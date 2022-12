Băng tuyết phủ kín đỉnh Tà Chì Nhù ở Trạm Tấu, Yên Bái

VOV.VN - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường liên tục, những ngày qua, nhiệt độ ở Yên Bái giảm sâu, vùng núi cao dưới 7 độ C, có nơi ở mức 0 độ C và xuất hiện băng giá, sương muối.