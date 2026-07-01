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Ninh Bình dẫn đầu cả nước về điểm trung bình Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Thứ Tư, 09:47, 01/07/2026
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VOV.VN - Sáng 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ninh Bình là địa phương dẫn đầu cả nước về điểm trung bình các bài thi, với 6,322 điểm, cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn quốc là 5,722 điểm.

Theo thống kê kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Ninh Bình có 10/12 môn thi nằm trong tốp 10 tỉnh, thành phố có điểm trung bình cao nhất cả nước, trong đó có 4 môn đứng đầu toàn quốc, 3 môn xếp thứ hai và 1 môn xếp thứ ba.

Cụ thể, môn Toán đạt điểm trung bình 6,265, xếp thứ nhất toàn quốc với 287 bài thi đạt điểm 10. Môn Ngữ văn đạt điểm trung bình 7,257, dẫn đầu cả nước. Môn Địa lí đạt 5,630 điểm, xếp thứ nhất toàn quốc; môn Công nghệ - Nông nghiệp đạt điểm trung bình 8,000, cũng đứng đầu cả nước.

Ba môn xếp thứ hai toàn quốc gồm Tin học với điểm trung bình 7,218; Lịch sử đạt 6,593 điểm với 162 bài thi đạt điểm 10; Công nghệ - Công nghiệp đạt điểm trung bình 8,056. Môn Giáo dục kinh tế và pháp luật xếp thứ ba toàn quốc với điểm trung bình 5,298.

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Thí sinh sẽ bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 2/7 đến hết ngày 14/7

Ngoài ra, môn Vật lí xếp thứ sáu toàn quốc với điểm trung bình 5,932; môn Sinh học xếp thứ bảy với điểm trung bình 6,128. Môn Hóa học tuy đứng thứ 12 về điểm trung bình nhưng có 18 bài thi đạt điểm tuyệt đối; môn Ngoại ngữ ghi nhận 11 điểm 10.

Toàn tỉnh Ninh Bình có tổng cộng 500 bài thi đạt điểm 10 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ở các tổ hợp xét tuyển truyền thống, Ninh Bình ghi nhận nhiều thí sinh đạt thành tích xuất sắc. Khối A00 có 5 thí sinh cùng đạt 29,50 điểm, đến từ các trường THPT Mỹ Lộc, THPT Lương Thế Vinh, THPT Lê Quý Đôn, THPT Tống Văn Trân và THPT C Hải Hậu. Khối B00 có 1 thí sinh đạt 29,75 điểm, là học sinh Trường THPT chuyên Biên Hòa.

Đối với khối C00, có 2 thí sinh cùng đạt 28,25 điểm, gồm một thí sinh tự do nguyên là học sinh Trường THPT Trần Văn Lan và một học sinh Trường THPT A Nghĩa Hưng. Thí sinh Trần Phương Thảo, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, đạt 28,50 điểm khối D01 và 28,75 điểm khối A01, trở thành thí sinh có điểm cao nhất ở cả hai khối thi này.

Đặc biệt, toàn tỉnh có 2 thí sinh đạt tổng điểm xét tốt nghiệp 4 môn cao nhất với 38,25 điểm, thuộc Trường THPT Nam Lý và Trường THPT Lê Quý Đôn.

Theo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2026, toàn tỉnh có 46.675 thí sinh dự thi, trong đó 46.459 thí sinh được công nhận tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 99,54%.

Kỳ thi THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6 với số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao kỷ lục, đạt hơn 1,22 triệu em, tăng 61.642 thí sinh so với năm 2025 và tăng khoảng 156.000 thí sinh so với năm 2024. Kết quả thi không chỉ được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT mà còn là căn cứ quan trọng để nhiều trường đại học xét tuyển.

Đáng chú ý, theo quy định mới được áp dụng từ năm nay, thí sinh muốn tham gia xét tuyển đại học bằng điểm thi tốt nghiệp THPT phải có tổng điểm ba môn trong tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm Toán, Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15 điểm trên thang điểm 30, không tính điểm ưu tiên và điểm cộng.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh sẽ bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 2/7 đến hết ngày 14/7, với số lượng đăng ký tối đa 15 nguyện vọng cho mỗi thí sinh.

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Chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, tra cứu nhanh điểm thi

VOV.VN - Đúng 8h sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ngay sau thời điểm công bố điểm, Bộ sẽ công bố phổ điểm các môn thi, giúp thí sinh và phụ huynh có cái nhìn tổng quan về kết quả kỳ thi năm nay. Dưới đây là hướng dẫn tra cứu điểm thi nhanh và chính xác.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
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