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Thủ khoa khối A00 người Bắc Ninh: "Quan trọng nhất là tự tin"

Thứ Tư, 11:14, 01/07/2026
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VOV.VN - Đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Nguyễn Khắc Công ở Bắc Ninh trở thành thủ khoa khối A00 toàn quốc. Ít ai biết, phía sau thành tích ấn tượng của nam sinh xuất thân từ gia đình làm nông là hành trình học tập bền bỉ.

Đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Nguyễn Khắc Công, học sinh Trường THPT Tân Yên số 1, tỉnh Bắc Ninh, không giấu được niềm xúc động khi biết mình trở thành thủ khoa khối A00.

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Nguyễn Khắc Công chụp ảnh cùng mẹ tại lễ tuyên dương

Nguyễn Khắc Công cho biết, đêm trước khi công bố điểm thi, em chỉ chợp mắt được một lúc vì quá hồi hộp.

"Tối hôm trước em ngủ không được nhiều. Đến lúc tra cứu điểm, em rất run", Công nhớ lại.

Trước khi có kết quả chính thức, nam sinh đã tự đối chiếu đáp án và dự đoán mình sẽ đạt điểm cao. Tuy nhiên, em chỉ mong số điểm thực tế đúng như những gì đã tự chấm, chứ chưa từng nghĩ sẽ trở thành thủ khoa.

"Khi biết kết quả đúng như số điểm em đã so, em rất vui. Nhưng em không nghĩ mình sẽ là thủ khoa", Nguyễn Khắc Công chia sẻ.

Người đầu tiên Công báo tin vui là bố mẹ. Với gia đình làm nông, thành tích của Công mang đến niềm tự hào và hạnh phúc lớn.

"Khi có kết quả, em báo ngay cho bố mẹ. Bố mẹ rất phấn khởi", Nguyễn Khắc Công nói. Theo Công, yếu tố quan trọng nhất giúp em chinh phục ba điểm 10 không chỉ là kiến thức mà còn là sự tự tin. "Em nghĩ điều quan trọng nhất là sự tự tin. Mình tin mình làm được thì sẽ có thêm động lực và giữ được sự bình tĩnh khi làm bài", Công bày tỏ.

Trong quá trình ôn tập, Công không chạy theo việc giải thật nhiều đề ngay từ đầu. Thay vào đó, em dành phần lớn thời gian để củng cố kiến thức nền tảng bằng cách đọc kỹ sách giáo khoa, nắm chắc các kiến thức cơ bản rồi mới tăng tốc ở giai đoạn nước rút.

"Em học thật chắc kiến thức cũ trước, sau đó mới luyện nhiều đề. Khi có nền tảng tốt thì việc làm đề sẽ giúp rèn kỹ năng và làm quen với áp lực phòng thi hiệu quả hơn", Công chia sẻ thêm.

Sau thành tích 30 điểm tuyệt đối, Công dự định đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội để theo đuổi các ngành kỹ thuật và công nghệ - lĩnh vực em yêu thích từ lâu.

thu khoa khoi a00 nguoi bac ninh quan trong nhat la tu tin hinh anh 2
Công cùng các bạn trong lễ tuyên dương học sinh giỏi cấp tỉnh

Nhận xét về cậu học trò, thầy Đàm Hương Bảo, giáo viên trực tiếp giảng dạy môn Vật lý cho biết, Công là học sinh nổi bật bởi sự chăm chỉ, cẩn thận và tinh thần học hỏi.

Theo thầy Bảo, Công là thành viên đội tuyển Vật lý của trường, từng đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi ở lớp 11 và lớp 12. Gần đây nhất, em giành giải Nhì môn Vật lý cấp tỉnh.

"Trong ba môn thi đại học, Công học khá đồng đều nhưng Vật lý là môn nổi trội hơn. Điểm mạnh của em là rất chăm chỉ, cần mẫn. Bài tập dù khó đến đâu em cũng cố gắng hoàn thành. Những câu chưa làm được, em đều tổng hợp lại rồi nhắn tin hoặc gọi điện để nhờ thầy cô giải đáp", thầy Bảo chia sẻ.

Trong suốt quá trình học tập, Công luôn ghi chép cẩn thận, bất cứ nội dung nào còn băn khoăn đều đánh dấu lại để hỏi thầy cô đến khi hiểu rõ. Có lần thấy học trò buồn ngủ trong giờ học, thầy Bảo hỏi mới biết Công đã thức buổi trưa để hoàn thành bài tập và ghi lại những phần kiến thức còn vướng mắc nhằm tranh thủ hỏi giáo viên.

Khi biết tin học trò đạt ba điểm 10 và trở thành thủ khoa khối A00, thầy Bảo cho biết, đó là kết quả vượt ngoài mong đợi. Theo thầy, thành tích của Công càng đáng trân trọng khi em sinh ra trong một gia đình thuần nông, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng luôn giữ được ý chí vươn lên và tinh thần học tập nghiêm túc.

Tiến Dũng - Văn Giang/VOV.VN
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