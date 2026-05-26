Bãi giữ xe Hà Nội chạy đua trước giờ “không tiền mặt”

Thứ Ba, 08:16, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - TP Hà Nội yêu cầu 100% bãi đỗ xe, điểm trông giữ ô tô áp dụng thu phí điện tử không dừng từ ngày 1/7/2026. Nhiều bãi xe đang gấp rút lắp đặt công nghệ, hoàn thiện hạ tầng để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong lĩnh vực trông giữ phương tiện.

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về ứng dụng công nghệ trong trông giữ xe tại toàn bộ bến xe, bãi đỗ, điểm trông giữ xe.Theo đó, từ ngày 1/7/2026, 100% bãi đỗ xe và điểm trông giữ ô tô trên địa bàn Hà Nội sẽ phải áp dụng công nghệ thu phí điện tử không dừng.

bai giu xe ha noi chay dua truoc gio khong tien mat hinh anh 1
Việc thanh toán điện tử tại các điểm trông giữ xe đang dần trở nên quen thuộc với nhiều người dân.

Không chỉ thay đổi cách gửi xe, chủ trương này còn được kỳ vọng giúp minh bạch doanh thu, hạn chế thất thoát và từng bước xây dựng hệ sinh thái giao thông thông minh cho Thủ đô. Tuy nhiên, khi thời điểm áp dụng chỉ còn hơn 1 tháng, bên cạnh những tín hiệu tích cực, nhiều bãi xe cũng bắt đầu đối diện với không ít khó khăn trong quá trình chuyển đổi công nghệ. 

Ghi nhận của phóng viên VOVGT, tại nhiều điểm trông giữ xe ở Hà Nội, hệ thống camera nhận diện biển số, máy POS thanh toán điện tử, phần mềm quản lý phương tiện đang được gấp rút hoàn thiện để chuẩn bị cho thời điểm vận hành đồng bộ từ ngày 1/7 tới. Đặc biệt tại khu vực phố cổ Hà Nội nơi lưu lượng phương tiện lớn, việc thanh toán điện tử đang dần trở nên quen thuộc với nhiều người dân.

Khi nghe thông tin thành phố sẽ áp dụng phương thức thanh toán điện tử toàn thành phố, Anh Nguyễn Văn Anh bày tỏ:

“Bây giờ đi ăn uống hay mua sắm ở phố cổ tôi gần như không mang nhiều tiền mặt nữa. Gửi xe chuyển khoản luôn thấy cũng tiện, nhanh, không phải chờ trả lại tiền lẻ như trước.”

Là đơn vị quản lý nhiều điểm trông giữ xe tại khu vực trung tâm Thủ đô, Công ty Cổ phần Đồng Xuân đã triển khai thu phí không dừng đã được thực hiện từ sớm theo đề án 06 của Chính Phủ và bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt. Hiện toàn bộ 20 điểm trông giữ xe của đơn vị đều áp dụng phương thức này.Ông Vũ Hà Thanh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Xuân cho biết:

"Để chuẩn bị cho ngày 1/7 sắp tới, Công ty CP Đồng Xuân 100% các điểm trông giữ phương tiện đã có các máy POS, các thiết bị kiểm soát thu vé, triển khai thu phí không dừng của 2 hệ thống Epass và VETC với ô tô và xe máy. Hiệu quả mang lại trong 2025 đã giảm bớt thất thoát nguồn thu, tăng nguồn thu so với những năm trước đây.”

Ứng dụng công nghệ trong trông giữ xe không chỉ giúp minh bạch doanh thu, giảm phụ thuộc tiền mặt, việc áp dụng công nghệ cũng đang dần thay đổi thói quen gửi xe của người dân.

bai giu xe ha noi chay dua truoc gio khong tien mat hinh anh 2
Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu triển khai, các đơn vị trông giữ xe gặp không ít khó khăn, do người dân chưa quen sử dụng phương thức thanh toán điện tử. Anh Nguyễn Thành Công – Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và thương mại Đức Minh chia sẻ:

“Địa điểm công ty tôi đã áp dụng hơn 1 năm nay. Trong thời gian áp dụng thu phí không dừng cũng có một số bất cập. Ví dụ như một người lớn tuổi không có điện thoại thông minh hoặc không có tài khoản thì chúng tôi phải dùng tài khoản cá nhân của mình chuyển khoản giúp để người dân vẫn gửi xe được.”

Theo ông Tạ Quang Phú – Giám đốc Công ty Tràng An HLT 79, việc phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ cũng khiến nhiều doanh nghiệp lo ngại bởi chỉ cần hệ thống gặp sự cố, hoạt động tại bãi xe có thể bị ảnh hưởng ngay lập tức: “Hệ thống máy trục trặc phải chờ nhân sự xuống sửa máy, không phải 1-2 tiếng mà vài tiếng, trong lúc đó thì phải bắt buộc thu tiền mặt”.

Trước những băn khoăn về hạ tầng kỹ thuật và khả năng vận hành đồng bộ, các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ cho rằng giai đoạn đầu chắc chắn sẽ phát sinh khó khăn, nhưng đây là bước chuyển tất yếu để hình thành hệ sinh thái giao thông số

Ông Lê Quang Hiếu, Trưởng phòng Kinh doanh Bãi đỗ, Công ty TNHH Thu phí Tự động (VETC) cho biết: “Thực tế đối với bất cứ hình thức áp dụng công nghệ nào thì cũng sẽ xảy ra những lỗi nhất định, không thể có hệ thống nào có thể đạt được tiêu chuẩn 100%, bên cung cấp giải pháp là VETC sẽ hạn chế thấp nhất khả năng rủi ro do lỗi xảy ra và cũng khuyến cáo các đơn vị khi vận hành thì mình nên có thiết bị dự phòng để có thể kịp thời thay thế”

Từ những cuốn vé giấy thủ công đến hệ thống nhận diện biển số và thanh toán điện tử, hoạt động trông giữ xe tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ. Dẫu vẫn còn những vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật, khả năng vận hành hay thói quen sử dụng tiền mặt của người dân, nhưng việc áp dụng thu phí không dừng được kỳ vọng sẽ là bước tiến quan trọng giúp hoạt động trông giữ xe minh bạch, chuyên nghiệp và hiện đại hơn, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô.

Lan Anh/VOV-Giao thông
Tag: Hà Nội bãi giữ xe thu phí không dừng thanh toán điện tử không tiền mặt bãi đỗ xe giao thông thông minh chuyển đổi số VETC Epass trông giữ xe công nghệ giao thông phố cổ Hà Nội thu phí điện tử đô thị thông minh
Cận cảnh gầm cầu ở Hà Nội sau khi giải tán các bãi giữ xe
VOV.VN - Sau khi Hà Nội triển khai quy định cấm để xe máy, ô tô dưới gầm cầu, nhiều khu vực từng chật kín phương tiện đã trở nên thông thoáng hơn. Nhiều nơi trước đây vốn là điểm gửi xe tạm, nay đã được rào chắn và phủ thêm mảng xanh.

Xóa bãi giữ xe dưới gầm cầu: Hà Nội nên sử dụng không gian công cộng đó ra sao?

VOV.VN - Sau vụ cháy gầm cầu Vĩnh Tuy thiêu rụi hàng trăm xe máy, việc sử dụng không gian dưới gầm cầu ở Hà Nội trở thành tâm điểm chú ý. Khi an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) được đặt lên hàng đầu, thành phố cần xác định rõ hướng đi: Giữ nguyên, cấm tuyệt đối hay chuyển đổi thành không gian công cộng.

Hà Nội yêu cầu đảm bảo an toàn PCCC tại các bãi trông giữ xe

VOV.VN - UBND TP Hà Nội yêu cầu đảm bảo an toàn PCCC&CNCH tại các điểm, bãi trông giữ phương tiện trên địa bàn Thành phố.

