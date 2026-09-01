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Nhà giàn DK1/7 cấp cứu ngư dân bị tai nạn trên biển

Thứ Ba, 19:59, 01/09/2026
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VOV.VN - Sáng 1/9, Nhà giàn DK1/7, Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân tiếp nhận thông tin đề nghị hỗ trợ cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển. Ngay sau đó, đơn vị khẩn trương triển khai tổ quân y và cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị hỗ trợ tàu cá.

Khi tàu tiếp cận nhà giàn trong điều kiện sóng to, gió lớn, tổ quân y xuống tàu kiểm tra, phát hiện 2 ngư dân bị nạn. Một người đã tử vong do chấn thương nặng vùng đầu; người còn lại là ông Nguyễn Văn Hiếu, bị dập đầu, vết thương rộng khoảng 8cm.

Do điều kiện thời tiết khó khăn, Nhà giàn DK1/7 sử dụng cáng kết hợp cẩu đưa ông Hiếu lên sàn cập tàu để sơ cứu. Quân y nhà giàn tiến hành rửa vết thương, băng bó cầm máu, cấp thuốc và hướng dẫn chăm sóc vết thương.

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Tàu cá chở ngư dân gặp nạn. Ảnh: Trung Đức/TTXVN

Sau khi sơ cứu, sức khỏe ông Hiếu ổn định, tỉnh táo. Nhà giàn hướng dẫn tàu cá đưa ngư dân bị thương về bờ tiếp tục điều trị, đồng thời đưa thi thể ngư dân tử vong về đất liền.

Việc khẩn trương hỗ trợ, cấp cứu ngư dân trong điều kiện sóng gió phức tạp tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/7, góp phần trở thành điểm tựa cho ngư dân hoạt động trên biển.

Thu Lan/VOV1
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