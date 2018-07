Ảnh: Cháy lớn kho vải ở Sài Gòn lúc rạng sáng, nhiều người thoát chết

Khoảng 5h sáng 12/7, tại xưởng sản xuất vải thun Ngọc Châu do ông Mạc Văn Huân làm chủ, ở số 306 đường Hồng Lạc, quận Tân Bình, TP.HCM, bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa bùng phát bên trong cơ sở chuyên sản xuất vải thun, nhiều người bên trong ngôi nhà may mắn thoát chết, bỏ chạy tán loạn ra khỏi đám cháy. May mắn, vụ hỏa hoạn được người dân phát hiện kịp thời và hô hoán, giúp nhiều người bên trong ngôi nhà cùng các hộ dân bên cạnh sơ tán, thoát thân. Thượng tá Trần Đức Nha, Phó trưởng Phòng cảnh sát PCCC quận 11, cho biết khoảng hơn 4h sáng đơn vị nhận được tin báo, ngay sau đó đã triển khai 10 phương tiện chữa cháy, cùng 116 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập tắt hỏa hoạn. “Khi tới nơi, người trong nhà đã thoát được ra ngoài, căn nhà có kết cấu bằng tôn và nhiều vật liệu dễ cháy nên phát lửa rất lớn. Lực lượng PCCC đã tiếp cận và cơ bản dập tắt đám cháy sau gần 60 phút”, thượng tá Trần Đức Nha cho hay. Đám cháy cuồn cuộn khói đen bốc cao hàng chục mét khiến cả khu vực bị cúp điện hoàn toàn. Sợ cháy lan, nhiều hộ dân lân cận di dời đồ đạc tài sản di trú đi nơi khác. Hiện trường vụ cháy sau khi đã được khống chế. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ được huy động để cứu hỏa. Vụ cháy không gây thiệt hại về người; tuy nhiên, xưởng vải bị thiêu rụi hoàn toàn. Toàn cảnh đám cháy tại 306 đường Hồng Lạc, phường 10, quận Tân Bình, TPHCM sáng 12/7. Hiện chưa xác định thiệt hại về người, nhưng đám cháy đã thiêu rụi nhiều hàng hóa tài sản bên trong. Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân hỏa hoạn.

