Báo động tình trạng sạt đê tiếp diễn ven sông Phú An (Tiền Giang)

Từ đêm 15/7 đến nay, tại khu vực bờ Tây sông Phú An (ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy) đã xảy ra tình trạng, một số khu vực sạt lở đê có quy mô lớn và nhiều điểm nguy cơ. Đáng quan tâm là đoạn đê dài hơn 170 mét tại đây đã bị sụp xuống dòng nước, ăn sâu vào hơn 6 mét kiểu “hàm ếch” uy hiếp 4 nhà ở của người dân ven đê. Sạt lở đã cắt đứt đường giao thông cũng là tuyến đê ngăn lũ, triều cường nơi đây.

Một đoạn đê dài hơn 170 mét ven sông Phú An đã sụp xuống dòng nước

Ông Phạm Văn Thêm có nhà ngay điểm sạt lở cho biết: “Nửa đêm, tôi nghe tiếng động lớn ra xem thì thấy sạt lở, cả hàng rào bị sụp luôn. Bây giờ lở vào sát tường, nhà rồi, sạt lở từ ngoài vào khoảng 6-7 mét. Con đường mới làm xong chưa kịp mừng thì sạt vào đường đi, sạt lở vào tới nhà luôn. Chúng tôi mong muốn cấp trên có thẩm quyền xử lý để người dân yên tâm sinh sống, làm ăn”.

Thủy triều xâm thực vào vườn cây, nhà ở của người dân

Sông Phú An nối liền từ sông Tiền kết nối liên hoàn với hệ thống sông rạch của huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Thời gian qua, tuyến đường thủy này có nhiều phương tiện có trọng tải lớn lưu thông, nước sông chảy xiết, có nhiều điểm cuốn xoáy, gây sạt lở nghiêm trọng.

Đường giao thông ven sông Phú An bị cắt đứt

Ông Trần Văn Lành, người dân sống ven sông Phú An cho hay: “Sông Phú An hàng năm có sạt lở, trước đó nhà tôi ở ngoài, nay mới di dời vào đó ở. Những điểm sạt lở trước đây mới dậm vá xong, nay lại sụp lún nữa. Đề nghị chính quyền địa phương gia cố chứ để vậy người dân không yên tâm”.

Người dân xã Phú An ven điểm sạt lở đang phập phồng lo sợ sạt lở tiếp diễn

Hiện nay, sông Phú An là một trong những “điểm nóng” về tình hình sạt lở của tỉnh Tiền Giang. Đoạn đê bị sạt lở ở ấp 6, xã Phú An là rất nghiêm trọng, quy mô lớn nhất tỉnh Tiền Giang tại thời điểm này. Sạt lở đê không chỉ đe dọa sự an toàn về tính mạng con người, bế tắc lưu thông mà còn có nguy cơ xảy ra nước tràn khi triều cường dâng cao gây ngập úng trên diện rộng.

Nhiều đoạn đê ven sông Phú An đang bị nghiên lún, bong nức nguy cơ sạt lở tiếp diễn

Ông Lý Thái Trường, Chủ tịch UBND xã Phú An cho biết: “Xã động viên người dân yên tâm, nếu thấy tình huống diễn biến xấu thì chuyển đi chỗ khác. Chúng tôi kiến nghị cấp trên sớm đầu tư tuyến đê này vì khu vực bị ảnh hưởng có 170 ha vườn cây sầu riêng. Sắp tới khi triều cường, lũ đến, khả năng diện tích sầu riêng bị ngập chết hết, không thể tồn tại được. Đề nghị ngành chức năng gia cố sớm để bảo vệ vườn cây của người dân và để bà con đi lại thuận tiện hơn”.

Bờ đê phía Tây kênh Nguyễn Tấn Thành, xã Long Hưng huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vùa bị sạt lở vào sáng 17/7

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang, gần đây, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra nhiều điểm sạt lở ven sông, rạch. Mới nhất là vào sáng ngày 17/7, một đoạn đê phía Tây kênh Nguyễn Tấn Thành dài hơn 80 mét đã bị sạt lở, chia cắt đường giao thông của người dân.

Toàn tỉnh hiện có gần 40 điểm sạt lở mới trong năm nay và có nguy cơ tiếp diễn, nhất là vào mùa mưa bão như hiện nay. Trong khi đó, nguồn kinh phí của địa phương còn hạn chế nên rất cần sự quan tâm, hỗ trợ khẩn thiết của cấp Trung ương.