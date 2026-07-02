Hành trình chinh phục 30 điểm tuyệt đối của thủ khoa A00 ở Bắc Ninh

Video: Hành trình chinh phục 30 điểm tuyệt đối của em Nguyễn Khắc Công thủ khoa A00 ở Bắc Ninh.

Tinh thần tự học bền bỉ

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV), ngôi nhà của em Nguyễn Khắc Công - thủ khoa khối A00 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 - nằm trong một con ngõ nhỏ ở thôn Hậu, xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh.

Không gian vốn yên bình của vùng quê nay trở nên rộn ràng hơn bởi niềm vui và những lời chúc mừng từ người thân, hàng xóm dành cho cậu học trò xuất sắc.

Ngôi nhà của em Nguyễn Khắc Công - thủ khoa khối A00 nằm trong một con ngõ nhỏ ở thôn Hậu, xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh

Chia sẻ về khoảnh khắc biết điểm, Nguyễn Khắc Công, học sinh Trường THPT Tân Yên số 1 cho biết, em vô cùng bất ngờ. Người đầu tiên em báo tin là anh trai, sau đó là bố mẹ và bạn bè. "Bố mẹ rất tự hào và hạnh phúc khi biết kết quả của em", Công nói.

Theo Công, thành tích đạt được là kết quả của quá trình học tập nghiêm túc với sự đồng hành của thầy cô và gia đình. Trong quá trình ôn luyện, các thầy cô Trường THPT Tân Yên số 1 luôn hướng dẫn rất chi tiết, giúp em xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc. Với những phần còn chưa hiểu hoặc chưa được thầy cô đề cập, xong về em chủ động tìm kiếm tài liệu trên mạng để bổ sung và hoàn thiện kiến thức.

Nguyễn Khắc Công cũng dành nhiều lời tri ân tới gia đình. Em cho biết bố mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, tạo mọi điều kiện để con học tập, từ việc đầu tư máy tính, điện thoại phục vụ học tập đến việc luôn động viên, không tạo áp lực hay đặt kỳ vọng quá lớn.

Chân dung em Nguyễn Khắc Công - thủ khoa khối A00 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Theo Công, yếu tố quan trọng nhất để đạt kết quả cao không chỉ nằm ở kiến thức mà còn ở tâm lý khi bước vào phòng thi.

"Điều đầu tiên là phải xác định đúng mục tiêu. Em không đặt nặng chuyện phải đạt bao nhiêu điểm mà nghĩ đến việc mình thi để làm gì. Khi bước vào phòng thi, em đã đủ tự tin vì biết mình có khả năng đỗ vào một số ngành yêu thích. Mục tiêu lớn hơn của em là giành học bổng nên tâm lý rất thoải mái. Em nghĩ tâm lý vững vàng đóng vai trò rất quan trọng trong kỳ thi", Công chia sẻ.

Trong quá trình làm bài, những câu hỏi thuộc phần kiến thức chưa thực sự vững là thử thách lớn nhất đối với em. Tuy nhiên, thay vì vội vàng, em lựa chọn giữ bình tĩnh, hoàn thành các câu chắc chắn trước rồi dành thời gian cuối giờ quay lại xử lý những câu khó.

"Có những lúc mới nhìn đề em nghĩ mình sẽ không làm được, nhưng càng về cuối giờ, khi bình tĩnh suy nghĩ thì em thấy các câu hỏi lại khá đơn giản và có thể giải quyết được", Công bồi hồi kể lại.

Em Nguyễn Khắc Công bên chiếc bàn học giản dị của mình

Chiếc bàn học của thủ khoa khối A00 chủ yếu là tài liệu và đồ dùng học tập mà em yêu thích nhất

Sau mỗi buổi thi, Công không vội đối chiếu đáp án mà tập trung chuẩn bị cho môn thi tiếp theo. Chỉ khi hoàn thành toàn bộ kỳ thi, em mới bắt đầu tham khảo đáp án từ nhiều nguồn để ước lượng kết quả.

"Khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án chính thức, em không quá lo lắng về điểm số nữa mà chỉ tò mò xem có bao nhiêu bạn đạt kết quả giống mình", Công nói.

Chia sẻ về phương pháp học tập, Công cho biết ngoài việc học trên lớp, em vẫn tham gia học thêm và tự học thông qua nhiều nguồn tài liệu khác nhau. Theo em, nói không học thêm là không đúng, bởi điều quan trọng là biết tận dụng hiệu quả các nguồn học liệu để bổ sung kiến thức.

Không gian học tập của em Nguyễn Khắc Công hết sức giản dị với chiếc bàn học và chiếc giường, mỗi khi mệt mỏi em có thể nghỉ ngơi

Tấm bạt chắn những hạt mưa nhỏ giọt từ trên mái hiên nhà

Về dự định trong thời gian tới, Công cho biết sẽ đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nam sinh cho rằng bản thân phù hợp với lĩnh vực công nghệ thông tin bởi yêu thích máy tính, lập trình, các môn học tư duy logic cũng như có niềm đam mê với dữ liệu và các hệ thống công nghệ.

Gửi lời nhắn tới các sĩ tử khóa sau, em Nguyễn Khắc Công thủ khoa A00 nhấn mạnh: "Điều quan trọng nhất là phải học chắc, học đúng bản chất kiến thức, đừng học vẹt. Đặc biệt, các em nên đọc kỹ sách giáo khoa vì đó vẫn là nền tảng quan trọng nhất để làm tốt bài thi".

Những tấm bằng khen ghi nhận thành tích cố gắng không mệt mỏi của thủ khoa khối A00

Đồng hành chia sẻ cùng con

Chia sẻ về quá trình đồng hành cùng con, bà Nguyễn Thị Sỉu, mẹ của em Nguyễn Khắc Công cho biết, gia đình luôn động viên con chăm chỉ học tập, tin tưởng vào sự hướng dẫn của thầy cô và không tạo áp lực về thành tích.

"Vợ chồng tôi chỉ biết động viên con chịu khó đến lớp học thầy, học bạn, về nhà thì cố gắng tự học nhiều hơn để đạt kết quả xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra", bà Sỉu chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Sỉu, mẹ của em Nguyễn Khắc Công thủ khoa khối A00 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Khi biết tin con trở thành thủ khoa khối A00 với số điểm tuyệt đối 30/30, cả gia đình vỡ òa trong niềm vui và tự hào. Theo bà Sỉu, đây là thành quả xứng đáng sau nhiều năm nỗ lực không ngừng của con trai.

Về nguyện vọng đăng ký vào Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, bà cho biết gia đình hoàn toàn tôn trọng và ủng hộ lựa chọn của con. "Con đã chọn ngành, chọn trường phù hợp với năng lực và sở thích của mình thì là bố mẹ, chúng tôi luôn ủng hộ và đồng hành cùng con", bà Sỉu nói.