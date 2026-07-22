Bắc Bộ sắp đón mưa lớn diện rộng, Hà Nội có dông trong tối 22/7

Bắc Bộ sắp có đợt mưa lớn, cục bộ trên 200mm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 22/7, khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông cục bộ.

Trận lũ quét để lại cảnh tượng tan hoang tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Nhiều ngôi nhà bị lũ cuốn trôi một phần, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Từ chiều tối 23/7 đến ngày 24/7, khu vực Bắc Bộ được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Đáng lưu ý, có nguy cơ xuất hiện mưa với cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, từ chiều tối 22/7 đến hết ngày 23/7, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Mưa tập trung chủ yếu vào ban đêm và sáng.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, trong đêm 24/7 và ngày 25/7, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Trong các đợt mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá ở mức cấp 1.

Hà Nội có mưa dông trong tối 22/7

Theo theo dõi từ ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết, mây đối lưu đang phát triển và gây mưa tại nhiều khu vực của Hà Nội như Láng, Văn Miếu, Giảng Võ, Từ Liêm, Nghĩa Đô và Ngọc Hà.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn và mưa lớn cục bộ ở Hà Nội có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp.

Trong khoảng từ thời điểm phát tin đến 3 giờ tiếp theo, mưa rào và dông được dự báo tiếp tục mở rộng sang các khu vực Xuân Phương, Tây Hồ, Hoàn Kiếm cùng nhiều địa bàn khác của thành phố. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá ở mức cấp 1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn và mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Đồng thời, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc tiếp tục ở mức cao tại nhiều địa phương miền núi.

Người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo để chủ động phòng tránh và hạn chế thiệt hại.

Nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất, biển động, sóng cao tới 3m

Trong đêm 22/7 và ngày 23/7, vùng biển từ Khánh Hòa đến TP.HCM và phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa, có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động với sóng cao từ 2-3m.

Nhiều tuyến đường bị chia cắt sau mưa lũ.

Ngoài ra, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông tiếp tục có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông, các khu vực biển trên có khả năng xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng cao trên 2m.

Cơ quan khí tượng dự báo, đêm 23/7 và ngày 24/7, gió Tây Nam mạnh tiếp tục duy trì trên vùng biển từ Khánh Hòa đến TP.HCM và khu vực Nam Biển Đông, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8.

Riêng ngày 24/7, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng cao từ 2-3m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển được cảnh báo ở cấp 2. Cơ quan khí tượng khuyến cáo các tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển nguy hiểm cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn trước nguy cơ gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và dông.