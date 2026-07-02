English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hành trình chinh phục 30 điểm tuyệt đối của thủ khoa A00 ở Bắc Ninh

Thứ Năm, 22:03, 02/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở tổ hợp A00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Nguyễn Khắc Công, học sinh Trường THPT Tân Yên số 1 (Bắc Ninh) cho rằng bí quyết để chinh phục kết quả cao không chỉ nằm ở việc học chắc kiến thức mà còn ở tâm lý vững vàng khi bước vào phòng thi.

Video: Hành trình chinh phục 30 điểm tuyệt đối của em Nguyễn Khắc Công thủ khoa A00 ở Bắc Ninh.

Tinh thần tự học bền bỉ

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV), ngôi nhà của em Nguyễn Khắc Công - thủ khoa khối A00 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 - nằm trong một con ngõ nhỏ ở thôn Hậu, xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh.

Không gian vốn yên bình của vùng quê nay trở nên rộn ràng hơn bởi niềm vui và những lời chúc mừng từ người thân, hàng xóm dành cho cậu học trò xuất sắc.

hanh trinh chinh phuc 30 diem tuyet doi cua thu khoa a00 o bac ninh hinh anh 1
Ngôi nhà của em Nguyễn Khắc Công - thủ khoa khối A00 nằm trong một con ngõ nhỏ ở thôn Hậu, xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh

Chia sẻ về khoảnh khắc biết điểm, Nguyễn Khắc Công, học sinh Trường THPT Tân Yên số 1 cho biết, em vô cùng bất ngờ. Người đầu tiên em báo tin là anh trai, sau đó là bố mẹ và bạn bè. "Bố mẹ rất tự hào và hạnh phúc khi biết kết quả của em", Công nói.

Theo Công, thành tích đạt được là kết quả của quá trình học tập nghiêm túc với sự đồng hành của thầy cô và gia đình. Trong quá trình ôn luyện, các thầy cô Trường THPT Tân Yên số 1 luôn hướng dẫn rất chi tiết, giúp em xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc. Với những phần còn chưa hiểu hoặc chưa được thầy cô đề cập, xong về em chủ động tìm kiếm tài liệu trên mạng để bổ sung và hoàn thiện kiến thức.

Nguyễn Khắc Công cũng dành nhiều lời tri ân tới gia đình. Em cho biết bố mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, tạo mọi điều kiện để con học tập, từ việc đầu tư máy tính, điện thoại phục vụ học tập đến việc luôn động viên, không tạo áp lực hay đặt kỳ vọng quá lớn.

hanh trinh chinh phuc 30 diem tuyet doi cua thu khoa a00 o bac ninh hinh anh 2
Chân dung em Nguyễn Khắc Công - thủ khoa khối A00 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Theo Công, yếu tố quan trọng nhất để đạt kết quả cao không chỉ nằm ở kiến thức mà còn ở tâm lý khi bước vào phòng thi.

"Điều đầu tiên là phải xác định đúng mục tiêu. Em không đặt nặng chuyện phải đạt bao nhiêu điểm mà nghĩ đến việc mình thi để làm gì. Khi bước vào phòng thi, em đã đủ tự tin vì biết mình có khả năng đỗ vào một số ngành yêu thích. Mục tiêu lớn hơn của em là giành học bổng nên tâm lý rất thoải mái. Em nghĩ tâm lý vững vàng đóng vai trò rất quan trọng trong kỳ thi", Công chia sẻ.

Trong quá trình làm bài, những câu hỏi thuộc phần kiến thức chưa thực sự vững là thử thách lớn nhất đối với em. Tuy nhiên, thay vì vội vàng, em lựa chọn giữ bình tĩnh, hoàn thành các câu chắc chắn trước rồi dành thời gian cuối giờ quay lại xử lý những câu khó.

"Có những lúc mới nhìn đề em nghĩ mình sẽ không làm được, nhưng càng về cuối giờ, khi bình tĩnh suy nghĩ thì em thấy các câu hỏi lại khá đơn giản và có thể giải quyết được", Công bồi hồi kể lại.

hanh trinh chinh phuc 30 diem tuyet doi cua thu khoa a00 o bac ninh hinh anh 3
Em Nguyễn Khắc Công bên chiếc bàn học giản dị của mình
hanh trinh chinh phuc 30 diem tuyet doi cua thu khoa a00 o bac ninh hinh anh 4
Chiếc bàn học của thủ khoa khối A00 chủ yếu là tài liệu và đồ dùng học tập mà em yêu thích nhất

Sau mỗi buổi thi, Công không vội đối chiếu đáp án mà tập trung chuẩn bị cho môn thi tiếp theo. Chỉ khi hoàn thành toàn bộ kỳ thi, em mới bắt đầu tham khảo đáp án từ nhiều nguồn để ước lượng kết quả.

"Khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án chính thức, em không quá lo lắng về điểm số nữa mà chỉ tò mò xem có bao nhiêu bạn đạt kết quả giống mình", Công nói.

Chia sẻ về phương pháp học tập, Công cho biết ngoài việc học trên lớp, em vẫn tham gia học thêm và tự học thông qua nhiều nguồn tài liệu khác nhau. Theo em, nói không học thêm là không đúng, bởi điều quan trọng là biết tận dụng hiệu quả các nguồn học liệu để bổ sung kiến thức.

hanh trinh chinh phuc 30 diem tuyet doi cua thu khoa a00 o bac ninh hinh anh 5
Không gian học tập của em Nguyễn Khắc Công hết sức giản dị với chiếc bàn học và chiếc giường, mỗi khi mệt mỏi em có thể nghỉ ngơi
hanh trinh chinh phuc 30 diem tuyet doi cua thu khoa a00 o bac ninh hinh anh 6
Tấm bạt chắn những hạt mưa nhỏ giọt từ trên mái hiên nhà

Về dự định trong thời gian tới, Công cho biết sẽ đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nam sinh cho rằng bản thân phù hợp với lĩnh vực công nghệ thông tin bởi yêu thích máy tính, lập trình, các môn học tư duy logic cũng như có niềm đam mê với dữ liệu và các hệ thống công nghệ.

Gửi lời nhắn tới các sĩ tử khóa sau, em Nguyễn Khắc Công thủ khoa A00 nhấn mạnh: "Điều quan trọng nhất là phải học chắc, học đúng bản chất kiến thức, đừng học vẹt. Đặc biệt, các em nên đọc kỹ sách giáo khoa vì đó vẫn là nền tảng quan trọng nhất để làm tốt bài thi".

hanh trinh chinh phuc 30 diem tuyet doi cua thu khoa a00 o bac ninh hinh anh 7
Những tấm bằng khen ghi nhận thành tích cố gắng không mệt mỏi của thủ khoa khối A00

Đồng hành chia sẻ cùng con

Chia sẻ về quá trình đồng hành cùng con, bà Nguyễn Thị Sỉu, mẹ của em Nguyễn Khắc Công cho biết, gia đình luôn động viên con chăm chỉ học tập, tin tưởng vào sự hướng dẫn của thầy cô và không tạo áp lực về thành tích.

"Vợ chồng tôi chỉ biết động viên con chịu khó đến lớp học thầy, học bạn, về nhà thì cố gắng tự học nhiều hơn để đạt kết quả xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra", bà Sỉu chia sẻ.

hanh trinh chinh phuc 30 diem tuyet doi cua thu khoa a00 o bac ninh hinh anh 8
Bà Nguyễn Thị Sỉu, mẹ của em Nguyễn Khắc Công thủ khoa khối A00 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Khi biết tin con trở thành thủ khoa khối A00 với số điểm tuyệt đối 30/30, cả gia đình vỡ òa trong niềm vui và tự hào. Theo bà Sỉu, đây là thành quả xứng đáng sau nhiều năm nỗ lực không ngừng của con trai.

Về nguyện vọng đăng ký vào Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, bà cho biết gia đình hoàn toàn tôn trọng và ủng hộ lựa chọn của con. "Con đã chọn ngành, chọn trường phù hợp với năng lực và sở thích của mình thì là bố mẹ, chúng tôi luôn ủng hộ và đồng hành cùng con", bà Sỉu nói.

1000040226.jpg

Thủ khoa khối A00 người Bắc Ninh: "Quan trọng nhất là tự tin"

VOV.VN - Đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Nguyễn Khắc Công ở Bắc Ninh trở thành thủ khoa khối A00 toàn quốc. Ít ai biết, phía sau thành tích ấn tượng của nam sinh xuất thân từ gia đình làm nông là hành trình học tập bền bỉ.

Tiến Dũng - Văn Giang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Học viện Chính sách và Phát triển tuyển sinh 450 chỉ tiêu Đại học tại Bắc Ninh
Học viện Chính sách và Phát triển tuyển sinh 450 chỉ tiêu Đại học tại Bắc Ninh

VOV.VN - Học viện Chính sách và Phát triển vừa thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2026 tại Phân hiệu tỉnh Bắc Ninh (địa chỉ tại số 568 Thành Cổ, phường Kinh Bắc) với tổng chỉ tiêu 450 sinh viên, tuyển sinh trên phạm vi cả nước.

Học viện Chính sách và Phát triển tuyển sinh 450 chỉ tiêu Đại học tại Bắc Ninh

Học viện Chính sách và Phát triển tuyển sinh 450 chỉ tiêu Đại học tại Bắc Ninh

VOV.VN - Học viện Chính sách và Phát triển vừa thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2026 tại Phân hiệu tỉnh Bắc Ninh (địa chỉ tại số 568 Thành Cổ, phường Kinh Bắc) với tổng chỉ tiêu 450 sinh viên, tuyển sinh trên phạm vi cả nước.

Điểm chuẩn trường THPT Ngô Sĩ Liên chỉ 9,38 điểm: Sở GD&ĐT Bắc Ninh lên tiếng
Điểm chuẩn trường THPT Ngô Sĩ Liên chỉ 9,38 điểm: Sở GD&ĐT Bắc Ninh lên tiếng

VOV.VN - Sau khi điểm chuẩn lớp 10 được công bố, dư luận đặc biệt chú ý đến Trường THPT Ngô Sĩ Liên khi mức trúng tuyển chỉ đạt 9,38/30 điểm. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh, nguyên nhân chủ yếu do số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng.

Điểm chuẩn trường THPT Ngô Sĩ Liên chỉ 9,38 điểm: Sở GD&ĐT Bắc Ninh lên tiếng

Điểm chuẩn trường THPT Ngô Sĩ Liên chỉ 9,38 điểm: Sở GD&ĐT Bắc Ninh lên tiếng

VOV.VN - Sau khi điểm chuẩn lớp 10 được công bố, dư luận đặc biệt chú ý đến Trường THPT Ngô Sĩ Liên khi mức trúng tuyển chỉ đạt 9,38/30 điểm. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh, nguyên nhân chủ yếu do số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng.

Hơn 44.000 thí sinh Bắc Ninh tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026
Hơn 44.000 thí sinh Bắc Ninh tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

VOV.VN - Sáng 11/6, hơn 44.000 thí sinh ở Bắc Ninh đến điểm thi trong thời tiết thuận lợi, tâm trạng phấn khởi sẵn sàng cho bài thi đầu tiên - môn Ngữ văn.

Hơn 44.000 thí sinh Bắc Ninh tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 44.000 thí sinh Bắc Ninh tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

VOV.VN - Sáng 11/6, hơn 44.000 thí sinh ở Bắc Ninh đến điểm thi trong thời tiết thuận lợi, tâm trạng phấn khởi sẵn sàng cho bài thi đầu tiên - môn Ngữ văn.

Bắc Ninh tăng cường kiểm tra, bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc
Bắc Ninh tăng cường kiểm tra, bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc

VOV.VN - Trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn tất công tác chuẩn bị tại các điểm thi với yêu cầu bảo đảm an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Bắc Ninh tăng cường kiểm tra, bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc

Bắc Ninh tăng cường kiểm tra, bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc

VOV.VN - Trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn tất công tác chuẩn bị tại các điểm thi với yêu cầu bảo đảm an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Hơn 50.400 thí sinh ở Bắc Ninh thi tuyển sinh lớp 10 trong nắng nóng gay gắt
Hơn 50.400 thí sinh ở Bắc Ninh thi tuyển sinh lớp 10 trong nắng nóng gay gắt

VOV.VN - Ngày 26/5, hơn 50.400 học sinh lớp 9 của tỉnh Bắc Ninh bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 trong thời tiết nắng nóng gay gắt.

Hơn 50.400 thí sinh ở Bắc Ninh thi tuyển sinh lớp 10 trong nắng nóng gay gắt

Hơn 50.400 thí sinh ở Bắc Ninh thi tuyển sinh lớp 10 trong nắng nóng gay gắt

VOV.VN - Ngày 26/5, hơn 50.400 học sinh lớp 9 của tỉnh Bắc Ninh bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 trong thời tiết nắng nóng gay gắt.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục