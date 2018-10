Bàn giao đất từ Bộ Quốc phòng về UBND thành phố Hải Phòng quản lý

Theo đó, UBND thành phố Hải Phòng đồng ý tiếp nhận nguyên trạng từ Bộ Quốc phòng toàn bộ diện tích khu đất quốc phòng tại phường Thành Tô và Tràng Cát (quận Hải An). Ngày 11/6/2013, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 843/TTg-KTN đồng ý chuyển mục đích sử dụng diện tích đất quốc phòng cho thành phố Hải Phòng quản lý theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng ký kết bàn giao khu đất. (Ảnh: Báo Đại biểu nhân dân)

Tổng diện tích khu đất bàn giao từ Bộ Quốc phòng về UBND thành phố Hải Phòng quản lý là hơn 14,2 ha. Cùng với việc bàn giao khu đất, Bộ Quốc phòng cũng đã bàn giao toàn bộ các công trình, vật kiến trúc trên khu đất cho UBND thành phố Hải Phòng quản lý. Trong đó, có khoảng 212 ngôi nhà ở do các hộ dân xây dựng trái phép trong khu đất. Ông Nguyễn Công Hân, Phó Chủ tịch UBND quận Hải An cho biết, ngay trong chiều 17/10, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã xuống công bố quyết định bàn giao đất cho quận Hải An.

“Sau khi bàn giao đất quốc phòng về thành phố, thành phố giao cho quận. Chiều 17/10, thành phố xuống công bố quyết định. Sau đó giải phóng mặt bằng sạch. Sau khi giải phóng mặt bằng sạch, việc đấu giá hay thực hiện ra sao, thành phố sẽ ý kiến chỉ đạo”- ông Nguyễn Công Hân cho biết.

Được biết, khu đất quốc phòng vừa được bàn giao cho UBND thành phố Hải Phòng là điểm nóng về việc xây dựng lấn chiếm đất công trái phép. Ngay sau khi tiếp nhận, UBND thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương cùng các đơn vị liên quan tổ chức, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật, ổn định tình hình; điều tra xác minh các đối tượng đã và đang tổ chức xây dựng lấn chiếm đất công; hoàn thiện hồ sơ có liên quan đến khu đất, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm về đất đai./.

