ở Hà Nội, 6 trường hợp phải chuyển viện

Sáng 19/10, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín (Hà Nội) tiếp nhận 42 bệnh nhân nghi ngộ độc khí tại thôn Đình Tổ, xã Thượng Phúc, Hà Nội. Trong số này, 6 người được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, 36 trường hợp còn lại đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín. Tình trạng các bệnh nhân hiện tương đối ổn định.

Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân gồm công nhân làm việc tại một xưởng và người dân sinh sống ở khu vực lân cận.

Các bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thường Tín, Hà Nội

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thường Tín cho biết, các bệnh nhân bắt đầu nhập viện từ 6h30 sáng nay. Bệnh viện đã khẩn trương tổ chức cấp cứu, thăm khám và phân loại để có hướng xử trí phù hợp với tình trạng từng người.

Do số lượng bệnh nhân được đưa đến trong thời gian ngắn, bệnh viện đã huy động nhân lực, trang thiết bị và phương tiện phục vụ công tác cấp cứu. Lãnh đạo bệnh viện trực tiếp chỉ đạo việc tiếp nhận, xử trí các trường hợp nghi ngộ độc. Hiện nguyên nhân vụ việc và tình trạng sức khỏe cụ thể của các nạn nhân đang tiếp tục được làm rõ.