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Vụ tiêu cực thi tốt nghiệp THPT ở Quảng Trị: Có 9 thí sinh liên quan trực tiếp

Chủ Nhật, 16:16, 19/07/2026
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VOV.VN - Chiều nay (19/7), Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2026 tỉnh Quảng Trị có thông cáo báo chí về vụ việc vi phạm quy chế thi tại điểm thi trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Trên cơ sở kết quả điều tra, cơ quan có thẩm quyền đã xác định 2 giáo viên làm nhiệm vụ tại điểm thi là ông Trần Đức Lực, Tổ trưởng chuyên môn Toán, Trường THPT Lê Trực, Phó Trưởng Điểm thi Trường THPT Lê Trực và bà Đoàn Thị Thanh Bình, Tổ trưởng chuyên môn Ngữ văn Trường THPT Lê Trực, thư ký Điểm thi Trường THPT Lê Trực và 9 thí sinh dự thi có liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận, tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Ngày 17/7/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, tỉnh Quảng Trị trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; khởi tố bị can đối với ông Trần Đức Lực, 47 tuổi, giáo viên Trường THPT Lê Trực và bà Đoàn Thị Thanh Bình, 48 tuổi, giáo viên Trường THPT Lê Trực.

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Điểm thi trường THPT Lê Trực

Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị nhận định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính công bằng của kỳ thi, quyền lợi chính đáng của thí sinh và uy tín của ngành Giáo dục.

Quan điểm của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã thống nhất chỉ đạo xử lý nghiêm minh, khách quan, đúng quy định của pháp luật; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát việc tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp tục rà soát công tác tổ chức Kỳ thi tại các điểm thi tại tỉnh Quảng Trị. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định; tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức Kỳ thi theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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