9 thí sinh đạt điểm cao nhất môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026

Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo sáng nay (1/7), khoảng 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 và phổ điểm các môn cũng được công bố cùng thời điểm. Ngữ văn là môn thi tự luận duy nhất, đồng thời là 1 trong 2 môn bắt buộc để xét công nhận tốt nghiệp và cũng xuất hiện trong nhiều tổ hợp xét tuyển đại học như C00, D01…

Môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ghi nhận mức điểm cao nhất là 9,75 (Ảnh minh họa)

Năm nay, điểm trung bình môn Ngữ văn đạt 6,5, giảm 0,5 điểm so với năm trước. Đáng chú ý, không có thí sinh đạt điểm 10, trong khi 157 bài thi bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống). Ở chiều ngược lại, khoảng 44% bài thi đạt từ 7 điểm trở lên; riêng nhóm điểm cao nhất 9,75 có 9 thí sinh, trong đó Huế có 3 em, Đồng Tháp 2 em, còn lại thuộc Hà Nội, Hải Phòng và Lâm Đồng.

Đề thi Ngữ văn gồm 2 phần Đọc hiểu (4 điểm) và Làm văn (6 điểm), đề cập các vấn đề thời sự như trí tuệ nhân tạo hay câu hỏi về “những Steve Jobs Việt Nam?”. Theo đánh giá của giáo viên, đề thi giữ cấu trúc ổn định nhưng không dễ đạt điểm cao, đặc biệt ở phần nghị luận gây nhiều tranh luận. Năm nay cũng tiếp tục là một mùa thi không có điểm 10 ở môn Ngữ văn.