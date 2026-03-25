中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Gia Lai quyết tâm 90 ngày lập lại trật tự đô thị trong năm Du lịch quốc gia

Thứ Tư, 00:10, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an tỉnh Gia Lai đang quyết liệt triển khai cao điểm 90 ngày lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị; tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại các khu vực chợ và tuyến phố đông dân cư; trên cơ sở đó tạo không gian đô thị xanh - sạch - đẹp chào đón Năm Du lịch quốc gia 2026.

Buổi tối,  các quán ở đường Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, thu hút đông thực khách. Xe máy của khách đỗ tràn xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, nhiều trường hợp vi phạm đã bị xử lý nghiêm.

Thực khách tên Phạm Văn Hòa cho biết: “Em cũng vừa chạy vào đây, mới dựng xe thôi, không biết quy định thế nào. Thấy mọi người để như vậy nên em làm theo”.

gia lai quyet tam 90 ngay lap lai trat tu do thi trong nam du lich quoc gia hinh anh 1
Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh

Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, đậu đỗ phương tiện tràn lan gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị lâu nay diễn ra phức tạp tại nhiều tuyến đường tại khu vực Quy Nhơn. Không ít người dân dù nhận thức được hành vi vi phạm, nhưng vẫn còn tâm lý chủ quan hoặc làm theo số đông.     

"Em đỗ xe dưới lòng đường như thế này là sai. Em có đầy đủ giấy tờ, bằng lái, nhưng để ở nhà, bạn em đang về lấy”, thực khách Trần Thị Thùy Duyên nói.  

gia lai quyet tam 90 ngay lap lai trat tu do thi trong nam du lich quoc gia hinh anh 2

Với quyết tâm lập lại trật tự đô thị, từ ngày 1/2/2026 đến nay, lực lượng Cảnh sát trật tự Công an tỉnh Gia Lai đã huy động hơn 13.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tổ chức tuần tra, kiểm soát. Qua đó phát hiện, xử lý hơn 100 trường hợp vi phạm, giải tỏa 5 điểm chợ tự phát. Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai, cùng với xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh với gần 1.000 lượt tuyên truyền trực tiếp tại các khu vực công cộng; hơn 10.400 hộ kinh doanh đã ký cam kết chung tay đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị.

Trung tá Nguyễn ngọc Sơn cho biết, lực lượng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý, đảm bảo Năm du lịch Quốc gia diễn ra an toàn: “Chúng tôi huy động tối đa lực lượng từ tỉnh đến Công an các xã, phường ra quân đồng loạt vào các giờ cao điểm để đảm bảo an ninh trật tự. Chúng tôi đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, du lịch trong Năm Du lịch quốc gia, luôn thân thiện với người dân đến và đi”.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
Tag: năm du lịch quốc gia lập lại trật tự đô thị gia lai công an tỉnh gia lai
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực