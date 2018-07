Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa to đến ngày 17/7

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp cao cận nhiệt đới đang lấn về phía Tây nên trong ngày và đêm 14/7 ở Hòa Bình, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi mưa rất to như: Hòa Bình 59mm, Cửa Ông (Quảng Ninh) 68mm, Bắc Ninh 64mm, Hoài Đức (Hà Nội) 69mm, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 64mm, Quỳ Châu (Nghệ An) 54mm.

Hiện nay (15/7), dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hoạt động mạnh, trên cao áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía Tây. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh.

Ảnh minh họa.

Dự báo: Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp cao cận nhiệt đới lấn mạnh về phía Tây nên từ nay đến ngày 17/7, ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực Đông Bắc, Đồng Bằng Bắc Bộ và các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Thời tiết khu vực Hà Nội: Từ nay đến ngày 17/7 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh nên trong 2-3 ngày tới tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm); trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1; riêng khu vực Đồng Bắc và các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh: cấp 2.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 15/7:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; riêng Sơn La và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 63-99% Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng khu vực Đông Bắc và Đồng Bằng có mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 68-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và và rải rác có dông, riêng phía Bắc (Thanh Hóa đến Hà Tĩnh) có mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ, phía Nam có nơi trên 31oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 62-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29oC

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 62-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC./.

