English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

An Giang đã quy tập được 170 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2025 - 2026

Thứ Ba, 20:41, 04/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều nay (4/8), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia và trong nước, giai đoạn XXV (mùa khô 2025 - 2026). 

Trong mùa khô 2025 - 2026, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 170 hài cốt liệt sĩ, trong đó 128 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và 42 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh An Giang; xác định được danh tính 1 hài cốt liệt sĩ Đặng Văn Dùng (bí danh Dũng) tại xã Ba Chúc.

an giang da quy tap duoc 170 hai cot liet si trong mua kho 2025 - 2026 hinh anh 1
Đội K92 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã Kiên Lương.

Tại Campuchia, Đội K92, Đội K93 phối hợp với Ban Chuyên trách, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 6 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia gồm Kam Pốt, Kép, Koh Kong, Sihanouk, Tà Keo và Kampong Speu tiến hành khảo sát, xác minh thông tin, tổ chức đào tìm tại nhiều vị trí. Các đơn vị đã tiếp nhận, xử lý 97 nguồn thông tin với hơn 164 vị trí tìm kiếm, tiến hành đào tìm trên 104.411 m³ đất, đá, qua đó quy tập được 128 hài cốt liệt sĩ.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các đơn vị còn chú trọng công tác dân vận, đối ngoại quân sự; thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập.

Trên địa bàn tỉnh An Giang, Đội K92, Đội K93 phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang các địa phương tổ chức rà soát, khảo sát, tìm kiếm tại nhiều khu vực. Kết quả đã quy tập được 42 hài cốt liệt sĩ tại các địa bàn Kiên Lương, Chi Lăng, Tịnh Biên, Thới Sơn, Ba Chúc.

an giang da quy tap duoc 170 hai cot liet si trong mua kho 2025 - 2026 hinh anh 2
UBND tỉnh An Giang đã khen thưởng cho 17 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn XXV (mùa khô 2025 - 2026).

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đánh giá những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đó là tình hình địa bàn có nhiều thay đổi, một số khu vực không còn dấu tích; hồ sơ, thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ chưa đầy đủ; nhân chứng ngày càng ít, tuổi cao, sức khỏe giảm; điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến sức khỏe cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ.

Xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, trong mùa khô 2026 - 2027), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tập trung vào các địa bàn trọng điểm, khu vực căn cứ cách mạng, nơi xảy ra chiến đấu, khu vực chôn cất ban đầu, nghĩa trang tạm, nhà tù, trại giam; đồng thời rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, lưu trữ thông tin.

Dịp này, UBND tỉnh An Giang đã khen thưởng 17 tập thể và 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn XXV (mùa khô 2025 - 2026).

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khảo sát, xác minh thông tin tìm kiếm mộ liệt sĩ tại phường Lái Thiêu, TP.HCM
Khảo sát, xác minh thông tin tìm kiếm mộ liệt sĩ tại phường Lái Thiêu, TP.HCM

VOV.VN - Ngày 4/8, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 do Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát, xác minh thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ tại phường Lái Thiêu, TP.HCM (trước đây là TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Khảo sát, xác minh thông tin tìm kiếm mộ liệt sĩ tại phường Lái Thiêu, TP.HCM

Khảo sát, xác minh thông tin tìm kiếm mộ liệt sĩ tại phường Lái Thiêu, TP.HCM

VOV.VN - Ngày 4/8, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 do Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát, xác minh thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ tại phường Lái Thiêu, TP.HCM (trước đây là TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Đà Nẵng: Quy tập 3 hài cốt liệt sĩ nghi thuộc lực lượng đặc công
Đà Nẵng: Quy tập 3 hài cốt liệt sĩ nghi thuộc lực lượng đặc công

VOV.VN - Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức khai quật, cất bốc được 3 hài cốt liệt sĩ tại thôn Ngọc Kinh, xã Hà Nha.

Đà Nẵng: Quy tập 3 hài cốt liệt sĩ nghi thuộc lực lượng đặc công

Đà Nẵng: Quy tập 3 hài cốt liệt sĩ nghi thuộc lực lượng đặc công

VOV.VN - Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức khai quật, cất bốc được 3 hài cốt liệt sĩ tại thôn Ngọc Kinh, xã Hà Nha.

Tiếp tục tìm thấy 15 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Tiếp tục tìm thấy 15 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

VOV.VN - Ngày 4/8, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng và phát hiện, quy tập thêm 15 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 9 bộ có di vật kèm theo.

Tiếp tục tìm thấy 15 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Tiếp tục tìm thấy 15 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

VOV.VN - Ngày 4/8, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng và phát hiện, quy tập thêm 15 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 9 bộ có di vật kèm theo.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục