  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Dự báo thời tiết dịp lễ 30/4 - 1/5 trên cả nước

Thứ Ba, 17:48, 28/04/2026
VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, thời tiết trên cả nước nhìn chung có nắng, một số khu vực xuất hiện mưa rào và dông vào chiều tối. Nam Bộ có nơi nắng nóng, trong khi Bắc Bộ và Trung Bộ duy trì hình thái ngày nắng, đêm có mưa rải rác.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026 (từ ngày 30/4 đến 3/5), thời tiết trên phạm vi cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực, với đặc trưng chung là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở nhiều nơi.

Thời tiết dịp nghỉ lễ trên cả nước thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, du lịch.

Tại khu vực Bắc Bộ:

Thời tiết phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ từ chiều tối ngày 2 đến 3/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21-24°C, có nơi dưới 20°C; nhiệt độ cao nhất từ 29-32°C, có nơi trên 33°C.
Khu vực Đông Bắc Bộ cũng duy trì hình thái tương tự, riêng ngày 3/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế: Ngày 30/4 có mưa rào vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào rải rác và dông, tập trung vào chiều tối. Từ ngày 1 đến 3/5, thời tiết chuyển sang ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 28-33°C, có nơi trên 33°C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc khu vực này trong ngày 30/4 có mưa rào rải rác. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Tại Tây Nguyên: Từ ngày 30/4 đến 2/5 có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to. Ngày 3/5, thời tiết ban ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 30-34°C.

Khu vực Nam Bộ: Trong ngày 30/4 có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 33-36°C, có nơi trên 36°C. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Từ ngày 1 đến 2/5, thời tiết tiếp tục có nắng, có nơi nắng nóng, kèm theo mưa dông vào chiều tối. Đến ngày 3/5, mưa giảm, chủ yếu xuất hiện rải rác vào chiều tối và đêm.

Riêng Hà Nội: Thời tiết phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày 3/5 có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-25°C, cao nhất từ 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Nhìn chung, thời tiết dịp nghỉ lễ thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, du lịch, tuy nhiên người dân cần lưu ý hiện tượng mưa dông vào chiều tối và nguy cơ nắng nóng tại khu vực Nam Bộ để có kế hoạch di chuyển phù hợp.

PV/VOV.VN
Đồng Nai chủ động đảm bảo an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5
VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2026 người lao động được nghỉ 4 ngày, dự báo lưu lượng phương tiện qua các tuyến cửa ngõ của Đồng Nai sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc cục bộ tại nhiều điểm nóng giao thông.

Hà Nội sôi động hoạt động văn hóa dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5
VOV.VN - Dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm nay, Hà Nội chứng kiến không khí văn hóa – nghệ thuật sôi động với nhiều chương trình biểu diễn quy mô, hướng tới phục vụ nhu cầu giải trí của người dân và du khách trong kỳ nghỉ dài ngày.

Du lịch dịp nghỉ lễ: Khi trải nghiệm thực tế "lên ngôi"
VOV.VN - Ảnh hưởng từ giá nhiên liệu tăng cao đã đẩy chi phí tour dịp nghỉ lễ năm 2026 tăng bình quân từ 10 - 15%. Trong bối cảnh đó, một xu hướng mới được nhiều du khách lựa chọn là dịch chuyển từ nghỉ dưỡng thuần túy sang trải nghiệm bản sắc địa phương, hoặc hình thức "du lịch chậm”.

TP.HCM: Cửa ngõ đông đúc, sân bay dần "tăng nhiệt" trong ngày đầu nghỉ lễ
VOV.VN - Sáng 25/4, ngày đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, các cửa ngõ tại TP.HCM đông đúc phương tiện. Sân bay Tân Sơn Nhất cũng bắt đầu "nóng" khi lượng khách tăng cao.

