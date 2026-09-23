English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ban Chỉ đạo Quốc gia kiểm tra thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" tại Đà Nẵng

Thứ Tư, 18:17, 23/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay (23/9), Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ kiểm tra kết quả thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng từng là một trong những chiến trường trọng điểm của Khu 5, nơi diễn ra nhiều trận đánh ác liệt. Sau hợp nhất, thành phố có hơn 90.800 liệt sĩ; đã tìm kiếm, quy tập gần 78.700 liệt sĩ; gần còn 7.300 liệt sĩ chưa được quy tập và gần 5.000 liệt sĩ chưa rõ thông tin. Toàn thành phố có 151 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó 144 nghĩa trang với hơn 25.600 mộ thuộc diện cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Địa bàn rộng, địa hình phức tạp, địa vật thay đổi qua nhiều năm, hồ sơ, sơ đồ mộ chí còn thiếu đã gây nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

ban chi dao quoc gia kiem tra thuc hien chien dich 500 ngay dem tai Da nang hinh anh 1
Các lực lương đã tìm thấy hài cốt liệt sĩ từ thông tin nhân dân cung cấp

Với tinh thần khẩn trương, chặt chẽ, chính xác, an toàn, thành phố đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của Chiến dịch. Đến ngày 15/9, Đà Nẵng đã hoàn thành lấy mẫu tại 144/144 nghĩa trang liệt sĩ, đạt 100% chỉ tiêu, vượt tiến độ 122 ngày. Trong hơn 25.600 mộ, có gần 14.000 mẫu đủ điều kiện giám định AND. Hiện thành phố đã bàn giao gần 6.000 mẫu cho Viện Pháp y Quốc gia để làm giám định ADN.

ban chi dao quoc gia kiem tra thuc hien chien dich 500 ngay dem tai Da nang hinh anh 2
Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Văn Viễn)

Cùng với lấy mẫu phục vụ xác định danh tính, công tác tìm kiếm, quy tập được tập trung vào những địa bàn có thông tin, có thể còn nhiều hài cốt liệt sĩ. Các lực lượng tích cực rà soát, xác minh nguồn tin, hoàn thiện hồ sơ, bản đồ, tổ chức tìm kiếm thực địa. Đến ngày 22/9, thành phố đã tìm kiếm, cất bốc 86/390 hài cốt liệt sĩ; trong đó bước đầu phát hiện, cất bốc 9 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Hang Đá Sập và 17 hài cốt liệt sĩ tại khu vực mộ tập thể ở xã Hiệp Đức. Hài cốt liệt sĩ sau khi cất bốc được tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng trang nghiêm, chu đáo.

Thành phố Đà Nẵng chú trọng phát huy vai trò của cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và nhân dân trong cung cấp thông tin. Qua kết luận địa bàn đợt 1, toàn thành phố có hơn 13.000 thông tin về mộ liệt sĩ; hiện còn 75 thông tin tại các khu vực đã xác định đến cấp thôn, tổ dân phố cần tiếp tục xác minh, kết luận. 

ban chi dao quoc gia kiem tra thuc hien chien dich 500 ngay dem tai Da nang hinh anh 3
Đại tá Lê Văn Sơn - Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia phát biểu (Ảnh: Văn Viễn)

Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia, Trưởng đoàn kiểm tra, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt của thành phố Đà Nẵng trong triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm”, nhất là việc hoàn thành 100% lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sĩ, vượt tiến độ đề ra. Đại tá Lên Văn Sơn yêu cầu Ban Chỉ đạo thành phố tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cơ quan Quân sự và các lực lượng; rà soát chặt chẽ từng địa bàn, từng nguồn tin, hồ sơ, danh sách liệt sĩ; ưu tiên những khu vực có thông tin cụ thể, có thể còn nhiều hài cốt, mộ tập thể. Công tác tìm kiếm phải được tiến hành khoa học, thận trọng, chặt chẽ, làm đến đâu chắc đến đó; gắn tìm kiếm, quy tập với hoàn thiện hồ sơ, bản đồ, dữ liệu và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

3_bo_doi_cat_boc_hai_cot_20260915121155.jpg

Đà Nẵng phát hiện nhiều di vật tại mộ tập thể có 17 hài cốt

VOV.VN - Sáng ngày 15/9, các lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng tổ chức khai quật, cất bốc ngôi mộ tập thể tại thôn Gò Cao, xã Thu Bồn. Đây là ngôi mộ được một cá nhân cung cấp thông tin có 17 hài cốt và trực tiếp chôn cất, chăm lo hương khói từ năm 1988 đến nay.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tăng tốc chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Đà Nẵng
Tăng tốc chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Đà Nẵng

VOV.VN - Thời gian qua, tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các đội tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ làm việc không quản nắng mưa, ngày nghỉ. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tăng tốc chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Đà Nẵng

Tăng tốc chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Đà Nẵng

VOV.VN - Thời gian qua, tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các đội tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ làm việc không quản nắng mưa, ngày nghỉ. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đà Nẵng quy tập hài cốt liệt sĩ, đẩy nhanh tiến độ Chiến dịch 500 ngày đêm
Đà Nẵng quy tập hài cốt liệt sĩ, đẩy nhanh tiến độ Chiến dịch 500 ngày đêm

VOV.VN - Ngày 15/8, Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đà Nẵng đến kiểm tra công tác cất bốc, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” tại 2 xã Duy Nghĩa và xã Duy Xuyên.

Đà Nẵng quy tập hài cốt liệt sĩ, đẩy nhanh tiến độ Chiến dịch 500 ngày đêm

Đà Nẵng quy tập hài cốt liệt sĩ, đẩy nhanh tiến độ Chiến dịch 500 ngày đêm

VOV.VN - Ngày 15/8, Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đà Nẵng đến kiểm tra công tác cất bốc, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” tại 2 xã Duy Nghĩa và xã Duy Xuyên.

Đà Nẵng truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ ở hang Đá Sập, xã Hà Nha
Đà Nẵng truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ ở hang Đá Sập, xã Hà Nha

VOV.VN - Chiều 14/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hà Nha, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ.

Đà Nẵng truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ ở hang Đá Sập, xã Hà Nha

Đà Nẵng truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ ở hang Đá Sập, xã Hà Nha

VOV.VN - Chiều 14/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hà Nha, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục