Dự báo thời tiết dịp lễ 30/4 - 1/5 trên cả nước

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026 (từ ngày 30/4 đến 3/5), thời tiết trên phạm vi cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực, với đặc trưng chung là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở nhiều nơi.

Tại khu vực Bắc Bộ:

Thời tiết phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ từ chiều tối ngày 2 đến 3/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21-24°C, có nơi dưới 20°C; nhiệt độ cao nhất từ 29-32°C, có nơi trên 33°C.

Khu vực Đông Bắc Bộ cũng duy trì hình thái tương tự, riêng ngày 3/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế: Ngày 30/4 có mưa rào vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào rải rác và dông, tập trung vào chiều tối. Từ ngày 1 đến 3/5, thời tiết chuyển sang ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 28-33°C, có nơi trên 33°C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc khu vực này trong ngày 30/4 có mưa rào rải rác. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Tại Tây Nguyên: Từ ngày 30/4 đến 2/5 có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to. Ngày 3/5, thời tiết ban ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 30-34°C.

Khu vực Nam Bộ: Trong ngày 30/4 có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 33-36°C, có nơi trên 36°C. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Từ ngày 1 đến 2/5, thời tiết tiếp tục có nắng, có nơi nắng nóng, kèm theo mưa dông vào chiều tối. Đến ngày 3/5, mưa giảm, chủ yếu xuất hiện rải rác vào chiều tối và đêm.

Riêng Hà Nội: Thời tiết phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày 3/5 có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-25°C, cao nhất từ 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Nhìn chung, thời tiết dịp nghỉ lễ thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, du lịch, tuy nhiên người dân cần lưu ý hiện tượng mưa dông vào chiều tối và nguy cơ nắng nóng tại khu vực Nam Bộ để có kế hoạch di chuyển phù hợp.