Ảnh: Người dân, du khách rộn ràng đón Năm mới 2019 tại Hạ Long

Đêm 31/12, nhiệt độ tại thành phố Hạ Long chỉ khoảng 11-12 độ C, nhưng dòng người đổ ra đường đón giao thừa vẫn khá đông. Càng về đêm, lượng người xuống phố càng nhiều. Các tuyến đường chính ở Hạ Long đều được trang hoàng rực rỡ sắc màu. Tại Khu du lịch Bãi Cháy, du khách trong và ngoài nước đổ ra đường tham quan, mua sắm. Các khu vui chơi ghi nhận số lượng khách ngày 31/12 đông nhất trong 3 ngày lễ. Nhóm du khách tới từ phía Nam hào hứng chụp ảnh kỷ niệm, trải nghiệm giá rét của đêm cuối năm của miền Bắc. Đường phố Bãi Cháy lung linh trong đêm cuối năm, giao thông khá đông đúc nhưng không có hiện tượng ùn tắc. Khách du lịch co ro trong áo rét nhưng vẫn tấp nập dạo phố. Các cửa hàng đồ thủ công truyền thống, mỹ nghệ hút khách du lịch Hàn Quốc, Trung Quốc. Nhiều người chọn thưởng thức bữa tối muộn bằng những món ăn đặc sản nóng hổi của Hạ Long, quây quần bên người thân. Đêm giao thừa, nhiều khách sạn lớn đều tổ chức tiệc đêm, buffet, trình diễn các tiết mục âm thanh, ánh sáng đặc sắc để phục vụ du khách. Các vị khách phương Tây tận hưởng khoảnh khắc chuyển giao năm mới trong không khí ấm cúng. Sôi động nhất là Đại nhạc hội Countdown diễn ra tại Quảng trường 30/10, thu hút hàng nghìn người tham dự. Chương trình do Tiger tổ chức với âm thanh, ánh sáng hoành tráng và sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng, khuấy động những giây phút cuối cùng của năm cũ. Những người nước ngoài sống ở Hạ Long cũng tới đây để đón năm mới. Pháo hoa rực sáng bên bờ vịnh Hạ Long trong thời khắc đầu tiên của năm 2019./.

