Đồng Tháp: Sạt lở bờ sông Lai Vung, 1 căn nhà đổ sụp xuống sông

Vào khoảng 23h ngày 26/6, tại bờ sông Lai Vung (thuộc ấp Tân Mỹ, xã Lai Vung) xảy ra sạt lở. Sạt lở làm căn nhà của ông Hồ Văn Độ sụp hoàn toàn xuống dòng sông. Rất may không ảnh hưởng đến tính mạng con người nhưng thiệt hại tài sản ban đầu ước khoảng 150 triệu đồng.

Sạt lở bờ sông Lai Vung làm một căn nhà dân sụp xuống dòng nước

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Lai Vung, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã huy động lực lượng hỗ trợ gia đình ông Độ di dời tài sản đến nơi an toàn. UBND xã Lai Vung sẽ tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ ông Độ phá vỡ nhà bị sụp lún và dọn dẹp cây cối khu vực sạt lở trên trả lại sự lưu thông cho dòng chảy đảm bảo an toàn cho giao thông đường thủy.

Bờ sông Lai Vung báo động sạt lở tiếp diễn

Qua khảo sát thực tế, tuyến sông này có một vị trí khác cũng đang có dấu hiệu sạt lở chiều dài gần 100m, có nguy cơ làm ảnh hưởng đến khoảng 4 hộ dân đang sinh sống cặp tuyến sông. Chính quyền địa phương sẽ tiến hành vận động 4 hộ đang sinh sống trên tuyến này chủ động di dời đến nơi an toàn. Đồng thời, rà soát lại toàn tuyến sông Lai Vung để nắm bắt tình hình sạt lở và đề xuất giải pháp hỗ trợ, khắc phục.