Trẻ có dấu hiệu bị bạo hành: Trách nhiệm của khu dân cư, trường học đến đâu?

Ngày 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc (sinh năm 1993) và Danh Chơn (sinh năm 1996), hiện ngụ tại xã Hòa Hiệp, để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Trước đó chiều ngày 2/5, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ có hành vi đánh đập con nhỏ tại nhà thuê ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp. Khi lực lượng chức năng có mặt, cháu bé N.G.K (sinh năm 2024, con ruột Nguyễn Thị Thanh Trúc) được phát hiện trong tình trạng nguy kịch, toàn thân có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách, lơ mơ, phản ứng chậm. Bước đầu cơ quan Công an xác định Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn chung sống như vợ chồng, đã nhiều lần dùng cây tre đánh cháu bé.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức thăm tặng quà cho bé K đang điều trị tại bệnh viên Nhi Đồng 1

Còn tại Phú Thọ, công an cũng vừa bắt giam Nguyễn Hà Chung (38 tuổi) vì dùng dây sạc điện thoại đánh con trai 7 tuổi thương tích 36% trong lúc dạy con học bài. Mới đây nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Minh Hiệp (sinh năm 2004, trú tại tỉnh Ninh Bình) về tội “Giết người” liên quan vụ bé gái (cháu H., 4 tuổi) tử vong tại phòng trọ ở phường Phú Diễn, Hà Nội. Nạn nhân là con riêng của người sống chung như vợ chồng với Hiệp. Theo lời khai ban đầu tại cơ quan công an, Hiệp cho rằng nguyên nhân dẫn tới việc thường xuyên đánh đập cháu bé xuất phát từ việc “cháu bé lì”, “không nghe lời”, hay đi vệ sinh ra nhà. Đối tượng khai đã cùng mẹ cháu nhiều lần đánh, chửi mắng, bỏ đói cháu bé để “dạy dỗ”.

“Tôi thấy bé đang ngồi, tôi lấy hai chân kẹp vào tay và vào đầu đứa bé và quay về sau lấy cái vòi. Tôi có xịt vào mặt, mũi, mồm của đứa bé và tôi xịt được một lúc thì vợ tôi vào bảo: "Thôi, dạy thế thôi". Và tôi có xịt thêm hai, ba lần nữa thì tôi dừng lại. Sau đó lúc tôi bỏ ra thì tôi thấy bé thở yếu dần và tầm 5 đến 15 giây sau thì tôi có thấy bé không thở nữa”, đối tượng Nguyễn Minh Hiệp khai tại cơ quan công an.

Đối tượng Nguyễn Minh Hiệp

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự, trong quý I năm 2026, Công an các địa phương đã khởi tố, điều tra 518 vụ với 649 đối tượng có hành vi xâm hại 535 trẻ em. Liên quan đến các hành vi bạo lực trẻ em, nhiều vụ việc bạo hành trẻ em gây hậu quả nghiêm trọng cũng đã bị đưa ra xét xử, truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối tượng Bàn Thị Tâm mẹ cháu H

Trung bình mỗi năm, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111 nhận được hơn 300.000 cuộc gọi phản ảnh về tình trạng trẻ em bị xâm hại. Đến nay, Tổng đài đã can thiệp hơn 11.000 trường hợp trẻ em bị xâm hại. Riêng trong tháng 4/2026, Tổng đài 111 tiếp nhận tới hơn 46.000 cuộc gọi, tư vấn cho hơn 6.000 trường hợp và trực tiếp hỗ trợ, can thiệp 181 vụ liên quan đến 190 trẻ em. Trong đó, nhóm trẻ bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bạo lực chiếm cao nhất, gần 56%.

Theo cơ quan chức năng, bạo hành trẻ em được xác định là “tội phạm ẩn”, rất khó phát hiện, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Chưa kể, nhiều vụ bạo hành trẻ em thời gian qua đều xảy ra trong phạm vi gia đình hoặc nơi ở khép kín, khiến việc phát hiện gặp nhiều khó khăn. Trẻ nhỏ lại hoàn toàn lệ thuộc vào người lớn nên không có khả năng phản kháng hay cầu cứu.

Ông Đặng Hoa Nam, Phó Chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết: “Thường thì những vụ bạo lực trẻ em ở trong môi trường gia đình lại xuất phát chủ yếu từ những gia đình có dấu hiệu bất ổn, những gia đình rạn vỡ. Chúng tôi kiến nghị các cơ quan chức năng quản lý nhà nước về công tác trẻ em, chúng ta cần phải nhanh chóng tổ chức một cuộc khảo sát, đánh giá về thiết chế, về cơ cấu tổ chức nhân sự cũng như việc cung cấp dịch vụ công về bảo vệ trẻ em tại địa phương sau khi chúng ta thực hiện việc tái cấu trúc lại cái hệ thống chính trị và hệ thống quản lý nhà nước”.

Trước những vụ việc này, yêu cầu đặt ra không chỉ là xử thật nghiêm người phạm tội mà quan trọng hơn là thiết lập một cơ chế phản ứng sớm đối với các hành vi bạo hành trẻ em. Mỗi khu dân cư, nhà trọ, trường học, cơ sở y tế cần có trách nhiệm nhận diện và báo tin khi thấy trẻ có dấu hiệu bị bạo hành, bỏ rơi hoặc bị xâm hại. Chính quyền cấp cơ sở phải quản lý sát hơn các trường hợp trẻ nhỏ sống trong hoàn cảnh rủi ro, nhất là trẻ chưa khai sinh, trẻ không đến trường, trẻ sống cùng cha dượng, mẹ kế hoặc người không có quan hệ huyết thống trong điều kiện thiếu ổn định. Cơ quan bảo vệ pháp luật phải xử lý tin báo nhanh, đồng thời phối hợp với ngành chức năng và chính quyền địa phương để tách trẻ khỏi môi trường nguy hiểm khi cần thiết.