An Giang thực hiện tốt cách ly y tế cho người Việt từ Campuchia trở về

Hiện nay, tại các khu cách ly trên địa bàn tỉnh An Giang đang thực hiện cách ly y tế tập trung là 2.144 người, trong đó phần lớn là người Việt Nam (người có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam), đi làm ăn, buôn bán ở Campuchia nhập cảnh về Việt Nam qua các cửa khẩu của tỉnh An Giang; Đồng thời, địa phương cũng đang thực hiện cách ly, theo dõi y tế tại nhà đối với hơn 700 người, hiện sức khỏe tốt.

Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương phải thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, thực hiện cách ly y tế tập trung và theo dõi trong vòng 14 ngày đối với tất cả những người từ Campuchia trở về Việt Nam qua các cửa khẩu của tỉnh An Giang; đối với những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh sẽ được đưa vào khu cách ly y tế tập trung và các cơ sở y tế để theo dõi, điều trị kịp thời.

An Giang thường xuyên họp trực tuyến chỉ đạo công tác phòng dịch.

Ông Từ Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, để công tác cách ly dược đảm bảo an toàn, chu đáo, các phương án phòng, chống dịch tại khu cách ly được chuẩn bị hết sức chi tiết. Ngoài việc bảo đảm đầy đủ về mặt vật chất như: tiêu chuẩn ăn, hệ thống điện, nước, sinh hoạt, nhà ăn…địa phương còn quan tâm đến đời sống văn hóa, tinh thần, tạo tâm lý thoải mái, an tâm khi vào cách ly. Đến thời điểm này, người dân tham gia cách ly đều khỏe mạnh, không có ai gặp vấn đề về sức khỏe; hàng ngày mỗi người đều được các bác sĩ tận tình theo dõi, hướng dẫn cách phòng dịch…

An Giang quyết không để dịch COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng.

“Chúng tôi tăng cường kiểm dịch y tế quốc tế tại các của khẩu; tiếp nhận người Việt Nam đi lao động nước ngoài, hoặc phát hiện tại địa bàn để thực hiện cách ly và theo dõi sức khỏe; đồng thời liên hệ các đơn vị để bổ sung phương tiện phòng hộ cá nhân. Ngành y tế tiếp tục triển khai lắp đặt trang thiết bị phục vụ chống dịch và 2 máy đo thân nhiệt bằng tia hồng ngoại. Ngành y tế cũng đã hợp đồng với Viện Pasteur là lắp một hệ thống để xét nghiệm nhanh, kinh phí của hệ thống này tốn khoảng 4,5 tỷ đồng; mỗi ngày sẽ làm được 400-500 mẫu thử/ngày”, ông Từ Quốc Tuấn cho biết thêm.

Kiểm soát chặt biên giới.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, tính đến ngày 23/3, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận có ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Qua rà soát, hiện địa phương nắm thông tin có 38 công dân đi Malaysia, đã xác định được 18 người, số này đã thực hiện cách, ly theo dõi y tế và đều âm tính. Tuy nhiên, hiện còn 20 người đã xác định được là chưa trở về An Giang, cơ quan chức năng của tỉnh đang khẩn trương rà soát, tìm những người này, để tiến hành cách ly tập trung và lấy mẫy gửi đi xét nghiệm.

Tăng cường, quản lý chặt chẽ hơn nữa các trường hợp đi và về của người dân đến tận các khóm ấp.



Đồng thời, hiện nay An Giang cũng đã chủ động bố trí thêm các khu cách ly tập trung dự phòng; nhất là các địa phương ở tuyến sau như: Châu Phú, Phú Tân, Chợ Mới,… sẵn sàng tiếp nhận những người Việt Nam (có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam) đi làm ăn, buôn bán ở Campuchia nhập cảnh về Việt Nam qua các cửa khẩu của tỉnh An Giang khi cần thiết. Bên cạnh đó, kiểm soát chặt tuyến biên giới, không để trường hợp nào qua lại biên giới, nhất là các đường mòn, lối mở; phối hợp với các địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên tuyền để người dân chủ động phòng chống dịch.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, với tuyến biên giới dài, phức tạp, nguy cơ phát sinh dịch trên địa bàn tỉnh An Giang hiện nay được xác định là rất lớn. UBND tỉnh An Giang kiến nghị Chính phủ, Bộ Quốc phòng hỗ trợ tỉnh 1 xe xét nghiệm virus SARS-CoV-2 lưu động. Qua đó, giúp An Giang chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là việc xét nghiệm những trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 một cách nhanh chóng, kịp thời.

“Cần tăng cường, quản lý chặt chẽ hơn các trường hợp đi và về của người dân. Biên phòng, Công an tăng cường đóng chốt chặt tuyến biên giới đường bộ và đường thủy, tuần tra 24/24, không cho phép người qua lại trái quy định. Đối với những trường hợp cách ly tại gia đình và tập trung phải theo dõi sát sao, kiểm tra y tế, người dân nào có dấu hiệu bất thường thì lấy mẫu xét nghiệm, không để tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng”, ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Không để trường hợp nào qua lại biên giới, nhất là các đường mòn, lối mở.

Do đặc thù là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, thời điểm này, bà con người dân tộc Khmer ở An Giang đang chuẩn bị đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay. Do đó, UBND tỉnh An Giang yêu cầu lãnh đạo các địa phương phối hợp với các sư trụ trì, các à cha, người có uy tín tuyên truyền, vận động, khuyến cáo bà con không tổ chức ăn Tết rình rang; không tập trung quá đông người tại các chùa khu đi lễ; thực hiện tốt các biện pháp phòng tránh dịch Covid-19./.

Phan Ánh/VOV-ĐBSCL