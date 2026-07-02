English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sắp mạnh lên thành bão, Bắc Bộ đón mưa lớn

Thứ Năm, 14:37, 02/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Áp thấp nhiệt đới trên Bắc Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới, gây gió mạnh trên biển và mưa lớn diện rộng tại Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa từ đêm 3/7.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13h ngày 2/7, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc và 112,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đạt cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9. Hệ thống đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo đến 13h ngày 3/7, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h, tiến vào khu vực ven biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Trong quá trình di chuyển, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão với cường độ cấp 8-9, giật cấp 10-11. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở mức cấp 3 đối với vùng phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.

Đến 13h ngày 4/7, bão dự kiến tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h, đi vào khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Cường độ bão duy trì ở cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 được áp dụng đối với vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông và Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Ap thap nhiet doi tren bien Dong sap manh len thanh bao, bac bo don mua lon hinh anh 1

Trong khoảng 48-72 giờ tiếp theo, bão được dự báo chuyển hướng Bắc Tây Bắc, di chuyển với tốc độ 10-15km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Về tác động trên biển, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; sóng biển cao 2-4m, riêng vùng gần tâm bão cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Từ đêm 3/7, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua có gió cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nguy hiểm có nguy cơ cao chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm 3 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm; riêng khu vực Đông Bắc Bộ đạt 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ngập úng vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có khả năng mạnh thành bão cấp 8, giật cấp 10
Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có khả năng mạnh thành bão cấp 8, giật cấp 10

VOV.VN - Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới tạo gió mạnh, sóng lớn trên khu vực biển Đông.

Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có khả năng mạnh thành bão cấp 8, giật cấp 10

Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có khả năng mạnh thành bão cấp 8, giật cấp 10

VOV.VN - Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới tạo gió mạnh, sóng lớn trên khu vực biển Đông.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, có khả năng mạnh lên thành bão
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, có khả năng mạnh lên thành bão

VOV.VN - Dự báo trong 24 - 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15 - 20km/h và có khả năng mạnh lên thành bão.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, có khả năng mạnh lên thành bão

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, có khả năng mạnh lên thành bão

VOV.VN - Dự báo trong 24 - 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15 - 20km/h và có khả năng mạnh lên thành bão.

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông hướng về khu vực Hoàng Sa
Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông hướng về khu vực Hoàng Sa

VOV.VN - Hồi 13 giờ ngày 1/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h. 2. D

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông hướng về khu vực Hoàng Sa

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông hướng về khu vực Hoàng Sa

VOV.VN - Hồi 13 giờ ngày 1/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h. 2. D

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục