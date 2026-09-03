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Cải chính

Áp lực của cán bộ cấp xã tại TP.HCM khi giải quyết thủ tục phi địa giới hành chính

Thứ Năm, 21:16, 03/09/2026
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VOV.VN - Hoạt động của 38 Tổ công tác địa bàn của Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM thời gian qua chưa thực sự đồng đều, hiệu quả chưa như mong muốn. Một số nơi cán bộ đã phải rời vị trí công tác do khối lượng công việc quá nhiều.

Chiều 3/9, Thường trực HĐND TP.HCM tổ chức phiên giải trình về công tác cải cách hành chính trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Tấn Phong - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, đơn vị đang phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM xây dựng, hoàn thiện Đề án giao biên chế giai đoạn 2027-2031.

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Ông Nguyễn Tấn Phong - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM (Ảnh: Duy Phương)

Trong đó, thời gian tới sẽ phân bổ biên chế theo hướng sát hơn với yêu cầu thực tế, không cào bằng, dựa trên vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ, quy mô và khối lượng công việc của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ông Phong khẳng định, nguồn lực biên chế sẽ được ưu tiên cho những lĩnh vực, địa bàn có khối lượng công việc lớn, nhiệm vụ mới phát sinh, trực tiếp phục vụ người dân, doanh nghiệp và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố. Tăng cường sắp xếp, bố trí và điều chuyển biên chế trong nội bộ thành phố theo nguyên tắc nơi thừa được điều chuyển, nơi thiếu được xem xét bổ sung.

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Áp lực giải quyết thủ tục phi địa giới hành chính tại cấp xã của TP.HCM (Ảnh: Duy Phương)

Ông Dương Văn Thơm - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM cho biết đang thiếu viên chức cấp xã. Trong giai đoạn đầu thực hiện mô hình giao dịch hành chính không phụ thuộc địa giới, Thành phố đã xây dựng 38 Tổ công tác địa bàn gồm nhân sự các sở ngành để đưa về phường, xã nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

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Ông Dương Văn Thơm - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM (Ảnh: Duy Phương)

Tuy nhiên, ông Thơm nhận định hoạt động của 38 Tổ địa bàn thời gian qua chưa thực sự đồng đều, hiệu quả chưa như mong muốn. Một số nơi cán bộ đã phải rời vị trí công tác do khối lượng công việc quá nhiều. Khi sơ kết hoạt động vào cuối năm 2026, Trung tâm sẽ kiến nghị, đề xuất nếu cần thu gọn hoặc điều chỉnh mô hình.

Phát biểu tại phiên giải trình, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố cho rằng, sau hơn một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Ap luc cua can bo cap xa tai tp.hcm khi giai quyet thu tuc phi dia gioi hanh chinh hinh anh 4
Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng – Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM (Ảnh: Duy Phương)

Tuy nhiên, quá trình vận hành cũng bộc lộ không ít hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ. Đặc biệt, TP.HCM đang đứng trước cơ hội rất lớn khi Quốc hội trao những cơ chế mới thông qua Luật Phát triển đô thị, kỳ vọng tạo động lực mạnh mẽ, mở ra dư địa để địa phương bứt phá và vươn mình trong giai đoạn mới.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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