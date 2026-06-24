Tuổi trẻ vùng cao gửi gắm kỳ vọng tới Đại hội Đoàn XIII

Từ câu chuyện việc làm, phát triển kinh tế đến chuyển đổi số và môi trường rèn luyện, điều mà nhiều bạn trẻ mong muốn là các quyết sách của Đại hội sẽ xuất phát từ thực tiễn, gần hơn với nhu cầu của thanh niên cơ sở. Đối với nhiều cán bộ Đoàn, điều được quan tâm trước hết là những định hướng lớn của tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Anh Lường Văn Đức, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phủ Thông, tỉnh Thái Nguyên

Anh Lường Văn Đức, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phủ Thông kỳ vọng Đại hội sẽ lắng nghe nhiều hơn tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, đồng thời tiếp tục có các giải pháp hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp: “Khi nhắc đến Đại hội Đoàn toàn quốc, điều tôi quan tâm nhất là những định hướng, mục tiêu và giải pháp mới dành cho thanh niên trong giai đoạn phát triển hiện nay. Tôi mong muốn Đại hội sẽ lắng nghe nhiều hơn tâm tư, nguyện vọng của giới trẻ để đưa ra những chương trình thiết thực, phù hợp với nhu cầu của thanh niên. Đặc biệt về vấn đề việc làm, tôi mong muốn tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, giúp các bạn trẻ có thêm cơ hội phát triển bản thân và tìm được việc làm phù hợp, ổn định trong tương lai".

Từ những kỳ vọng chung ấy, ở các địa phương vùng cao, bài toán việc làm và sinh kế vẫn đang là mối quan tâm hàng đầu của thanh niên. Theo anh Lê Trung Sơn, Phó Bí thư Chi đoàn Trường Tiểu học Hiệp Lực, phần lớn thanh niên địa phương hiện vẫn sống dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp quy mô nhỏ, thu nhập chưa ổn định. Vì vậy, điều họ mong chờ là có thêm các cơ chế, nguồn lực hỗ trợ để phát triển kinh tế và tạo việc làm bền vững.

“Hiện nay, thanh niên trên địa bàn xã Hiệp Lực của chúng tôi có rất nhiều khó khăn. Đa số thanh niên tại địa phương chúng tôi sinh sống dựa vào việc sản xuất nông lâm nghiệp quy mô nhỏ, thu nhập cũng chưa ổn định, và cơ hội việc làm thì chưa nhiều. Từ những khó khăn trên thì bản thân tôi rất là kỳ vọng vào Đại hội lần này, nhất là vai trò của đội ngũ cán bộ Đoàn trong nhiệm kỳ mới, đó là bám sát, hỗ trợ cơ sở, vận động các nguồn lực có chính sách riêng để hỗ trợ thanh niên còn gặp khó khăn, và tạo công ăn việc làm mang lại thu nhập ổn định cho thanh niên, và đề ra được nhiều chương trình hỗ trợ thanh niên hơn để phát triển kinh tế”, anh Lê Trung Sơn cho biết.

Thanh niên xã Cẩm Giàng, Thái Nguyên dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị khu vui chơi ngày hè cho trẻ em

Không chỉ quan tâm đến việc làm, nhiều cán bộ Đoàn cơ sở cũng mong muốn Đại hội sẽ tạo ra những chuyển biến mới trong hoạt động Đoàn, giúp tổ chức Đoàn thực sự trở thành nơi tập hợp, đồng hành cùng thanh niên.

Chị Lê Thị Thùy, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Cường Lợi cho rằng, muốn thu hút thanh niên thì hoạt động Đoàn cần gần gũi hơn với nhu cầu và sở thích thực tế của giới trẻ: “Tôi kỳ vọng Đại hội Đoàn toàn quốc sắp tới sẽ đề ra những định hướng rõ ràng, thiết thực hơn cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn. Và theo tôi, để thu hút tập hợp thanh niên hiệu quả hơn thì tổ chức Đoàn cần đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động gắn với nhu cầu, sở thích thực tế của giới trẻ. Đồng thời, cần tạo nhiều sân chơi bổ ích, thiết thực để thanh niên được tham gia, cống hiến và trưởng thành. Từ đó nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn Thanh niên hiện nay".

Trong khi đó, quá trình chuyển đổi số đang đặt ra những yêu cầu mới đối với thế hệ trẻ. Đây cũng là nội dung được nhiều đoàn viên đặc biệt quan tâm trước thềm Đại hội. Anh Nguyễn Anh Nam, đoàn viên Chi đoàn Phố Chính, xã Phủ Thông mong muốn Đại hội sẽ có thêm các giải pháp giúp thanh niên nâng cao năng lực số, tiếp cận công nghệ mới và tự tin thích ứng với sự thay đổi của thời đại.

“Trong thời đại công nghệ số, tôi mong muốn tổ chức Đoàn sẽ đổi mới mạnh mẽ hơn trong cách tiếp cận và tương tác với thanh niên thông qua các nền tảng số, mạng xã hội và những ứng dụng trực tuyến hiện đại. Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ đưa ra nhiều giải pháp giúp thanh niên nâng cao năng lực số, tiếp cận các công nghệ mới. Đồng thời, tăng cường các chương trình đào tạo kỹ năng số, hỗ trợ nghiên cứu, sáng tạo và khởi nghiệp công nghệ để thanh niên tự tin làm chủ công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới”, anh Nam chia sẻ.

Không chỉ gửi gắm kỳ vọng, nhiều cán bộ Đoàn cơ sở cũng xác định rõ trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc hiện thực hóa các mục tiêu sau Đại hội bằng những hành động cụ thể tại địa phương.

Chị Chu Thị Thảo, Bí thư Chi đoàn thôn Bản Đó, xã Nghĩa Tá cho rằng, mỗi đoàn viên thanh niên cần phát huy tinh thần tiên phong, trách nhiệm để đóng góp cho cộng đồng và quê hương: “Là một Bí thư Chi đoàn nông thôn, tôi đặc biệt mong chờ tại Đại hội những thông điệp về phát huy vai trò xung kích và sáng tạo của thanh niên trong chuyển đổi số và phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Và nếu như được gửi gắm một thông điệp tới Đại hội thì tôi muốn nhắn nhủ rằng dù ở bất cứ vị trí nào mỗi đoàn viên thanh niên chúng ta hãy cùng tiên phong, trách nhiệm và đoàn kết để cùng nhau tạo nên những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội".

Đoàn viên, thanh niên Thái Nguyên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện thông qua nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa

Từ việc làm, sinh kế, đổi mới hoạt động Đoàn đến chuyển đổi số, những mong muốn của thanh niên vùng cao Thái Nguyên đều gặp nhau ở một điểm chung: mong muốn tổ chức Đoàn ngày càng gần thanh niên hơn, đồng hành hiệu quả hơn với thanh niên. Đó cũng là những tiếng nói từ cơ sở gửi tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, mang theo niềm tin, kỳ vọng và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trên hành trình xây dựng quê hương, đất nước trong giai đoạn phát triển mới.