Bãi giữ xe Đường sách gây ùn ứ, TP.HCM tìm phương án di dời, thay thế

Thứ Năm, 18:32, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đại diện các sở ngành TP.HCM cho biết đang xem xét điều chỉnh, dời bãi giữ xe quanh Đường sách, phường Sài Gòn nhằm giải quyết tình trạng ùn ứ, bảo đảm mỹ quan đô thị và không gian cho người đi bộ.

Tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 9/4, vấn đề chấn chỉnh hoạt động của các bãi giữ xe quanh khu vực Đường sách trung tâm đã nhận được nhiều ý kiến từ chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan.

Nêu thực trạng, ông Lê Nguyễn Việt Nam - Quyền Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (UBND phường Sài Gòn), cho biết khu vực trung tâm luôn có lưu lượng giao thông và người đi bộ rất cao.

Ông Lê Nguyễn Việt Nam - Quyền Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (UBND phường Sài Gòn)

Tuy nhiên, hai bãi giữ xe tạm trên đường Công xã Paris (hoạt động từ 6h-22h) và đường Hai Bà Trưng (đoạn Nguyễn Văn Bình - Lê Duẩn) đang bộc lộ nhiều bất cập.

Việc bố trí bãi xe sát trụ sở cơ quan nhà nước và các công trình bích họa không chỉ thu hẹp không gian dành cho du khách tham quan, chụp ảnh, mà còn dễ gây ùn ứ cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Trước tình hình đó, ngày 12/3/2026, UBND và Công an phường Sài Gòn đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng xem xét thu hồi giấy phép hoặc bố trí lại các bãi giữ xe tại vị trí phù hợp hơn.

Ông Nam khẳng định, hiện trung tâm đã có nhiều điểm đỗ xe thay thế, phục vụ tốt cho người dân đến Đường sách như: Tầng hầm Bưu điện TP.HCM, khuôn viên số 125 Hai Bà Trưng và khu đất trống tại 8-12 Lê Duẩn (lối vào từ đường Nguyễn Văn Chiêm):

"Các vị trí nêu trên đã cơ bản đáp ứng nhu cầu giữ xe đối với bạn đọc đến Đường sách. Thời gian tới, UBND phường sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan để rà soát các vị trí phù hợp hơn nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc trong trường hợp quá tải", ông Nam nói.

Ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó Trưởng phòng Bảo trì - Khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM)

Lý giải về giấy phép hoạt động hiện tại của các bãi xe, ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó Trưởng phòng Bảo trì - Khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết, trước đó, trên cơ sở đề xuất của Công ty TNHH Đường Sách TP.HCM, Sở đã cấp phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè trên đường Công xã Paris và Hai Bà Trưng để giữ xe với thời hạn từ 11/2 đến 15/6/2026.

Để giải quyết các kiến nghị của UBND phường Sài Gòn, ông Hợp cho biết, Sở Xây dựng đã làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao để xem xét, giải quyết nhằm vừa đáp ứng nhu cầu giữ xe, vừa không gây ảnh hưởng như các ý kiến mà phường Sài Gòn đã nêu.

TP.HCM đang tìm phương án sắp xếp lại các bãi giữ xe Đường sách TP (Ảnh: SXD)

Đồng quan điểm về việc cần sắp xếp lại, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nhìn nhận: Đường sách TP.HCM đã đi vào hoạt động 10 năm, thời gian gần đây, phát sinh thêm nhiều yếu tố mới về không gian đô thị nên cần được tính toán lại một cách căn cơ. Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ tổ chức họp liên ngành để đánh giá tổng thể; trường hợp cần thiết sẽ báo cáo UBND TP.HCM xem xét, quyết định.

"Trong chiến lược phát triển không gian sách của thành phố có việc mở rộng không gian Đường sách và các không gian khác. Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới vừa ban hành cũng có ưu tiên cho việc phát triển này, nên chúng ta cũng phải tính toán", ông Nguyễn Ngọc Hồi nói.

Hà Khánh - CTV Ngọc Nhiên/VOV-TP.HCM
TP.HCM khai mạc Lễ hội Đường sách với quy mô chưa từng có
VOV.VN - Lễ hội Đường sách TP.HCM Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình" kéo dài từ 28 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết với hơn 80 sự kiện và hoạt động được tổ chức xuyên suốt với quy mô chưa từng có, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trên địa bàn Thành phố sau sáp nhập.

Đóng dải phân cách Trường Chinh – Phạm Văn Bạch phục vụ Metro số 2
VOV.VN - Từ ngày 4/4, TP.HCM sẽ đóng dải phân cách giữa tại giao lộ Trường Chinh – Phạm Văn Bạch để thi công ga S10 thuộc tuyến Metro số 2. Các phương tiện sẽ di chuyển theo lộ trình thay thế, hạn chế rẽ trái trực tiếp qua nút giao.

Gia Lai quyết tâm 90 ngày lập lại trật tự đô thị trong năm Du lịch quốc gia
VOV.VN - Công an tỉnh Gia Lai đang quyết liệt triển khai cao điểm 90 ngày lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị; tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại các khu vực chợ và tuyến phố đông dân cư; trên cơ sở đó tạo không gian đô thị xanh - sạch - đẹp chào đón Năm Du lịch quốc gia 2026.

