Bão số 1 áp sát Quảng Ninh, ven biển gió giật cấp 11

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 1, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10; Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, sóng cao 2,25m; Cửa Ông (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Móng Cái (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Hồi 13 giờ ngày 04/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông; trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Hướng đi của bão số 1

Dự báo diễn biến bão trong 24 giờ tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 1 giờ ngày 5/7, bão di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 10-15km/h. Tâm bão ở khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Cường độ bão duy trì cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên biển nằm phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc, từ 106,5 đến 110,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tiếp tục được cảnh báo đối với Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu) và vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hải Phòng.

Đến 13 giờ ngày 5/7, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 10-15km/h. Tâm bão ở khoảng 23,4 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp, với cường độ dưới cấp 6.

Vùng nguy hiểm trên biển nằm phía Bắc vĩ tuyến 20,5 độ Vĩ Bắc, từ 106,5 đến 110,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tiếp tục được duy trì đối với khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu) và vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hải Phòng.

Dự báo tác động của bão

Đối với hoạt động trên biển

Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và khu vực đảo Hòn Dấu, tiếp tục chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Khu vực này có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 2-4,5m, biển động rất mạnh.

Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và các công trình ven biển cũng có nguy cơ bị hư hại. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có thể bị gián đoạn.

Đối với khu vực đất liền ven biển

Ven biển các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên dự báo có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10-11; sóng biển cao từ 2-3,5m; nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m.

Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng các công trình tạm, làm gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp, đồng thời ảnh hưởng đến đê điều, kè biển và các công trình ven bờ.

Đối với khu vực mưa lớn

Từ chiều 4/7 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 150-250mm, cục bộ có nơi vượt 400mm.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Cảnh báo dông, lốc

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, các địa phương cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong thời điểm bão ảnh hưởng.

Những đối tượng có nguy cơ chịu tác động cao gồm tàu thuyền, ngư dân và các hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản trên biển; người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và các nhà ở không kiên cố; các đô thị vùng trũng thấp, khu công nghiệp, khu vực khai thác khoáng sản và sản xuất nông nghiệp; khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; cùng hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương và người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.