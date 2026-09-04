2 tàu cá bị chìm ở cảng La Gi, 8 thuyền viên kịp thời thoát nạn

Vào lúc 2h ngày 4/9, tàu cá BTh 96271TsS, công suất 125 CV, hành nghề lưới rê do ông T.V.V (49 tuổi, trú phường Phước Hội) làm thuyền trưởng, chở 6 lao động xuất bến tại cảng La Gi đi khai thác hải sản.

Đến 13h cùng ngày, trên đường vào cửa cảng La Gi sau chuyến ra khơi thì mắc cạn. Tàu sau đó bị phá nước và chìm. 6 thuyền viên trên tàu kịp thời bơi vào bờ an toàn.

Khoảng 30 phút sau, một tàu cá khác mang biển kiểm soát BTh 82700Ts, công suất 20 CV, gồm 2 lao động do ông N.V.A (48 tuổi, trú phường La Gi) làm chủ kiêm thuyền trưởng, cũng mắc cạn khi vào cửa cảng, sau đó tàu bị phá nước rồi chìm cũng tại khu vực này. Hai thuyền viên trên tàu kịp thời bơi vào bờ an toàn.

Một trong 2 tàu cá bị mắc cạn và chìm trong chiều 4/9. Ảnh: B.H

Sau khi xảy ra hai vụ chìm tàu, các chủ tàu liên hệ phương tiện hỗ trợ kéo tàu vào khu vực phía trong cảng để tiến hành trục vớt.

Thời gian qua, khu vực cửa cảng La Gi thuộc phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng (khu vực thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ) nhiều lần xảy ra sự cố tàu cá mắc cạn, chìm khi ra vào cảng. Trước đó, từng có vụ chìm tàu khiến thuyền viên tử vong.