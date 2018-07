Ảnh: Bản làng hoang tàn sau cơn lũ dữ

Bản làng hoang tàn sau lũ đi qua ở Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Bản Lùng, Làng Than, Làng Dẹt của bà con dân tộc Tày, Dao yên bình ngày nào giờ đã thành dĩ vãng sau trận lũ rạng sáng 20/7 vừa qua. Những ngôi nhà sàn truyền thống của đồng bào vững chãi, khang trang một thời tại Bản Lùng giờ chỉ có thể nhận ra qua cái cột còn sót lại. Ruộng lúa vừa cấy xong của bà con Làng Than giờ như những ruộng cát trên sa mạc Khó nhận ra đây đã từng tồn tại một nhóm dân cư Văn Yên, Yên Bái. Anh La Tiến Sâm ở Bản Lùng chưa hết bàng hoàng sau lũ quét qua bản. Tài sản, nhà cửa trị giá 500 triệu đồng trôi hết. May mắn cả nhà sống sót nhờ nhanh trí cùng nhau trèo lên một cột điện ôm nhau trên đó gần 3 tiếng đợi nước rút. Lũ đi qua, điểm trường, nhà văn hoá thôn trở thành nơi ở tạm của người dân. 3 bà cháu ngon giấc tạm tại nhà văn hoá thôn sau nhiều ngày mệt mỏi, bàng hoàng vì mưa lũ. Do cùng một lúc 16 hộ sập trôi hoàn toàn, 7 hộ hư hỏng nặng nhà cửa, 40 hộ tại Bản Lùng, Làng Than, Làng Dẹt phải di dời khẩn cấp, nên nhà văn hoá thôn, điểm trường quá tải. Quân đội đã dựng thêm lều bạt để bà con đủ chỗ ở tạm. Hệ thống thông tin liên lạc, điện lưới còn bị chia cắt tại nhiều nơi ở Văn Yên, lực lượng quân đội đã triển khai máy phát sóng, phát điện đến các khu vực này. Đường đi lại tại nhiều xã, bản ở huyện Văn Yên đã bị hư hỏng nặng sau lũ đi qua, hiện vẫn chưa thể khôi phục được. Để tiếp cận các bản còn bị cô lập, các đoàn công tác, cứu trợ phải lội suối, vượt đèo đi đường vòng. Cây cầu treo là nơi đi lại của người dân 6 trên 9 thôn ở xã Phong Dụ Hạ đã bị lũ cuốn trôi. Cây cầu không còn, hơn 600 em học sinh đồng bào Dao, Tày bên kia bờ không biết sẽ đến trường kiểu gì khi năm học mới đang đến gần. Một công trình chỉ còn lại tấm biển. Với hơn 200 nhà bị ảnh hưởng, hàng chục nhà bị cuốn trôi, nhiều tuyến đường, công trình thuỷ lợi, ruộng lúa bị hư hỏng, vùi lấp nặng. Để khôi phục lại sản xuất, các tuyến đường giao thông, thông tin liên lạc... Văn Yên phải mất nhiều thời gian và cần nguồn lực rất lớn.

Bản làng hoang tàn sau lũ đi qua ở Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Bản Lùng, Làng Than, Làng Dẹt của bà con dân tộc Tày, Dao yên bình ngày nào giờ đã thành dĩ vãng sau trận lũ rạng sáng 20/7 vừa qua. Những ngôi nhà sàn truyền thống của đồng bào vững chãi, khang trang một thời tại Bản Lùng giờ chỉ có thể nhận ra qua cái cột còn sót lại. Ruộng lúa vừa cấy xong của bà con Làng Than giờ như những ruộng cát trên sa mạc Khó nhận ra đây đã từng tồn tại một nhóm dân cư Văn Yên, Yên Bái. Anh La Tiến Sâm ở Bản Lùng chưa hết bàng hoàng sau lũ quét qua bản. Tài sản, nhà cửa trị giá 500 triệu đồng trôi hết. May mắn cả nhà sống sót nhờ nhanh trí cùng nhau trèo lên một cột điện ôm nhau trên đó gần 3 tiếng đợi nước rút. Lũ đi qua, điểm trường, nhà văn hoá thôn trở thành nơi ở tạm của người dân. 3 bà cháu ngon giấc tạm tại nhà văn hoá thôn sau nhiều ngày mệt mỏi, bàng hoàng vì mưa lũ. Do cùng một lúc 16 hộ sập trôi hoàn toàn, 7 hộ hư hỏng nặng nhà cửa, 40 hộ tại Bản Lùng, Làng Than, Làng Dẹt phải di dời khẩn cấp, nên nhà văn hoá thôn, điểm trường quá tải. Quân đội đã dựng thêm lều bạt để bà con đủ chỗ ở tạm. Hệ thống thông tin liên lạc, điện lưới còn bị chia cắt tại nhiều nơi ở Văn Yên, lực lượng quân đội đã triển khai máy phát sóng, phát điện đến các khu vực này. Đường đi lại tại nhiều xã, bản ở huyện Văn Yên đã bị hư hỏng nặng sau lũ đi qua, hiện vẫn chưa thể khôi phục được. Để tiếp cận các bản còn bị cô lập, các đoàn công tác, cứu trợ phải lội suối, vượt đèo đi đường vòng. Cây cầu treo là nơi đi lại của người dân 6 trên 9 thôn ở xã Phong Dụ Hạ đã bị lũ cuốn trôi. Cây cầu không còn, hơn 600 em học sinh đồng bào Dao, Tày bên kia bờ không biết sẽ đến trường kiểu gì khi năm học mới đang đến gần. Một công trình chỉ còn lại tấm biển. Với hơn 200 nhà bị ảnh hưởng, hàng chục nhà bị cuốn trôi, nhiều tuyến đường, công trình thuỷ lợi, ruộng lúa bị hư hỏng, vùi lấp nặng. Để khôi phục lại sản xuất, các tuyến đường giao thông, thông tin liên lạc... Văn Yên phải mất nhiều thời gian và cần nguồn lực rất lớn.