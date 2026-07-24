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4 người ở Nghệ An nghi ngộ độc sau khi ăn canh khoai tây mọc mầm

Thứ Sáu, 21:08, 24/07/2026
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VOV.VN - Bốn người trong một gia đình ở Nghệ An xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc sau bữa ăn có món canh nấu từ khoai tây mọc mầm. Trong đó, một cụ bà tử vong, ba người còn lại đã ổn định sức khỏe sau một tuần nằm viện.

Theo Trung tâm Y tế Nam Đàn, vụ việc xảy ra ngày 12/7. Qua khai thác thông tin từ người nhà, trước khi xuất hiện các triệu chứng, gia đình gồm 4 người đã ăn món canh nấu từ khoai tây, trong đó có một số củ đã mọc mầm.

4 nguoi o nghe an nghi ngo doc sau khi an canh khoai tay moc mam hinh anh 1
Khoai tây mọc mầm. (Ảnh minh họa).

Sau bữa ăn, cả 4 người đều xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn và nôn. Trong đó, cụ bà khoảng 69 tuổi là người diễn biến nặng nhất. Theo người nhà, cụ là người ăn nhiều khoai tây nhất trong bữa ăn. Cụ có tiền sử bệnh tim mạch, được đưa đến Trung tâm Y tế Nam Đàn trong tình trạng đau bụng, sau đó nôn nhiều và trụy mạch.

Các y, bác sĩ đã khẩn trương hồi sức cấp cứu, đồng thời chuyển người bệnh lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, dù được tích cực cứu chữa, người bệnh đã không qua khỏi.

Ba người còn lại có triệu chứng nhẹ hơn. Trong đó, người mẹ được theo dõi, điều trị tại Trạm Y tế xã, còn hai người con được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Hiện sức khỏe của cả ba người đã ổn định.

Theo các bác sĩ, hiện chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân khiến các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc cũng như nguyên nhân tử vong của cụ bà. Tuy nhiên, qua khai thác thông tin ban đầu, cả gia đình có sử dụng món canh nấu từ khoai tây, trong đó có một số củ đã mọc mầm.

Theo các bác sĩ, khi khoai tây mọc mầm hoặc phần vỏ chuyển sang màu xanh, hàm lượng các glycoalkaloid tự nhiên, chủ yếu là solanine và chaconine, có thể tăng cao. Nếu ăn phải với lượng đủ lớn, các chất này có thể gây ngộ độc với các biểu hiện như buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi hoặc tê rát vùng miệng, họng. Trường hợp nặng có thể dẫn đến tụt huyết áp, rối loạn ý thức, suy hô hấp, co giật và đe dọa tính mạng, nhất là ở người cao tuổi hoặc người có bệnh lý nền.

Đáng lưu ý, việc chỉ cắt bỏ phần mầm hoặc nấu chín không loại bỏ hoàn toàn các glycoalkaloid này do các chất độc không bị phá hủy hoàn toàn ở nhiệt độ nấu ăn thông thường.

Để phòng ngừa ngộ độc, Trung tâm Y tế Nam Đàn khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng khoai tây đã mọc mầm, có nhiều mắt mầm hoặc phần vỏ chuyển màu xanh; không nên vì tiếc thực phẩm mà chỉ cắt bỏ phần mầm rồi tiếp tục chế biến.

Khoai tây cần được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp để hạn chế mọc mầm; chỉ sử dụng những củ còn tươi, chắc, không dập nát và không có dấu hiệu hư hỏng.

Nếu sau khi ăn khoai tây xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, chóng mặt hoặc mệt nhiều, người dân cần ngừng sử dụng thực phẩm nghi ngờ và nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí kịp thời. Đặc biệt, khi có nhiều người cùng xuất hiện triệu chứng hoặc người bệnh có biểu hiện lơ mơ, nôn nhiều, khó thở, cần đưa đến bệnh viện ngay để tránh những biến chứng nguy hiểm.

Bá Thăng/VOV.VN
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