An Giang đã quy tập được 170 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2025 - 2026

Trong mùa khô 2025 - 2026, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 170 hài cốt liệt sĩ, trong đó 128 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và 42 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh An Giang; xác định được danh tính 1 hài cốt liệt sĩ Đặng Văn Dùng (bí danh Dũng) tại xã Ba Chúc.

Đội K92 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã Kiên Lương.

Tại Campuchia, Đội K92, Đội K93 phối hợp với Ban Chuyên trách, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 6 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia gồm Kam Pốt, Kép, Koh Kong, Sihanouk, Tà Keo và Kampong Speu tiến hành khảo sát, xác minh thông tin, tổ chức đào tìm tại nhiều vị trí. Các đơn vị đã tiếp nhận, xử lý 97 nguồn thông tin với hơn 164 vị trí tìm kiếm, tiến hành đào tìm trên 104.411 m³ đất, đá, qua đó quy tập được 128 hài cốt liệt sĩ.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các đơn vị còn chú trọng công tác dân vận, đối ngoại quân sự; thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập.

Trên địa bàn tỉnh An Giang, Đội K92, Đội K93 phối hợp với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang các địa phương tổ chức rà soát, khảo sát, tìm kiếm tại nhiều khu vực. Kết quả đã quy tập được 42 hài cốt liệt sĩ tại các địa bàn Kiên Lương, Chi Lăng, Tịnh Biên, Thới Sơn, Ba Chúc.

UBND tỉnh An Giang đã khen thưởng cho 17 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn XXV (mùa khô 2025 - 2026).

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đánh giá những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đó là tình hình địa bàn có nhiều thay đổi, một số khu vực không còn dấu tích; hồ sơ, thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ chưa đầy đủ; nhân chứng ngày càng ít, tuổi cao, sức khỏe giảm; điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến sức khỏe cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ.

Xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, trong mùa khô 2026 - 2027), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tập trung vào các địa bàn trọng điểm, khu vực căn cứ cách mạng, nơi xảy ra chiến đấu, khu vực chôn cất ban đầu, nghĩa trang tạm, nhà tù, trại giam; đồng thời rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, lưu trữ thông tin.

Dịp này, UBND tỉnh An Giang đã khen thưởng 17 tập thể và 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn XXV (mùa khô 2025 - 2026).