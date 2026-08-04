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Tiếp tục tìm thấy 15 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Thứ Ba, 17:27, 04/08/2026
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VOV.VN - Ngày 4/8, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng và phát hiện, quy tập thêm 15 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 9 bộ có di vật kèm theo.

Trong ngày, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại rãnh mộ thuộc Khu B, Công viên Lê Thị Riêng di dời và xử lý hơn 200 m³ đất để tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Do đây là khu vực đồi đất được đắp trong quá trình cải tạo công viên nên khối lượng đất cần xử lý rất lớn. Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tiếp tục huy động 3 máy cuốc và 1 xe ben vận chuyển đất, tổ chức thi công liên tục nhằm đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm.

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Các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM). Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM

Kết quả, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được 15 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 11 bộ hài cốt riêng lẻ và 4 bộ hài cốt tại 2 vị trí mộ tập thể. Trong số này, có 9 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 4/8/2026, lực lượng tìm kiếm đã quy tập được 197 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 171 bộ hài cốt riêng lẻ và 26 bộ hài cốt tại 6 vị trí mộ tập thể, trong đó có 2 vị trí ở Khu A và 4 vị trí ở Khu B.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ, phục vụ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Kiều Anh/VOV-TP.HCM
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