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902 hộ dân phố cổ Hà Nội được mua nhà ở xã hội không phải bốc thăm

Thứ Tư, 12:44, 28/10/2026
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VOV.VN - Kết quả rà soát của UBND phường Hoàn Kiếm xác định có 902 hộ với 3.621 nhân khẩu đang sinh sống trong các nhà đông hộ, diện tích nhà ở bình quân dưới 5m² sàn/người.

 

HĐND thành phố Hà Nội thông qua chủ trương giải quyết chỗ ở cho các hộ khó khăn nhất về nhà ở tại khu vực phố cổ, phố cũ thuộc phường Hoàn Kiếm, theo cơ chế được mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm.

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Theo tờ trình của UBND thành phố Hà Nội, kết quả rà soát của UBND phường Hoàn Kiếm xác định có 902 hộ với 3.621 nhân khẩu đang sinh sống trong các nhà đông hộ, diện tích nhà ở bình quân dưới 5m² sàn/người. Bình quân mỗi hộ có khoảng 4 người, nhiều thế hệ cùng sinh hoạt trong diện tích chưa đến 20m².

Tình trạng này khiến điều kiện sống của người dân không được bảo đảm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy, ảnh hưởng đến sức khỏe, vệ sinh và môi trường.

Để giải quyết nhu cầu cấp thiết, UBND thành phố Hà Nội đề xuất bố trí quỹ nhà ở xã hội tối đa 902 căn hộ, dành cho các hộ đủ điều kiện mua hoặc thuê mua mà không phải bốc thăm. Mỗi dự án nhà ở xã hội được bố trí không quá 20% số căn hộ mở bán để thực hiện chính sách này.

Theo phương án đề xuất, thành phố chủ động chuẩn bị quỹ nhà, xác định danh sách đối tượng đủ điều kiện và bố trí căn hộ cụ thể, qua đó bảo đảm mỗi hộ được tiếp cận một căn hộ, không phụ thuộc vào kết quả bốc thăm tại từng dự án.

Chính sách hướng tới giải quyết chỗ ở cho nhóm người dân khó khăn nhất tại khu vực phố cổ, phố cũ, đồng thời tạo điều kiện để các hộ chuyển đến nơi ở mới, góp phần giảm mật độ dân cư tại khu vực nội đô lịch sử.

UBND thành phố Hà Nội lựa chọn phương án ban hành nghị quyết cá biệt thay vì sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 72/2026/Nghị quyết-HĐND. Theo cơ quan trình, phương án này giúp giải quyết kịp thời nhu cầu cấp bách của nhóm hộ đã được rà soát, xác định cụ thể, đồng thời không làm thay đổi chính sách nhà ở xã hội đang áp dụng đối với các nhóm đối tượng khác.

Việc triển khai dự kiến được thực hiện ngay sau khi nghị quyết được thông qua. Thành phố sẽ tổ chức rà soát, lập danh sách, chuẩn bị quỹ nhà và bảo đảm việc thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tránh trùng lặp và lãng phí nguồn lực.

Bên cạnh việc bố trí chỗ ở mới, thành phố định hướng quản lý chặt chẽ phần diện tích nhà ở cũ sau khi các hộ chuyển đi, góp phần hạn chế tình trạng gia tăng mật độ dân cư trở lại, cải thiện điều kiện sống và phục vụ công tác chỉnh trang, bảo tồn khu vực phố cổ, phố cũ theo định hướng quy hoạch Thủ đô.

Nghị quyết HĐND thành phố Hà Nội giao UBND Thành phố chỉ đạo, tổ chức việc lập danh sách đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội; xác định, công bố quỹ nhà ở xã hội bố trí cho đối tượng được hỗ trợ mua, thuê mua. 

Ban hành các quyết định, quy định, kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết này đảm bảo việc các hộ được bố trí mua nhà ở xã hội đúng đối tượng, thực hiện công khai, minh bạch; bảo đảm mục tiêu kịp thời giải quyết chỗ ở cho hộ gia đình, cá nhân được xác định là khó khăn về nhà ở tại khu vực phố cổ, phố cũ bảo đảm an toàn, ổn định cuộc sống và an sinh xã hội; góp phần giãn dân, xây dựng văn minh đô thị tại khu vực phố cổ, phố cũ, thực hiện theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Đ.Hưng/VOV.VN
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