Điểm thi Ngữ văn 2026: Chỉ 44,09% thí sinh đạt từ 7 điểm, không có điểm 10

Phổ điểm môn Ngữ văn năm 2026 tập trung chủ yếu trong khoảng 6,0-7,5 điểm, với đỉnh phổ ở mức 7,0 điểm. So với năm 2025, phổ điểm dịch nhẹ về phía điểm thấp khi điểm trung bình giảm từ 7,0 xuống 6,5, tỷ lệ thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên giảm từ 59,57% xuống còn 44,09%, trong khi tỷ lệ bài thi dưới 5 điểm tăng từ 6,24% lên 11,08%. Năm nay tiếp tục không có bài thi đạt điểm 10, cho thấy đề thi có khả năng phân hóa tốt hơn, nhất là ở nhóm thí sinh khá, giỏi.

Phổ điểm phản ánh sự phân bố điểm của thí sinh theo từng môn thi và là căn cứ quan trọng để đánh giá mặt bằng điểm, độ khó của đề thi cũng như dự báo điểm chuẩn đại học. Thay vì chỉ so sánh với điểm chuẩn các năm trước, thí sinh cần đối chiếu điểm số của mình với phổ điểm năm nay, đặc biệt là số lượng thí sinh đạt cùng mức điểm hoặc cao hơn, để đánh giá chính xác mức độ cạnh tranh và cơ hội trúng tuyển.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong hai ngày 11-12/6, với hai môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và hai môn tự chọn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ công nghiệp, Công nghệ nông nghiệp, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Ngoại ngữ.