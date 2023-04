Ẩu đả nhiều người bị thương tại Cảng biển quốc tế An Thới, Phú Quốc

Ông Lê Quang Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Thới, Phú Quốc cho biết ngày 26/4, phía Công ty TNHH Cảng quốc tế Namas An Thới có tổ chức di dời các hộ dân buôn bán tại khu vực nội cảng biển quốc tế An Thới.

Mâu thuẫn trong di dời các hộ dân buôn bán tại khu vực nội cảng biển quốc tế An Thới, nhiều người bị thương

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, khoảng 15 bảo vệ của công ty và một hộ dân xảy ra cự cãi. Lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn Cảng quốc tế Namas An Thới liên hệ Công an phường An Thới đề nghị hỗ trợ giữ gìn an ninh, trật tự. Khi lực lượng công an và bảo vệ dân phố đến hiện trường đã yêu cầu phía công ty tạm dừng việc di dời các hộ dân đang buôn bán ra khỏi cảng biển quốc tế An Thới. Phía công ty đồng ý.

Tuy nhiên một lúc sau, một số bảo vệ công ty và người dân xảy ra xô xát, dẫn đến hậu quả làm 3 người dân ngụ phường An Thới bị thương gồm các ông, bà L.V.H, T.V.T, N.V.T và 2 người dân khác xây xát nhẹ là T.T.L, H.T.Đ.

Trước đó, Cục Hàng hải Việt Nam đã ký hợp đồng với Liên danh Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Namaste cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cảng biển An Thới. Sau đó, liên danh 2 công ty trên đã ủy quyền khai thác kinh doanh cảng biển An Thới cho Công ty TNHH Cảng quốc tế Namas An Thới. Công ty này đưa ra mức phí dịch vụ phương tiện thuỷ, bè neo đậu tại cảng theo người dân là quá cao, gây khó khăn cho các chủ hàng, chủ tàu vận tải, tàu, bè neo đậu tại cảng. Nhiều người dân đã phản đối biểu giá dịch vụ cảng biển đối với các chủ hàng, chủ tàu vận tải và hành khách nội địa và mức phí dịch vụ phương tiện thủy, bè neo đậu tại cảng quốc tế An Thới.

Trong khi đó, từ ngày 18/8/2022, UBND TP. Phú Quốc có thông báo về việc tạm dừng các hoạt động lặn ngắm san hô, đưa du khách tham quan trong khu bảo tồn biển Phú Quốc thuộc khu vực phường An Thới. Đồng thời, UBND TP. Phú Quốc nghiêm cấm phương tiện chưa đủ điều kiện hoạt động theo quy định đưa rước khách du lịch từ bờ ra các đảo thuộc quần đảo An Thới dẫn đến nhiều phương tiện đã tạm ngưng hoạt động, phải đậu tại cảng.

Ông Lê Quang Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Thới cũng cho rằng “Việc mức giá Công ty TNHH Cảng quốc tế Namas An Thới đưa ra hiện nay là quá cao, người dân khó chấp nhận”./.