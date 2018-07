Ảnh: Bão số 3 gây mưa to, lũ lớn khiến bản làng tan hoang

Theo báo cáo nhanh số 37 từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Nghệ, cơn bão số 3 đã khiến 7 nhà bị sập, 18 ngôi nhà sạt lở, 9 điểm trường bị ảnh hưởng... Về nông nghiệp có 14.360 ha lúa hè thu, 6.744 ha hoa màu, 725 ha cây trồng hàng năm bị ngập. Các tuyến giao thông cũng bị ảnh hưởng nặng nề với 20,8 km đường bị sạt lở, 29 cầu tràn bị ngập, 2 cầu bị cuốn trôi, khiến giao thông bị chia cắt. Tại địa bàn huyện Quế Phong, Nghệ An mưa lũ đã tàn phá nhiều bản làng, cô lập hàng nghìn hộ dân, 2 xã bị chia cắt. Để đảm bảo an toàn chính quyền địa phương đã di dời 47 hộ ra khỏi vùng sạt lở. Đặc biệt tại Mường Phú, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, lũ quét qua khiến bản làng nơi đây tan hoang, thiệt hại nặng nề. Nhiều nhà dân bị cuốn trôi, sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng do lũ. Bản làng xơ xác sau lũ. Hệ thống giao thông cũng bị chia cắt do sạt lở. Nhiều nhà dân nằm chênh vênh trong vùng nguy hiểm ngay bên dòng suối. Hiện tại lực lượng chức năng đang nỗ lực giúp người dân ổn định sau lũ.

Theo báo cáo nhanh số 37 từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Nghệ, cơn bão số 3 đã khiến 7 nhà bị sập, 18 ngôi nhà sạt lở, 9 điểm trường bị ảnh hưởng... Về nông nghiệp có 14.360 ha lúa hè thu, 6.744 ha hoa màu, 725 ha cây trồng hàng năm bị ngập. Các tuyến giao thông cũng bị ảnh hưởng nặng nề với 20,8 km đường bị sạt lở, 29 cầu tràn bị ngập, 2 cầu bị cuốn trôi, khiến giao thông bị chia cắt. Tại địa bàn huyện Quế Phong, Nghệ An mưa lũ đã tàn phá nhiều bản làng, cô lập hàng nghìn hộ dân, 2 xã bị chia cắt. Để đảm bảo an toàn chính quyền địa phương đã di dời 47 hộ ra khỏi vùng sạt lở. Đặc biệt tại Mường Phú, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, lũ quét qua khiến bản làng nơi đây tan hoang, thiệt hại nặng nề. Nhiều nhà dân bị cuốn trôi, sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng do lũ. Bản làng xơ xác sau lũ. Hệ thống giao thông cũng bị chia cắt do sạt lở. Nhiều nhà dân nằm chênh vênh trong vùng nguy hiểm ngay bên dòng suối. Hiện tại lực lượng chức năng đang nỗ lực giúp người dân ổn định sau lũ.