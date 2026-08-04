Khảo sát, xác minh thông tin tìm kiếm mộ liệt sĩ tại phường Lái Thiêu, TP.HCM

Tham gia đoàn có Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Thành phố cùng đại diện các đơn vị thuộc Quân khu 7, lãnh đạo phường Lái Thiêu và các nhân chứng lịch sử.

Đoàn công tác kiểm tra bản đồ để xác định vị trí được thông tin có hài cốt liệt sĩ (ảnh: LT)

Đoàn đã trực tiếp khảo sát thực địa tại khuôn viên đối diện Bệnh viện Quốc tế Becamex, đồng thời gặp gỡ, trao đổi với các nhân chứng là người dân sinh sống lâu năm tại địa phương để thu thập, đối chiếu và xác minh thêm các thông tin liên quan.

Theo các nguồn tin đã thu thập, trong giai đoạn kháng chiến những năm 1971-1972, tại khu vực Gò Cát - Lái Thiêu (nay thuộc khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu, TP.HCM), xe tải của Quân đội Việt Nam Cộng hòa thường chở thi thể các cán bộ, chiến sĩ cách mạng hy sinh về chôn cất trong nhiều hố tập thể. Khu vực nghi vấn có hố chôn tập thể nằm xung quanh công viên và khu vực đối diện Bệnh viện Quốc tế Becamex.

Đoàn gặp gỡ các nhân chứng, người dân (ảnh: LT)

Trực tiếp thu thập thông tin tại hiện trường, Thiếu tướng Trần Chí Tâm yêu cầu các cơ quan chức năng của Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh thu thập thông tin từ các cựu chiến binh, du kích, dân quân, cán bộ từng tham gia chiến đấu trên địa bàn, thân nhân liệt sĩ và người dân địa phương.

Đồng thời, Trưởng đoàn công tác chỉ đạo các đơn vị rà soát kỹ khu vực nghi vấn, đối chiếu chặt chẽ với tư liệu lịch sử và dữ liệu radar xuyên đất do Khoa Vật lý Địa cầu (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM) cùng Viện Thiết kế (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) cung cấp. Đây được đánh giá là những cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ hiệu quả cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Các nhân chứng, người dân sống ở khu vực Lái Thiêu đến chia sẻ thông tin với đoàn công tác (ảnh: LT)

Trước đó, để có thêm căn cứ phục vụ việc xác minh, tổ chức hội thảo và triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 đề nghị các cơ quan, đơn vị; hội cựu chiến binh các cấp; ban liên lạc các đơn vị, mặt trận; cựu quân nhân, du kích, dân quân; cán bộ từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên địa bàn; thân nhân liệt sĩ và Nhân dân từng sinh sống tại khu vực Gò Cát – Lái Thiêu cung cấp những thông tin có liên quan.

Người dân có thông tin có thể cung cấp cho cơ quan chức năng, Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường hoặc Bộ Tư lệnh TP.HCM.