English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

9 thí sinh đạt điểm cao nhất môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026

Thứ Tư, 10:43, 01/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ghi nhận mức điểm cao nhất là 9,75. 9 thí sinh đến từ 5 địa phương đạt được kết quả này.

Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo sáng nay (1/7), khoảng 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 và phổ điểm các môn cũng được công bố cùng thời điểm. Ngữ văn là môn thi tự luận duy nhất, đồng thời là 1 trong 2 môn bắt buộc để xét công nhận tốt nghiệp và cũng xuất hiện trong nhiều tổ hợp xét tuyển đại học như C00, D01…

9 thi sinh dat diem cao nhat mon ngu van tot nghiep thpt 2026 hinh anh 1
Môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ghi nhận mức điểm cao nhất là 9,75 (Ảnh minh họa)

Năm nay, điểm trung bình môn Ngữ văn đạt 6,5, giảm 0,5 điểm so với năm trước. Đáng chú ý, không có thí sinh đạt điểm 10, trong khi 157 bài thi bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống). Ở chiều ngược lại, khoảng 44% bài thi đạt từ 7 điểm trở lên; riêng nhóm điểm cao nhất 9,75 có 9 thí sinh, trong đó Huế có 3 em, Đồng Tháp 2 em, còn lại thuộc Hà Nội, Hải Phòng và Lâm Đồng.

Đề thi Ngữ văn gồm 2 phần Đọc hiểu (4 điểm) và Làm văn (6 điểm), đề cập các vấn đề thời sự như trí tuệ nhân tạo hay câu hỏi về “những Steve Jobs Việt Nam?”. Theo đánh giá của giáo viên, đề thi giữ cấu trúc ổn định nhưng không dễ đạt điểm cao, đặc biệt ở phần nghị luận gây nhiều tranh luận. Năm nay cũng tiếp tục là một mùa thi không có điểm 10 ở môn Ngữ văn.

 

Chung Thủy/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Điểm thi Ngữ văn 2026: Chỉ 44,09% thí sinh đạt từ 7 điểm, không có điểm 10
Điểm thi Ngữ văn 2026: Chỉ 44,09% thí sinh đạt từ 7 điểm, không có điểm 10

VOV.VN - Phổ điểm môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho thấy mức độ phân hóa rõ hơn so với năm trước khi chỉ 44,09% thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên, giảm mạnh so với năm 2025. Điểm trung bình toàn quốc đạt 6,5, không có bài thi đạt điểm 10, trong khi tỷ lệ bài thi dưới trung bình tăng lên 11,08%.

Điểm thi Ngữ văn 2026: Chỉ 44,09% thí sinh đạt từ 7 điểm, không có điểm 10

Điểm thi Ngữ văn 2026: Chỉ 44,09% thí sinh đạt từ 7 điểm, không có điểm 10

VOV.VN - Phổ điểm môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho thấy mức độ phân hóa rõ hơn so với năm trước khi chỉ 44,09% thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên, giảm mạnh so với năm 2025. Điểm trung bình toàn quốc đạt 6,5, không có bài thi đạt điểm 10, trong khi tỷ lệ bài thi dưới trung bình tăng lên 11,08%.

Chấm thi Ngữ văn bằng Rubric: Công bằng hơn cho học sinh?
Chấm thi Ngữ văn bằng Rubric: Công bằng hơn cho học sinh?

VOV.VN - Lần đầu tiên Bộ GD&ĐT áp dụng phương pháp Rubric trong chấm thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT với kỳ vọng giảm tình trạng “chấm lỏng, chấm chặt”, bảo đảm đánh giá đúng năng lực của thí sinh. Tuy nhiên, liệu Rubric có tạo ra sự công bằng hay không còn phụ thuộc việc người chấm vận dụng thống nhất các tiêu chí chấm.

Chấm thi Ngữ văn bằng Rubric: Công bằng hơn cho học sinh?

Chấm thi Ngữ văn bằng Rubric: Công bằng hơn cho học sinh?

VOV.VN - Lần đầu tiên Bộ GD&ĐT áp dụng phương pháp Rubric trong chấm thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT với kỳ vọng giảm tình trạng “chấm lỏng, chấm chặt”, bảo đảm đánh giá đúng năng lực của thí sinh. Tuy nhiên, liệu Rubric có tạo ra sự công bằng hay không còn phụ thuộc việc người chấm vận dụng thống nhất các tiêu chí chấm.

Lần đầu tiên Bộ GD-ĐT chấm thi môn Ngữ văn bằng công cụ 'Rubric'
Lần đầu tiên Bộ GD-ĐT chấm thi môn Ngữ văn bằng công cụ 'Rubric'

VOV.VN - Để đảm bảo khách quan, công bằng, giảm thiểu tối đa tính chủ quan của người chấm, năm 2026, lần đầu tiên, Bộ GD-ĐT sẽ sử dụng thêm công cụ Rubric trong việc chấm thi tự luận môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT.

Lần đầu tiên Bộ GD-ĐT chấm thi môn Ngữ văn bằng công cụ 'Rubric'

Lần đầu tiên Bộ GD-ĐT chấm thi môn Ngữ văn bằng công cụ 'Rubric'

VOV.VN - Để đảm bảo khách quan, công bằng, giảm thiểu tối đa tính chủ quan của người chấm, năm 2026, lần đầu tiên, Bộ GD-ĐT sẽ sử dụng thêm công cụ Rubric trong việc chấm thi tự luận môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục