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Rà soát toàn bộ kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Quảng Trị

Thứ Tư, 21:06, 22/07/2026
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VOV.VN - Sau khi phát hiện vụ tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại điểm trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị tiến hành rà soát toàn bộ công tác tổ chức kỳ thi, kết quả thi tại các điểm thi trên địa bàn.

Trước đó, trong sáng 10/7, mạng xã hội lan truyền bài đăng có nội dung tố cáo tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Quảng Trị, các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, xác minh vụ việc.

Cơ quan có thẩm quyền đã xác định 2 giáo viên làm nhiệm vụ tại điểm thi là ông Trần Đức Lực, Tổ trưởng chuyên môn Toán Trường THPT Lê Trực, Phó Trưởng điểm thi Trường THPT Lê Trực và bà Đoàn Thị Thanh Bình, Tổ trưởng chuyên môn Ngữ văn Trường THPT Lê Trực, Thư ký điểm thi Trường THPT Lê Trực cùng 9 thí sinh dự thi liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận, tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực.

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Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị

Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an tiếp tục làm rõ vụ việc nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của kỳ thi: “Đến nay, cơ quan An ninh điều tra đã xác định có dấu hiệu tội phạm và đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can. Hiện nay, chúng tôi đang tiếp tục điều tra mở rộng để xác định đúng người, đúng tội và quan điểm nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật”.

Sau thông tin tố cáo tiêu cực tại điểm thi trường THPT Lê Trực, ngày 12/7, mạng xã hội tiếp tục xuất hiện thông tin nghi vấn gian lận trong thi tốt nghiệp THPT xảy ra ở Trường THPT Hùng Vương, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ). Theo nội dung phản ánh đăng tải trên mạng xã hội, vụ việc gian lận xảy ra tại phòng thi 242, khi có 2 thí sinh được “giám thị làm bài”.

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Tiếp tục xuất hiện tố cáo gian lận trong thi tốt nghiệp THPT xảy ra ở Trường THPT Hùng Vương, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị

Trước những thông tin tiêu cực trong kỳ thi THPT 2026, tỉnh Quảng Trị tiến hành tổng rà soát kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn toàn tỉnh nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường để có biện pháp xử lý.

Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị nhận định, vụ tiêu cực tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính công bằng của Kỳ thi, quyền lợi chính đáng của thí sinh và uy tín của ngành Giáo dục. Tại cuộc họp ngày 18/7, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã thống nhất chỉ đạo xử lý nghiêm minh, khách quan, đúng quy định của pháp luật; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát việc tổ chức Kỳ thi trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

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Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị họp khẩn để kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị thông tin, ngành Giáo dục tỉnh tiếp tục rà soát công tác tổ chức Kỳ thi, kết quả thi tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định; tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức Kỳ thi theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Bà Lê Thị Hương cho biết thêm: “Chúng tôi tiếp tục rà soát các nội dung phản ánh, các điểm thi trên địa bàn, nếu tiếp tục có vi phạm thì sẽ tham mưu cho ban chỉ đạo xử lý một cách nghiêm túc theo đúng các quy chế, quy định của kỳ thi, của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như Ban Chỉ đạo Kỳ thi THPT tỉnh Quảng Trị”.

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Tỉnh Quảng Trị rà soát toàn bộ công tác tổ chức kỳ thi, kết quả thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tỉnh Quảng Trị có hơn 21.700 thí sinh dự thi tại 949 phòng ở 63 điểm thi, tỷ lệ tốt nghiệp đạt hơn 98%. Sau sự việc xảy ra tại điểm thi trường THPT Lê Trực, cơ quan chức năng của tỉnh đang tiến hành mở rộng điều tra, xử lý nghiêm, đảm bảo công bằng cho các thí sinh.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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