Đà Nẵng phát hiện nhiều di vật tại mộ tập thể có 17 hài cốt

Theo lời kể của ông Võ Đình Thế, doanh nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh, quê ở xã Duy Tân, thành phố Đà Nẵng, năm 1988, trong quá trình thi công công trình tại khu vực chân đồi Tranh, thôn An Đông, xã Hiệp Đức đã làm lộ nhiều hài cốt.

Dây dù và vải võng tìm thấy trong mộ tập thể

Ông cùng một số người dân đã cất bốc và chôn cất. Đến năm 2019, ông Võ Đình Thế đã di dời các hài cốt này về chôn cất tại khu vực Gò Cao, xã Thu Bồn và thờ cúng.

Từ nguồn tin trên, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương tổ chức xác minh, đối soát hồ sơ, gặp gỡ nhân chứng và các cựu chiến binh từng chiến đấu tại địa bàn Hiệp Đức. Nhiều thông tin bước đầu cho thấy các hài cốt có thể liên quan cán bộ, chiến sĩ đặc công thuộc Sư đoàn 2, Quân khu 5, hy sinh năm 1970.

Cất bốc mộ tập thể

Lực lượng chức năng tổ chức khai quật, cất bốc. Sau khi mở nắp mộ, qua từng lớp đất, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhiều di vật như dây dù, vải võng, ví da, bàn chải cùng một số dấu tích liên quan. Những di vật này cơ bản trùng khớp với lời kể của ông Võ Đình Thế về quá trình phát hiện, cất bốc và mai táng các hài cốt cách đây gần 40 năm.

Di vật được tìm thấy trong mộ tập thể

Sau khi hoàn thành công tác cất bốc, các hài cốt sẽ được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ xã Hiệp Đức. Lễ truy điệu và an táng dự kiến tổ chức ngày 17/9. Các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, làm rõ thông tin và danh tính các liệt sĩ.