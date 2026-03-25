Gia Lai quyết tâm 90 ngày lập lại trật tự đô thị trong năm Du lịch quốc gia

Buổi tối, các quán ở đường Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, thu hút đông thực khách. Xe máy của khách đỗ tràn xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, nhiều trường hợp vi phạm đã bị xử lý nghiêm.

Thực khách tên Phạm Văn Hòa cho biết: “Em cũng vừa chạy vào đây, mới dựng xe thôi, không biết quy định thế nào. Thấy mọi người để như vậy nên em làm theo”.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh

Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, đậu đỗ phương tiện tràn lan gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị lâu nay diễn ra phức tạp tại nhiều tuyến đường tại khu vực Quy Nhơn. Không ít người dân dù nhận thức được hành vi vi phạm, nhưng vẫn còn tâm lý chủ quan hoặc làm theo số đông.

"Em đỗ xe dưới lòng đường như thế này là sai. Em có đầy đủ giấy tờ, bằng lái, nhưng để ở nhà, bạn em đang về lấy”, thực khách Trần Thị Thùy Duyên nói.

Với quyết tâm lập lại trật tự đô thị, từ ngày 1/2/2026 đến nay, lực lượng Cảnh sát trật tự Công an tỉnh Gia Lai đã huy động hơn 13.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tổ chức tuần tra, kiểm soát. Qua đó phát hiện, xử lý hơn 100 trường hợp vi phạm, giải tỏa 5 điểm chợ tự phát. Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai, cùng với xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh với gần 1.000 lượt tuyên truyền trực tiếp tại các khu vực công cộng; hơn 10.400 hộ kinh doanh đã ký cam kết chung tay đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị.

Trung tá Nguyễn ngọc Sơn cho biết, lực lượng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý, đảm bảo Năm du lịch Quốc gia diễn ra an toàn: “Chúng tôi huy động tối đa lực lượng từ tỉnh đến Công an các xã, phường ra quân đồng loạt vào các giờ cao điểm để đảm bảo an ninh trật tự. Chúng tôi đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, du lịch trong Năm Du lịch quốc gia, luôn thân thiện với người dân đến và đi”.