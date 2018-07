Lực lượng vũ trang: Hết mình vì người dân vùng lũ ​Yên Bái

Mưa lũ quét qua đã cuốn đi sinh mạng và tài sản cả đời tích góp của người dân vùng cao vốn nhọc nhằn, lam lũ. Chỉ trong hơn hai ngày, toàn tỉnh Yên Bái có tới 11 người chết, còn 6 người mất tích, gần 4200 nhà cửa bị trôi sập, ngập úng, hư hỏng, hơn 2.100 ha lúa và hoa màu có nguy cơ mất trắng, hàng ngàn gia súc gia cầm bị chết; giao thông tê liệt, công trình hạ tầng hư hỏng; ước thiệt hại trên 200 tỷ đồng.

Chiến sỹ Quân khu 2 khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Văn Chấn.

Trước những mất mát, đau thương ở vùng tâm lũ Yên Bái, cán bộ các cấp ngành, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và lực lượng tại chỗ của các địa phương đã và đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai.

Sáng 20/7/2018, khi người dân các địa phương vùng lũ còn chưa hết bàng hoàng trước con nước hung dữ vừa kéo qua cuốn đi tất cả, thì các chiến sỹ quân đội đã có mặt ở tâm lũ cứu người và di chuyển tài sản ra khỏi nơi nguy hiểm. Sự có mặt kịp thời của những chiến sỹ đã giúp bà con vùng lũ sớm vượt qua hoảng loạn và vơi đi mất mát. Cũng những chiến sỹ ấy đã không phút giây nghỉ ngơi, tìm đường, vạch lối, đi bộ xuyên rừng núi để đến với bà con các khu vực bị cô lập.

Các lực lượng nỗ lực hết sức mình giúp nhân dân vùng lũ ổn định cuộc sống.

Chỉ trong hai ngày qua, tỉnh Yên Bái đã huy động hơn 3.000 cán bộ chiến sỹ quân đội, công an, dân quân tự vệ tham gia giúp đỡ nhân dân trong mưa lũ. Bộ Tư lệnh Quân khu 2 cử hơn 300 cán bộ chiến sỹ tham gia công tác cứu hộ cứu hộ cứu nạn tại tỉnh Yên Bái.

Đại tá Nguyễn Thắng Xuân, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ tư lệnh Quân khu 2 cho biết: “Lực lượng quân sự phối hợp với lực lượng Công an và dân quân tự vệ tổ chức tìm kiếm tại các khu vực có người dân bị mất tích và khu vực sạt lở. Thứ hai là tổ chức lực lượng cảnh giới ở 2 bên bờ sông để kịp thời phát hiện người dân để cứu chữa”.

Một trong những lực lượng có vai trò quan trọng trong công tác cứu hộ cứu nạn những ngày qua là các chiến sỹ của công an tỉnh Yên Bái. Bên cạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự cho bà con vùng lũ, các anh còn tham gia cứu người và tài sản, giúp đỡ nhân dân di dời đến khu vực an toàn...

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái động viên thăm hỏi gia đình các nạn nhân.

Thượng tá Lê Tiến Dũng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Yên Bái cho biết: “Chúng tôi triển khai lực lượng nỗ lực hỗ trợ người dân vùng lũ cao nhất. Tiếp theo thời tiết có thể còn diễn biến phức tạp, chúng tôi bố trí toàn bộ lực lượng phương tiện trực và ứng trực đảm bảo yêu cầu”.

Nắng lên, nước rút, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Yên Bái càng thêm khẩn trương. Các lực lượng vừa tiếp tục công tác cứu hộ cứu nạn, sơ tán nhân dân, tiếp cận các địa bàn còn bị chia cắt vừa phải dọp dẹp môi trường, tránh ô nhiễm và phát sinh dịch bệnh.

Giữa cái nắng gắt sau lũ, hơn 18.000 cán bộ các cấp ngành, chiến sỹ quân đội công an và các lực lượng tại chỗ vẫn đang nỗ lực từng phút, nhiều khi quên cả bữa ăn, giấc ngủ để giúp giảm bớt những khó khăn cho nhân dân. Trung tá Hoàng Quốc Trưởng, chủ nhiệm hậu cần, trung đoàn 174, Quân khu 2 cho biết: “Nhận nhiệm vụ của cấp trên chúng tôi lên tham gia hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả thiên tai, dự kiến thì khoảng từ 4 đến 5 ngày”.

Thông tin mới nhất từ tỉnh Yên Bái, đến chiều 22/7, tất cả các xã vùng lũ đã tiếp cận được. Dù đường đi còn vất vả, thậm chí phải mở lối đi mới, nhưng các lực lượng chức năng vẫn không quản ngại để vào với bà con vùng lũ, động viên, chia sẻ những đau thương, mất mát, dần khôi phục lại cuộc sống./.

