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Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, có khả năng mạnh lên thành bão

Thứ Tư, 20:55, 01/07/2026
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VOV.VN - Dự báo trong 24 - 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15 - 20km/h và có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 19h ngày 1/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 61km/h), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 - 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15 - 20km/h và có khả năng mạnh lên thành bão trong ngày mai.

Ap thap nhiet doi giat cap 9, co kha nang manh len thanh bao hinh anh 1
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Trên đất liền, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Ban ngày trời có nắng gián đoạn, chiều tối một số nơi tiếp tục xuất hiện mưa dông. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và đề phòng các hiện tượng cực đoan.

Tại Trung Bộ, đêm nay khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác. Khu vực từ Quảng Trị đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vài nơi, nhưng từ chiều tối mai (2/7), mưa dông sẽ gia tăng, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Đối với Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động nên trong đêm nay cũng như chiều và tối mai sẽ có mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ 48 - 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển phía Bắc của khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,0 - 3,0m, biển động mạnh.

Từ ngày 2/7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - 9, giật cấp 11 - 12, sóng biển cao 3,0 - 5,0m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

PV/VOV.VN
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