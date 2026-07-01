700 hộ dân bị cô lập do sạt lở, Lào Cai khẩn trương nối lại giao thông

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Lâm Thượng, mưa lớn không gây thiệt hại về người nhưng làm gần 8,5 ha cây trồng bị ảnh hưởng, nhiều diện tích lúa mới cấy bị vùi lấp, cuốn trôi... Mưa lũ cũng gây sạt lở giao thông tại nhiều tuyến đường trục xã, liên thôn.

Xã Lâm Thượng huy động máy xúc khẩn trương hót dọn đất đá tại các điểm sạt lở

Đặc biệt, mưa lớn đã làm sạt lở nhiều đoạn trên tuyến đường từ xã Tân Phượng cũ xuống xã Lâm Thượng, nay là tuyến kết nối các thôn Tân Phượng, Khiểng Khun với trung tâm xã Lâm Thượng.

Sự cố khiến hơn 700 hộ dân bị cô lập tạm thời, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu gặp nhiều khó khăn.

Khối lượng đất đá và cây cối bị nước lũ tràn phủ kín mặt đường, khiến các phương tiện không thể lưu thông

Sau khi ngớt mưa, nước rút, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện triển khai khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại và xử lý các điểm sạt lở nhằm sớm khôi phục giao thông.

Một điểm nước chảy qua mặt đường

Ông Phạm Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai cho biết đã chỉ đạo các lực lượng tập trung thống kê thiệt hại, triển khai khắc phục thiên tai. Riêng đối với tuyến đường đi các thôn thuộc xã Tân Phượng cũ, đã bố trí máy móc san gạt đất đá từ hướng trung tâm xã lên, phấn đấu thông tuyến trong tối nay (1/7).