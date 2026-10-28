Hà Nội xem xét cho người dân phố cổ được mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm

Sáng 28/10, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII khai mạc Kỳ họp thứ 7 – kỳ họp chuyên đề, xem xét, quyết nghị 22 nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển đô thị, đầu tư công, ngân sách, an sinh xã hội và tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài.

Phiên khai mạc kỳ họp thứ 7- kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII sáng 28/10.

Tham dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương và Thành phố cùng các vị đại biểu HĐND thành phố Hà Nội.

Tại kỳ họp, Hà Nội tập trung xem xét các cơ chế, chính sách nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề cấp thiết trước mắt và tạo nền tảng phát triển Thủ đô trong những năm tiếp theo.

Theo báo cáo tại kỳ họp, trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội Hà Nội tiếp tục có chuyển biến tích cực. Tăng trưởng GRDP đạt 8,85%, cao hơn mức 7,92% cùng kỳ năm trước; riêng quý III đạt 10,02%. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 568.000 tỷ đồng trong 9 tháng và vượt 590.000 tỷ đồng vào giữa tháng 10. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 450.000 tỷ đồng, tăng 19%; giải ngân đầu tư công đạt trên 118.000 tỷ đồng, bằng 98,35% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Tuy nhiên, nhiệm vụ những tháng cuối năm vẫn rất nặng nề, nhất là mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm trên 11%. Thành phố cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng nguồn lực.

Xem xét các cơ chế tháo gỡ điểm nghẽn đô thị

HĐND thành phố Hà Nội xem xét 22 nghị quyết thuộc 4 nhóm nội dung lớn.

Trong lĩnh vực phát triển đô thị và hạ tầng chiến lược, các đại biểu xem xét những nội dung liên quan đến các dự án giao thông quan trọng, cơ chế phát triển đường sắt đô thị, cải tạo, chỉnh trang, tái thiết không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.

Đáng chú ý, kỳ họp xem xét cơ chế, giải pháp xử lý những tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy kéo dài nhiều năm, trước mắt đối với 12 dự án trên địa bàn thành phố. Việc tháo gỡ phải gắn với xử lý sai phạm, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tránh tiếp tục lãng phí nguồn lực.

HĐND thành phố Hà Nội cũng xem xét cơ chế thí điểm bố trí quỹ nhà ở xã hội để các hộ gia đình, cá nhân khó khăn về nhà ở tại khu vực phố cổ, phố cũ thuộc phường Hoàn Kiếm được mua nhà ở xã hội không phải qua bốc thăm. Chính sách hướng tới cải thiện điều kiện sống, phục vụ mục tiêu giãn dân, chỉnh trang đô thị và bảo tồn không gian đô thị lịch sử.

Điều chỉnh đầu tư công, thúc đẩy năng lượng sạch hộ gia đình

Nhóm nội dung kinh tế, ngân sách và đầu tư công, kỳ họp xem xét cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và năm 2026; các nội dung về ngân sách, đất đai và phân bổ nguồn lực, nhằm tập trung vốn cho nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao hiệu quả đầu tư, hạn chế dàn trải, lãng phí.

Một nội dung đáng chú ý khác là chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện. Đây là giải pháp khuyến khích sử dụng năng lượng sạch, góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện và thúc đẩy phát triển bền vững.

Lĩnh vực văn hóa, thể thao và an sinh xã hội, các đại biểu xem xét chủ trương đầu tư phát triển hạ tầng thể thao chuyên nghiệp quy mô lớn; chính sách chăm sóc, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em cần hỗ trợ khẩn cấp và hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng ưu tiên.

Các chính sách về dân số và phát triển cũng được đưa ra xem xét trong bối cảnh Hà Nội đối mặt với những thay đổi về quy mô, cơ cấu dân số, đặc biệt là xu hướng già hóa.

Bên cạnh đó, kỳ họp xem xét chính sách hỗ trợ một lần đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thôi giữ chức danh trong quá trình cơ cấu, kiện toàn đội ngũ; cho ý kiến về điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, đồng thời thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, dù là kỳ họp chuyên đề, khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung mới, khó và phức tạp, đòi hỏi các cơ quan chuẩn bị với tinh thần trách nhiệm cao.

Quá trình chuẩn bị kỳ họp có những hồ sơ, báo cáo được hoàn thiện sát thời điểm khai mạc; các Ban HĐND thành phố phải tập trung thẩm tra đến xuyên đêm. Việc gửi tài liệu muộn ảnh hưởng đến thời gian nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến của đại biểu.

Lãnh đạo HĐND thành phố đề nghị các đại biểu chia sẻ với UBND thành phố và các cơ quan liên quan về áp lực tiến độ, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Những vấn đề đã rõ, đủ căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn cần được xem xét, quyết định kịp thời. Đối với các nội dung mới, khó, còn có ý kiến khác nhau, cần tiếp tục trao đổi, làm rõ, bảo đảm đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật, không vì yêu cầu giải quyết trước mắt mà bỏ qua những yêu cầu cần thiết.

UBND thành phố và các cơ quan trình được đề nghị tiếp thu, giải trình thấu đáo ý kiến của các Ban HĐND và đại biểu, nhất là những vấn đề liên quan đến thẩm quyền, nguồn lực và điều kiện tổ chức thực hiện, bảo đảm các nghị quyết sau khi được thông qua sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả.