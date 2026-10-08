Bắc Ninh yêu cầu làm rõ trách nhiệm nếu chậm tổ chức ăn bán trú cho học sinh



Sau hơn một tháng đầu năm học 2026-2027, nhiều trường học tại thành phố Bắc Ninh chưa thể tổ chức ăn bán trú do vướng mắc trong quy trình đấu thầu, lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn. Đến nay, với sự chỉ đạo của thành phố, sự chủ động của địa phương, nhà trường và đồng thuận của phụ huynh, nhiều trường đã đồng loạt mở lại bếp ăn bán trú, từng bước ổn định việc dạy và học.

Nhiều trường đồng loạt mở lại bếp ăn bán trú

Tại Trường Tiểu học Suối Hoa, bếp ăn bán trú đã được tổ chức trở lại sau thời gian nhà trường chưa thể triển khai do còn một số khó khăn, vướng mắc.

Cô Nguyễn Thị Kim Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Suối Hoa cho biết, việc chưa tổ chức bán trú trong thời gian đầu năm học ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của học sinh và gia đình, đặc biệt với những phụ huynh đi làm cả ngày, không có điều kiện đưa đón con nhiều lần.

Sau khi các khó khăn từng bước được tháo gỡ, nhà trường khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức ăn bán trú. Đến nay, có 1.580/1.674 học sinh đăng ký ăn bán trú.

Lãnh đạo UBND phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh kiểm tra bếp ăn bán trú tại Trường Mầm non Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh

Để bảo đảm bữa ăn an toàn, công khai và minh bạch, nhà trường ký hợp đồng tạm thời với đơn vị cung cấp suất ăn, đồng thời bố trí khu vực chế biến tại trường để đơn vị cung cấp tổ chức nấu ăn trực tiếp.

Theo nhà trường, phương án này tạo điều kiện để Ban Giám hiệu và Ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình tổ chức bữa ăn, từ tiếp nhận thực phẩm, chế biến đến phục vụ học sinh.

Em Trương Chi Chi, học sinh lớp 3A5, Trường Tiểu học Suối Hoa cho biết, em rất vui khi được ăn bán trú tại trường. Việc ăn trưa ngay tại trường giúp học sinh không mất thời gian di chuyển về nhà, có thêm thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

Các cháu học sinh Trường Tiểu học Suối Hoa, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh hào hứng khi ăn bán trú.

Còn 23 trường chưa tổ chức được bán trú

Tại phường Kinh Bắc, công tác tổ chức ăn bán trú cũng đang được các trường đẩy nhanh. Qua kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú tại các trường trên địa bàn, bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Chủ tịch UBND phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh cho biết, sau những khó khăn, vướng mắc trong thời gian đầu năm học, đến nay toàn phường có 14.797/22.786 học sinh ăn bán trú.

Trong đó, khối mầm non đạt 100%, tiểu học đạt 81,9%, trung học cơ sở đạt 37,9% và trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở đạt 92,6%.

Theo bà Nguyễn Thị Hiền, các trường cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm trong tổ chức bữa ăn bán trú, đặc biệt coi trọng công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bởi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên quan trực tiếp đến sức khỏe và sự phát triển của học sinh.

Phường Kinh Bắc yêu cầu các nhà trường phát huy vai trò giám sát của Ban Giám hiệu, giáo viên, nhân viên y tế học đường và Ban đại diện cha mẹ học sinh trong toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn, từ tiếp nhận thực phẩm, chế biến đến khi học sinh sử dụng bữa ăn.

Lãnh đạo UBND phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh kiểm tra bếp ăn bán trú tại Trường Mầm non Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh, tính đến ngày 6/10, toàn thành phố có 288 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường liên cấp và trung học phổ thông tổ chức ăn bán trú cho học sinh có nhu cầu.

Ông Phí Hữu Quynh, Trưởng phòng Giáo dục chính trị và học sinh, sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh cho biết, đến ngày 6/10, toàn thành phố còn 23 trường có nhu cầu nhưng chưa tổ chức được bếp ăn bán trú.

Dự kiến đến trung tuần tháng 10, sẽ có thêm 14 trường tổ chức bán trú. Các trường còn lại chưa có kế hoạch cụ thể do đang chờ địa phương hoàn thiện cơ sở vật chất và các thủ tục pháp lý liên quan.

Không để chậm triển khai, né tránh trách nhiệm

Việc nhiều trường chưa thể tổ chức ăn bán trú trong hơn một tháng đầu năm học xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có những vướng mắc liên quan đến quy trình đấu thầu, lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn.

Trong khi đó, nhu cầu ăn bán trú của học sinh rất lớn, gắn trực tiếp với sinh hoạt của mỗi gia đình. Đối với nhiều phụ huynh, việc con được ăn, nghỉ tại trường vào buổi trưa giúp họ yên tâm làm việc, đồng thời góp phần ổn định nền nếp học tập của học sinh.

Trước thực tế này, thành phố Bắc Ninh đã liên tục chỉ đạo các địa phương, nhà trường rà soát nhu cầu, khẩn trương tháo gỡ khó khăn để tổ chức bán trú trở lại, đồng thời yêu cầu việc triển khai phải đúng quy định và bảo đảm an toàn cho học sinh.

Mỗi món ăn cho các cháu được bảo quản cận thận

Trên cơ sở điều kiện thực tế, các địa phương được yêu cầu xây dựng phương án cụ thể, khả thi, phù hợp với từng trường; không để xảy ra tình trạng chậm triển khai, né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Tại hội nghị thường kỳ tháng 9 của UBND thành phố diễn ra ngày 5/10, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn tiếp tục yêu cầu rà soát tình hình tổ chức bán trú tại các cơ sở giáo dục; lập danh sách các trường đã tổ chức và các trường có kế hoạch nhưng chưa triển khai.

Đối với những trường chưa tổ chức bán trú, thành phố yêu cầu xác định rõ nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh nhấn mạnh, tổ chức ăn bán trú là nhu cầu chính đáng, bức thiết của học sinh và phụ huynh. Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng chậm triển khai, thiếu kiểm tra, giám sát hoặc không xác định rõ trách nhiệm trong tổ chức bữa ăn bán trú.

Việc từng bước tháo gỡ vướng mắc, đưa bếp ăn bán trú trở lại hoạt động đang góp phần đáp ứng nhu cầu chính đáng của phụ huynh, học sinh và ổn định nền nếp dạy, học tại các nhà trường.

Tuy nhiên, để hoạt động bán trú được duy trì ổn định, lâu dài, các địa phương và cơ sở giáo dục cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ sở vật chất, quy trình tổ chức và lựa chọn đơn vị cung cấp theo đúng quy định; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng, nguồn gốc thực phẩm và toàn bộ quy trình chế biến, phục vụ bữa ăn cho học sinh.