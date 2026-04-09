Bãi giữ xe Đường sách gây ùn ứ, TP.HCM tìm phương án di dời, thay thế

Tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 9/4, vấn đề chấn chỉnh hoạt động của các bãi giữ xe quanh khu vực Đường sách trung tâm đã nhận được nhiều ý kiến từ chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan.

Nêu thực trạng, ông Lê Nguyễn Việt Nam - Quyền Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (UBND phường Sài Gòn), cho biết khu vực trung tâm luôn có lưu lượng giao thông và người đi bộ rất cao.

Tuy nhiên, hai bãi giữ xe tạm trên đường Công xã Paris (hoạt động từ 6h-22h) và đường Hai Bà Trưng (đoạn Nguyễn Văn Bình - Lê Duẩn) đang bộc lộ nhiều bất cập.

Việc bố trí bãi xe sát trụ sở cơ quan nhà nước và các công trình bích họa không chỉ thu hẹp không gian dành cho du khách tham quan, chụp ảnh, mà còn dễ gây ùn ứ cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Trước tình hình đó, ngày 12/3/2026, UBND và Công an phường Sài Gòn đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng xem xét thu hồi giấy phép hoặc bố trí lại các bãi giữ xe tại vị trí phù hợp hơn.

Ông Nam khẳng định, hiện trung tâm đã có nhiều điểm đỗ xe thay thế, phục vụ tốt cho người dân đến Đường sách như: Tầng hầm Bưu điện TP.HCM, khuôn viên số 125 Hai Bà Trưng và khu đất trống tại 8-12 Lê Duẩn (lối vào từ đường Nguyễn Văn Chiêm):

"Các vị trí nêu trên đã cơ bản đáp ứng nhu cầu giữ xe đối với bạn đọc đến Đường sách. Thời gian tới, UBND phường sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan để rà soát các vị trí phù hợp hơn nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc trong trường hợp quá tải", ông Nam nói.

Lý giải về giấy phép hoạt động hiện tại của các bãi xe, ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó Trưởng phòng Bảo trì - Khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết, trước đó, trên cơ sở đề xuất của Công ty TNHH Đường Sách TP.HCM, Sở đã cấp phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè trên đường Công xã Paris và Hai Bà Trưng để giữ xe với thời hạn từ 11/2 đến 15/6/2026.

Để giải quyết các kiến nghị của UBND phường Sài Gòn, ông Hợp cho biết, Sở Xây dựng đã làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao để xem xét, giải quyết nhằm vừa đáp ứng nhu cầu giữ xe, vừa không gây ảnh hưởng như các ý kiến mà phường Sài Gòn đã nêu.

TP.HCM đang tìm phương án sắp xếp lại các bãi giữ xe Đường sách TP (Ảnh: SXD)

Đồng quan điểm về việc cần sắp xếp lại, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nhìn nhận: Đường sách TP.HCM đã đi vào hoạt động 10 năm, thời gian gần đây, phát sinh thêm nhiều yếu tố mới về không gian đô thị nên cần được tính toán lại một cách căn cơ. Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ tổ chức họp liên ngành để đánh giá tổng thể; trường hợp cần thiết sẽ báo cáo UBND TP.HCM xem xét, quyết định.

"Trong chiến lược phát triển không gian sách của thành phố có việc mở rộng không gian Đường sách và các không gian khác. Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới vừa ban hành cũng có ưu tiên cho việc phát triển này, nên chúng ta cũng phải tính toán", ông Nguyễn Ngọc Hồi nói.