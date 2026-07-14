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Đà Nẵng truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ ở hang Đá Sập, xã Hà Nha

Thứ Ba, 19:34, 14/07/2026
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VOV.VN - Chiều 14/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hà Nha, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 5 hài cốt liệt sĩ.

Dự lễ an táng 5 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hà Nha có Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và nhân dân xã Hà Nha.

Hơn một tháng qua, sau khi UBND thành phố Đà Nẵng phát động Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, hang Đá Sập (hay còn gọi là hang Thương Nghiệp, thôn Lâm Tây, xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng) là nơi thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân, cơ quan chức năng. Từ nguồn cung cấp thông tin của các cựu chiến binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và người dân, Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã xác định và tìm kiếm trong hang đá này bước đầu được 5 liệt sĩ hy sinh trong trận ném bom của Mỹ tháng 4/1969.

Da nang truy dieu, an tang 5 hai cot liet si o hang Da sap, xa ha nha hinh anh 1
Chuẩn bị an táng các liệt sĩ

Sau khi rà phá, xử lý vật liệu nổ, sáng 12/7, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng thay mặt cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập thắp những nén hương thơm xin anh linh liệt sĩ cho phép được cất bốc. Chưa đầy 24 giờ sau, các cán bộ, chiến sĩ lật từng phiến đá lớn để tiếp cận vào hang sâu và tìm thấy những di vật đầu tiên. Tiếp tục cẩn trọng từng chút một, lực lượng tìm thấy những tấm áo mưa, thùng đạn, bàn chải đánh răng, xương cốt… của các liệt sĩ dần lộ ra.

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Chuẩn bị các điều kiện để an táng các liệt sĩ

Theo các tài liệu lịch sử, hang Đá Sập từng là nơi tập kết lương thực, vũ khí, đạn dược phục vụ chiến trường Quảng Đà. Cuối tháng 4/1969, khu vực này bị máy bay và pháo binh đối phương đánh phá, làm sập cửa hang, chôn vùi nhiều cán bộ, chiến sĩ bên trong. Từ các thông tin, cứ liệu lịch sử ban đầu, mới đây tại hội thảo xác minh thông tin phục vụ tìm kiếm, khai quật liệt sĩ trong hang Đá Sập được tổ chức tại xã Hà Nha. Từ các nguồn thông tin có được tại hội thảo và các nhân chứng, Quân khu 5 chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng lên phương án xử lý bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại, tổ chức tìm kiếm, quy tập các hài cốt liệt sĩ quanh hang Đá Sập.

Da nang truy dieu, an tang 5 hai cot liet si o hang Da sap, xa ha nha hinh anh 3
Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thành phố Đà Nẵng dâng hương

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, trong số 5 hài cốt được quy tập lần này, có 01 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện để giám định ADN, cùng với đó là thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được triển khai trên phạm vi cả nước theo Đề án 06 của Chính phủ. Thành phố Đà Nẵng trân trọng ghi nhận và cảm ơn Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 5; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; các sở, ban, ngành, địa phương; Đội tìm kiếm, quy tập lâm thời cùng các tổ chức, cá nhân đã tận tâm phối hợp, vượt qua nhiều khó khăn để tìm kiếm, quy tập và đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội.

Da nang truy dieu, an tang 5 hai cot liet si o hang Da sap, xa ha nha hinh anh 4
Đưa các liệt sĩ về nơi an táng

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, từ năm 2002 đến nay, đội tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã khảo sát hàng nghìn vị trí, quy tập được hơn 200 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến, đưa về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Đó là những việc làm thấm đẫm nghĩa tình, thể hiện sâu sắc truyền thống nhân văn và đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

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Đưa hài cốt và di vật các liệt sĩ về nơi an táng

“Do điều kiện chiến tranh vô cùng ác liệt và thời gian đã lùi xa, đến nay chúng ta vẫn chưa xác định được tên tuổi, quê quán của các đồng chí. Tuy nhiên, dù quê hương các đồng chí ở đâu trên dải đất hình chữ S thân yêu, thì từ hôm nay, thành phố Đà Nẵng xin được đón các đồng chí về yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Nha - nơi đồng chí, đồng đội và nhân dân sẽ đời đời hương khói, chăm nom với tất cả lòng thành kính và biết ơn vô hạn”, ông Trần Anh Tuấn chia sẻ.

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Kiểm tra lại di vật các liệt sĩ cẩn thận trước khi an táng
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Nghi thức đưa các liệt sĩ về nơi an táng
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Tư lệnh Quân khu 5 dâng hương, dâng hoa tại lễ viếng, truy điệu các liệt sĩ
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Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 dâng hương
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Tư lệnh Quân khu 5; Chủ tịch UBND thành phố rải cát, rải hoa xuống phần mộ các liệt sĩ
Thành Long-Tuệ Nhi/VOV-Miền Trung
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