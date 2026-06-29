"Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt thanh niên vào đúng vị trí của mình"

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, vận hội đan xen cùng những yêu cầu ngày càng cao về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi gắm niềm tin, sự kỳ vọng và giao cho thế hệ trẻ những trọng trách lớn lao, khẳng định thanh niên chính là lực lượng giữ vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Thông điệp ấy không chỉ tạo khí thế mới cho Đại hội mà còn nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trên cả nước. Từ những người trực tiếp làm công tác Đoàn ở cơ sở đến những người hoạch định chương trình hành động của tổ chức Đoàn đều chung nhận thức rằng, trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, thanh niên phải được tạo điều kiện để cống hiến nhiều hơn, trưởng thành nhanh hơn và phát huy tốt hơn vai trò tiên phong của mình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, sáng 25/6 (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Biến kỳ vọng thành hành động

Là đại biểu tham dự Đại hội, anh Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ cho rằng, điều mà tuổi trẻ cả nước mong đợi nhất chính là những quyết sách, chương trình hành động cụ thể để thanh niên có thêm cơ hội đóng góp cho quê hương, đất nước.

"Với trí tuệ, khát vọng và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ cả nước, tôi mong Đại hội sẽ có nhiều chương trình, nhiều giải pháp để đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương cũng như đất nước. Qua đó giúp tuổi trẻ phát huy sức trẻ, sự sáng tạo và tinh thần tình nguyện trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước", anh Tuấn chia sẻ.

Học tập suốt đời, làm chủ khoa học - công nghệ, tiên phong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những yêu cầu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra đối với thanh niên

Theo anh Tuấn, quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và những thay đổi trong phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội đã đặt ra không ít khó khăn cho công tác Đoàn. Tuy nhiên, đây cũng là động lực để tổ chức Đoàn đổi mới cách làm, thích ứng với tình hình thực tiễn và xu thế phát triển mới.

"Tuổi trẻ thành phố Cần Thơ nói riêng và tuổi trẻ cả nước nói chung đang chủ động đổi mới nội dung, phương thức triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi để phù hợp với thực tiễn và xu hướng phát triển của đất nước", anh Tuấn cho biết. Theo anh, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Đoàn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức các phong trào, tăng cường kết nối giữa các cấp bộ Đoàn, qua đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu của đoàn viên, thanh niên.

Anh Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ

Một trong những vấn đề được vị cán bộ Đoàn trẻ đặc biệt quan tâm là công tác giáo dục lý tưởng, định hướng tư tưởng cho thanh niên trong môi trường số. Trong bối cảnh đoàn viên, thanh niên tiếp cận lượng thông tin khổng lồ trên không gian mạng, tổ chức Đoàn cần đổi mới nội dung tuyên truyền, tăng cường các sản phẩm truyền thông hiện đại, lan tỏa thông tin tích cực và định hướng đúng đắn cho giới trẻ.

"Cần có những nội dung tuyên truyền phù hợp, hiệu quả để giúp đoàn viên, thanh niên hiểu đúng, hiểu rõ hơn về công tác Đoàn, từ đó phát huy trách nhiệm và sự sáng tạo của tuổi trẻ", anh Tuấn nhấn mạnh.

Cùng chung kỳ vọng vào sự đổi mới của tổ chức Đoàn, anh Trần Trí Cường, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long cho rằng, Đại hội lần này cần tạo ra những bước chuyển mạnh mẽ về chất lượng hoạt động và sức hút của phong trào thanh niên.

"Tôi kỳ vọng sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, tổ chức Đoàn sẽ đề ra được những mục tiêu, giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn, đồng thời tổ chức các phong trào hành động cách mạng nhằm phát huy sức sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước", anh Cường chia sẻ.

Anh Trần Trí Cường, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long

Theo anh Cường, để phong trào thanh niên thực sự thiết thực và hiệu quả, điều quan trọng nhất là phát huy tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Đoàn ở cơ sở. Đây là những người gần gũi nhất với đoàn viên, thanh niên, hiểu được nhu cầu, nguyện vọng của giới trẻ để xây dựng các hoạt động phù hợp.

"Phải nắm bắt được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên để tổ chức các phong trào phù hợp. Khi hài hòa được lợi ích của tổ chức và nhu cầu của thanh niên thì sẽ thu hút được các bạn tham gia với tổ chức Đoàn", anh Cường nói.

Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long cho rằng không gian mạng đã trở thành một mặt trận quan trọng của công tác Đoàn.

"Chúng tôi xác định không gian mạng là một mặt trận mà tổ chức Đoàn cần phải đầu tư sâu hơn để nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của giới trẻ, từ đó có định hướng kịp thời, lan tỏa thông tin tích cực, thông tin chính thống và những tấm gương người tốt, việc tốt", anh Cường cho biết.

Theo anh, thời gian tới tổ chức Đoàn cần nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả hơn nữa công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác tuyên truyền, giáo dục và định hướng tư tưởng cho thanh niên. Đồng thời, mỗi đoàn viên cần phát huy lợi thế của tuổi trẻ trong việc tiếp cận khoa học - công nghệ, chuyển đổi số để đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước.

Thanh niên phải học suốt đời để làm chủ tương lai đất nước

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về xây dựng thế hệ thanh niên học tập suốt đời, làm chủ khoa học - công nghệ, tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế là thông điệp "rất đúng, rất trúng và rất kịp thời" trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Theo ông, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, dữ liệu và chất lượng nguồn nhân lực trở thành động lực tăng trưởng then chốt. Nếu không chuẩn bị ngay từ hôm nay, Việt Nam có thể bỏ lỡ cơ hội cạnh tranh trong cuộc đua toàn cầu về tri thức, công nghệ và nhân lực chất lượng cao.

"Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt thanh niên vào đúng vị trí của mình: không chỉ là lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng mà còn là chủ thể kiến tạo tương lai đất nước", PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, cần tạo điều kiện để thanh niên học tập, thực hành, dám thử thách và trưởng thành từ thực tiễn, thay vì chỉ kêu gọi bằng khẩu hiệu

Ông đặc biệt ấn tượng với yêu cầu "học tập suốt đời". Theo ông, trong một thế giới thay đổi từng ngày, học tập không còn gắn với bằng cấp hay một giai đoạn nhất định của cuộc đời mà phải trở thành năng lực, thói quen và văn hóa sống.

"Một người trẻ không biết tự học sẽ rất khó thích ứng; không làm chủ công nghệ sẽ dễ trở thành người tiêu dùng thụ động của công nghệ; không có tư duy đổi mới sẽ dễ bị bỏ lại phía sau", ông nói.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, để hiện thực hóa yêu cầu này, không thể chỉ dừng ở những lời kêu gọi hay khẩu hiệu. Thanh niên cần được trao cơ hội học tập, nghiên cứu, thực hành, được thử nghiệm, chấp nhận thất bại có trách nhiệm và trưởng thành từ những nhiệm vụ cụ thể. "Muốn thanh niên tiên phong đổi mới sáng tạo thì phải trao cho họ công cụ, dữ liệu, kỹ năng, niềm tin và cả những việc khó để rèn luyện, khẳng định bản thân".

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

Lý giải vì sao thanh niên cần chủ động rèn luyện ngoại ngữ, kỹ năng số, tư duy phản biện và khả năng thích ứng, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, tương lai sẽ không chờ đợi bất kỳ ai. Trong kỷ nguyên số, lợi thế cạnh tranh không còn thuộc về những quốc gia chỉ có đông dân số hay tài nguyên phong phú mà thuộc về những quốc gia sở hữu nguồn nhân lực chất lượng cao.

"Tấm bằng có thể giúp một người bước vào thị trường lao động, nhưng khả năng tự học mới giúp họ không bị loại khỏi thị trường lao động. Chuyên môn tạo lợi thế ban đầu, còn kỹ năng số, ngoại ngữ, tư duy phản biện, khả năng hợp tác và thích ứng mới quyết định khả năng đi đường dài", ông phân tích.

Bên cạnh tri thức và kỹ năng, vị chuyên gia cho rằng, thanh niên cần xây dựng nền tảng đạo đức, bản lĩnh và văn hóa. Theo ông, một người giỏi công nghệ nhưng thiếu đạo đức có thể gây ra những hệ lụy lớn; có kiến thức nhưng thiếu bản lĩnh sẽ dễ bị chi phối bởi thông tin sai lệch hoặc những trào lưu lệch chuẩn. "Tôi mong muốn chúng ta xây dựng một thế hệ thanh niên giỏi chuyên môn, vững kỹ năng, sáng văn hóa, bền bản lĩnh và giàu trách nhiệm xã hội".

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cũng nhấn mạnh yếu tố "sáng văn hóa" trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Theo ông, mỗi người trẻ khi học tập, làm việc, khởi nghiệp hay tham gia không gian số đều đang góp phần xây dựng hình ảnh quốc gia.

"Nếu người trẻ có tri thức nhưng ứng xử thiếu văn hóa, có năng lực nhưng thiếu trách nhiệm, có sáng tạo nhưng thiếu nhân văn thì sự phát triển ấy sẽ không bền vững", ông Sơn nói.

Gửi gắm thông điệp tới thế hệ trẻ, PGS.TS Bùi Hoài Sơn mong muốn thanh niên hãy sống một tuổi trẻ không chỉ đẹp mà còn có ích; bắt đầu từ những việc nhỏ như học tập nghiêm túc hơn, làm việc kỷ luật hơn, đọc nhiều hơn, ứng xử tử tế hơn và sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm hơn.

"Đừng chờ đến khi có điều kiện hoàn hảo mới bắt đầu cống hiến, bởi không có thời điểm nào hoàn hảo cả. Hãy học suốt đời, đừng sợ thất bại nhưng phải biết thất bại có trách nhiệm; đừng chạy theo sự nổi tiếng nhất thời mà hãy xây dựng năng lực bên trong và những đóng góp thực sự cho xã hội", ông nhắn nhủ.

Theo ông, thanh niên Việt Nam cần giữ vững bản lĩnh văn hóa trong quá trình hội nhập: "Hội nhập sâu rộng nhưng không hòa tan. Làm chủ công nghệ nhưng không để công nghệ làm chủ mình. Khát vọng thành công nhưng không đánh đổi nhân cách. Đi ra thế giới bằng tri thức hiện đại nhưng luôn mang theo tâm hồn Việt Nam".

PGS.TS Bùi Hoài Sơn bày tỏ tin tưởng, với khát vọng, tri thức, bản lĩnh và tinh thần sáng tạo, thế hệ trẻ hôm nay hoàn toàn có thể làm chủ tương lai, góp phần xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc và có năng lực cạnh tranh cao trong kỷ nguyên mới.