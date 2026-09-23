Ban Chỉ đạo Quốc gia kiểm tra thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" tại Đà Nẵng

Đà Nẵng từng là một trong những chiến trường trọng điểm của Khu 5, nơi diễn ra nhiều trận đánh ác liệt. Sau hợp nhất, thành phố có hơn 90.800 liệt sĩ; đã tìm kiếm, quy tập gần 78.700 liệt sĩ; gần còn 7.300 liệt sĩ chưa được quy tập và gần 5.000 liệt sĩ chưa rõ thông tin. Toàn thành phố có 151 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó 144 nghĩa trang với hơn 25.600 mộ thuộc diện cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Địa bàn rộng, địa hình phức tạp, địa vật thay đổi qua nhiều năm, hồ sơ, sơ đồ mộ chí còn thiếu đã gây nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các lực lương đã tìm thấy hài cốt liệt sĩ từ thông tin nhân dân cung cấp

Với tinh thần khẩn trương, chặt chẽ, chính xác, an toàn, thành phố đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của Chiến dịch. Đến ngày 15/9, Đà Nẵng đã hoàn thành lấy mẫu tại 144/144 nghĩa trang liệt sĩ, đạt 100% chỉ tiêu, vượt tiến độ 122 ngày. Trong hơn 25.600 mộ, có gần 14.000 mẫu đủ điều kiện giám định AND. Hiện thành phố đã bàn giao gần 6.000 mẫu cho Viện Pháp y Quốc gia để làm giám định ADN.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Văn Viễn)

Cùng với lấy mẫu phục vụ xác định danh tính, công tác tìm kiếm, quy tập được tập trung vào những địa bàn có thông tin, có thể còn nhiều hài cốt liệt sĩ. Các lực lượng tích cực rà soát, xác minh nguồn tin, hoàn thiện hồ sơ, bản đồ, tổ chức tìm kiếm thực địa. Đến ngày 22/9, thành phố đã tìm kiếm, cất bốc 86/390 hài cốt liệt sĩ; trong đó bước đầu phát hiện, cất bốc 9 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Hang Đá Sập và 17 hài cốt liệt sĩ tại khu vực mộ tập thể ở xã Hiệp Đức. Hài cốt liệt sĩ sau khi cất bốc được tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng trang nghiêm, chu đáo.

Thành phố Đà Nẵng chú trọng phát huy vai trò của cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và nhân dân trong cung cấp thông tin. Qua kết luận địa bàn đợt 1, toàn thành phố có hơn 13.000 thông tin về mộ liệt sĩ; hiện còn 75 thông tin tại các khu vực đã xác định đến cấp thôn, tổ dân phố cần tiếp tục xác minh, kết luận.

Đại tá Lê Văn Sơn - Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia phát biểu (Ảnh: Văn Viễn)

Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia, Trưởng đoàn kiểm tra, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt của thành phố Đà Nẵng trong triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm”, nhất là việc hoàn thành 100% lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sĩ, vượt tiến độ đề ra. Đại tá Lên Văn Sơn yêu cầu Ban Chỉ đạo thành phố tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cơ quan Quân sự và các lực lượng; rà soát chặt chẽ từng địa bàn, từng nguồn tin, hồ sơ, danh sách liệt sĩ; ưu tiên những khu vực có thông tin cụ thể, có thể còn nhiều hài cốt, mộ tập thể. Công tác tìm kiếm phải được tiến hành khoa học, thận trọng, chặt chẽ, làm đến đâu chắc đến đó; gắn tìm kiếm, quy tập với hoàn thiện hồ sơ, bản đồ, dữ liệu và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.