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Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có khả năng mạnh thành bão cấp 8, giật cấp 10

Thứ Năm, 05:34, 02/07/2026
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VOV.VN - Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới tạo gió mạnh, sóng lớn trên khu vực biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 1h ngày 2/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

Ap thap nhiet doi tren bien Dong co kha nang manh thanh bao cap 8, giat cap 10 hinh anh 1
(Ảnh minh họa)

Dự báo diễn biến trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi về hướng Tây Tây Bắc, khoảng 15 km/h. Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3. Từ 48 giờ đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.

Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới tạo gió mạnh, sóng lớn. Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động mạnh; từ chiều ngày 02/7 vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11-12, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

PV/VOV.VN
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