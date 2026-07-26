99% học sinh đỗ tốt nghiệp, vì sao vẫn phải duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT?

Trước những ý kiến cho rằng tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT hằng năm đều vượt 99% nên không cần tiếp tục duy trì kỳ thi, Bộ GD-ĐT cho biết việc hoàn thiện kỳ thi chuẩn hóa quốc gia không chỉ là yêu cầu theo chủ trương, quy định mà còn xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, hướng tới nền giáo dục công bằng, chất lượng và trung thực.

Theo Bộ GD-ĐT, Nghị quyết 29-NQ/TW và Luật Giáo dục đều xác định việc đổi mới kỳ thi theo hướng giảm áp lực nhưng vẫn bảo đảm đánh giá đúng năng lực học sinh, đồng thời làm căn cứ cho tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và đại học.

Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục hoàn thiện kỳ thi theo hướng chuẩn hóa, minh bạch, tăng cường ứng dụng công nghệ nhằm hạn chế tối đa sự can thiệp của con người...

Bộ GD-ĐT cho biết, từ năm 2020, kỳ thi tốt nghiệp THPT không còn là kỳ thi "hai trong một". Kỳ thi hiện có nhiệm vụ xét công nhận tốt nghiệp, đồng thời đánh giá mức độ đạt chuẩn của học sinh trên phạm vi cả nước, cung cấp dữ liệu để đánh giá chất lượng giáo dục của các trường, địa phương và phục vụ công tác tuyển sinh theo nhu cầu của các cơ sở đào tạo.

Lý giải việc tiếp tục duy trì kỳ thi, Bộ GD-ĐT đưa ra ba nguyên nhân chính. Thứ nhất, với một bộ phận học sinh và giáo viên, nếu không có kỳ thi sẽ khó tạo động lực học tập và giảng dạy. Thứ hai, kỳ thi chuẩn hóa trên phạm vi toàn quốc giúp cơ quan quản lý có dữ liệu tin cậy để đánh giá thực trạng giáo dục, theo dõi tác động của chương trình và chính sách giáo dục ở từng địa phương cũng như trên cả nước.

Đáng chú ý, Bộ GD-ĐT cho rằng không nên lấy tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trên 99% để đặt câu hỏi "thi làm gì". Việc tổ chức kỳ thi giống như khâu kiểm định chất lượng trong một dây chuyền sản xuất, khi 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn cần kiểm tra đầu ra để phát hiện sai sót. Thực tế, những bất thường trong kết quả thi tại một số địa phương thời gian qua cũng được phát hiện thông qua phân tích dữ liệu của kỳ thi và việc công khai, minh bạch kết quả.

Bộ GD-ĐT nhấn mạnh tuyển sinh đại học và giáo dục nghề nghiệp thuộc quyền tự chủ của các cơ sở đào tạo. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn là một trong những nguồn dữ liệu quan trọng để các trường lựa chọn sử dụng cùng với các phương thức xét tuyển khác.

Trong thời gian tới, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục hoàn thiện kỳ thi theo hướng chuẩn hóa, minh bạch, tăng cường ứng dụng công nghệ nhằm hạn chế tối đa sự can thiệp của con người; nghiên cứu tổ chức nhiều đợt thi trong năm hoặc theo từng môn, từng bước thí điểm thi trên máy tính và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích dữ liệu, phát hiện bất thường, góp phần nâng cao chất lượng và tính an toàn của kỳ thi.

Bộ cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện quy định về tự chủ tuyển sinh gắn với trách nhiệm giải trình, tránh tình trạng mỗi cơ sở đào tạo tổ chức tuyển sinh theo một cách, gây tốn kém và tạo áp lực cho thí sinh.