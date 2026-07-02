Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sắp mạnh lên thành bão, Bắc Bộ đón mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13h ngày 2/7, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc và 112,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đạt cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9. Hệ thống đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo đến 13h ngày 3/7, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h, tiến vào khu vực ven biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Trong quá trình di chuyển, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão với cường độ cấp 8-9, giật cấp 10-11. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở mức cấp 3 đối với vùng phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.

Đến 13h ngày 4/7, bão dự kiến tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h, đi vào khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Cường độ bão duy trì ở cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 được áp dụng đối với vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông và Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Trong khoảng 48-72 giờ tiếp theo, bão được dự báo chuyển hướng Bắc Tây Bắc, di chuyển với tốc độ 10-15km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Về tác động trên biển, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; sóng biển cao 2-4m, riêng vùng gần tâm bão cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Từ đêm 3/7, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua có gió cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nguy hiểm có nguy cơ cao chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm 3 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm; riêng khu vực Đông Bắc Bộ đạt 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ngập úng vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi.